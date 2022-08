Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ia o Verão a meio entre incêndios, convites e desconvites para assessorias governamentais mais um presidente da República em implosão de credibilidade, quando chegou a notícia sobre o registo obrigatório das galinhas poedeiras. Logo jornais, rádios e televisões tiveram o seu momento Borda d’Água e avisaram: “Registo de galinhas poedeiras obrigatório em setembro.”

A visão urbana que impera nas redacções supõe que a agricultura e a pecuária estão isentas de burocracia. A isto, que não é pouco, acresce que é público e notório que o estado português não sabe quantos funcionários tem e muito menos quantos imóveis são propriedade pública, portanto este rigor aplicado às galinhas poedeiras apresentava-se pelo menos como esdrúxulo.

Na verdade nada é mais falso: a agricultura e a pecuária tornaram-se terreno fértil para a cobrança de taxas e taxinhas e são objecto de uma burocracia inflexível. Assim, e antes de partirmos para a extraordinária vida burocrática das galinhas poedeiras, convém esclarecer que estas aves são contabilizadas não uma mas sim duas vezes por ano. Sim, duas vezes por ano, certamente mais vezes que as armas nos paióis de Tancos! Mais precisamente em Fevereiro e Setembro, as galinhas poedeiras (não as armas em Tancos) são contadas pelos respectivos proprietários que em seguida preenchem uns tais formulários que muitos deles devem acabar a pensar se não será melhor passar as ditas galinhas a cabidela.

Mas não acaba aqui o interesse administrativo pelas galinhas poedeiras. Por exemplo, o legislador mgnanimamente isenta alguns proprietários de galinhas poedeiras de fazerem este registo. Não respirem já fundo os leitores, que existem outros registos à espera das galinhas, sejam elas poedeiras ou não! Mas vamos lá à isenção da apresentação duas vezes por ano da Declaração de Existências de Galinhas Poedeiras. Quem está isento? “Os estabelecimentos de galinhas poedeiras com menos de 350 aves”

