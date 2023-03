O ano de 2022, foi um ano com bons resultados macroeconómicos. O forte crescimento económico de 6,7% e a queda do peso da dívida para 113,8% do PIB são bons resultados. Numa altura em que a maior parte da população sofre uma significativa perda de poder de compra e é afetada por greves e falhas no fornecimento de serviços essenciais nas áreas da educação, da saúde e dos transportes, pode parecer estranho falar de boas notícias na economia portuguesa. No entanto, objetivamente, os dados macroeconómicos de 2022 são muito positivos. O facto de grande parte da população não sentir qualquer benefício daqueles resultados é explicado pelo bem conhecido problema das médias: quando alguém come um frango e outro alguém não come nada, em média cada um comeu meio frango. Uma boa parte da desigualdade na distribuição dos bons resultados macroeconómicos deveu-se à inflação, que afetou mais as pessoas de rendimentos mais baixos. O Governo aproveitou a inflação para reduzir a dívida pública, mas não foi capaz de responder aos problemas nos setores da educação e da saúde e de propor políticas de redistribuição eficazes que protegessem os mais desfavorecidos.

Outra parte do problema da distribuição desigual dos benefícios, que se acentuou muito em 2022, deveu-se ao facto de estarmos a viver um longo período de aumentos dos preços da habitação. O aumento dos preços da habitação afeta a população de forma muito desigual. Os proprietários veem as suas habitações valorizadas. A população que procura uma habitação tem mais dificuldade ou fica mesmo excluída do acesso a uma residência a preços compatíveis com os seus salários.

O problema da habitação, como já defendi noutros artigos aqui no Observador, é um problema bom. Há mais pessoas que querem vir passar férias a Portugal ou que querem vir trabalhar e viver para Portugal. Esta é uma ótima notícia num país com uma dinâmica demográfica muito negativa, em rápido envelhecimento, com regiões crescentemente desertificadas e que precisa de atrair imigrantes. No entanto, é necessário tomar medidas que favoreçam o aumento da oferta pública e privada de habitação.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.