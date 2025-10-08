Segundo a GTD (Global Terrorism Database) e outras fontes fiáveis, há mais de 40.000 registos de ataques cometidos por grupos islâmicos jihadistas em todo o mundo, entre 1970 e 2025.

Hoje mesmo vivemos (e alguns celebram) o segundo aniversário do bárbaro ataque de 7 de outubro, em que terroristas do Hamas mataram, degolaram, violaram até à morte e queimaram vivas famílias inteiras, incluindo bebés. Esse mesmo Hamas iniciou hoje o dia atacando Israel com foguetes (as TVs só estão a mostrar o contra-ataque de Israel ao local de lançamento, esquecendo, como sempre, este pormenor).

Perante esta data de luto e de horror, milhares de jovens, aparentemente incapazes de se informar e de pensar pela própria cabeça, manipulados por uma fenomenal operação de propaganda — financiada pelo Qatar e não só, e difundida pelo seu órgão de comunicação Al-Jazeera (com a ajuda da comunicação social ocidental, que, com poucas exceções, se mostra neste tema espantosamente acéfala e acrítica, limitando-se a repassar a desinformação que esta cria) — organizam marchas de apoio não aos pobres reféns e às suas famílias, nem sequer à população de Gaza, massacrada pelas bombas israelitas por culpa do Hamas (basta que os terroristas deixem de a usar como escudo humano, entreguem os reféns que nunca deviam ter feito e desistam de atacar Israel, para a guerra terminar), mas sim de apoio ao próprio Hamas, com cânticos repugnantemente antissemitas como: “From the river to the sea”!

Será que estes miúdos, talvez ainda sem discernimento ou bom senso, sabem sequer que isto é o mote para o desaparecimento de todo o Estado de Israel e a morte dos milhões de israelitas?

Será que sabem que o Hamas tem isso como primeiro objetivo, seguido do objetivo de apagar do mapa toda a civilização ocidental? Aquela que permite a estes meninos mimados faltar às aulas para partir montras e queimar carros impunemente, cantando incitamentos à violência de que não conhecem o sentido, com os seus cabelos de arco-íris, minissaias, botas da tropa e punho no ar.

Não tenho a certeza de que algum deles se dê ao trabalho de ler este texto (será talvez demasiado longo?), mas, se algum deles quiser informar-se um pouco mais sobre o tipo de organização que apoia, aqui fica uma lista — infelizmente não exaustiva — do que estes grupos têm espalhado pelo mundo.

Tenho esperança de que os ajude a “despir a camisola” de morte, violência e terror que vestiram tão entusiasticamente, e que optem realmente pela causa da paz e da justiça para o mundo inteiro, que muitos julgam, erradamente, ter abraçado.

Lista não exaustiva de ataques com mais de 10 vítimas, 1970–2025, pelos principais grupos terroristas islâmicos

Principal fonte: GTD (Global Terrorism Database)

Data: 2001-09-11

País: Estados Unidos

Local: Nova Iorque, Washington D.C. e Pensilvânia

Grupo: Al-Qaeda

Tipo de ataque: Sequestro de aviões e atentados suicidas coordenados

Alvo: World Trade Center, Pentágono e voo civil (civis/ocidentais)

Mortos: 2977

Feridos: 6000+

Observação: Ataques mais letais da história contemporânea do terrorismo.

Data: 1998-08-07

País: Quénia e Tanzânia

Local: Nairobi e Dar es Salaam

Grupo: Al-Qaeda

Tipo de ataque: Carros-bomba coordenados

Alvo: Embaixadas dos EUA (civis e diplomatas/ocidentais)

Mortos: 224

Feridos: ~4000

Observação: Explosões quase simultâneas em duas capitais africanas.

Data: 2004-03-11

País: Espanha

Local: Madrid (linhas suburbanas)

Grupo: Al-Qaeda (célula inspirada)

Tipo de ataque: Bombas em comboios

Alvo: Passageiros de transportes públicos (civis)

Mortos: 193

Feridos: ~2000

Observação: Dez explosões em horário de ponta.

Data: 2015-01-03/07

País: Nigéria

Local: Baga (Borno)

Grupo: Boko Haram

Tipo de ataque: Massacre e queimadas

Alvo: População local e base militar

Mortos: até 2000 (máx.)

Feridos: desconhecido

Observação: Uma das ações mais letais do grupo; destruição extensa.

Data: 2014-06-12

País: Iraque

Local: Tikrit (Base Camp Speicher)

Grupo: ISIS

Tipo de ataque: Execução em massa

Alvo: Cadetes militares (prisioneiros)

Mortos: ~1566

Feridos: desconhecido

Observação: Execuções de prisioneiros após captura da base.

Data: 2023-10-07

País: Israel

Local: Sul de Israel (várias localidades)

Grupo: Hamas

Tipo de ataque: Rockets, incursões, tiroteios e raptos

Alvo: Comunidades e eventos civis; alvos militares secundários

Mortos: ~1200

Feridos: desconhecido

Raptados: ~250

Observação: Ataque coordenado em larga escala, com tomada de reféns.

Data: 2017-05-22

País: Reino Unido

Local: Manchester (Manchester Arena)

Grupo: ISIS

Tipo de ataque: Atentado suicida (TATP)

Alvo: Público de concerto (civis)

Mortos: 22

Feridos: 1017

Observação: Explosão ao fim do concerto de Ariana Grande.

Data: 2005-07-07

País: Reino Unido

Local: Londres (metro e autocarro)

Grupo: Al-Qaeda (inspirado)

Tipo de ataque: Bombas suicidas coordenadas

Alvo: Transportes públicos (civis)

Mortos: 52

Feridos: 784

Observação: Quatro explosões quase simultâneas.

Data: 2016-07-03

País: Iraque

Local: Bagdade (Karrada)

Grupo: ISIS

Tipo de ataque: Carro-bomba

Alvo: Zona comercial (civis)

Mortos: ~324

Feridos: ~246

Observação: Uma das explosões mais mortíferas em Bagdade.

Data: 2017-05-31

País: Afeganistão

Local: Cabul (Zanbaq Square, bairro diplomático)

Grupo: Talibã/Haqqani Network

Tipo de ataque: Camião-bomba

Alvo: Bairro diplomático e vias civis (ocidentais e locais)

Mortos: ~150

Feridos: ~400

Observação: Detonação numa hora de muito trânsito.

Data: 2015-11-13

País: França

Local: Paris (Bataclan, esplanadas, Stade de France)

Grupo: ISIS

Tipo de ataque: Tiroteios e explosões coordenadas

Alvo: Civis em locais públicos

Mortos: 130

Feridos: 416

Observação: Série de ataques sincronizados em vários pontos da cidade.

Data: 2016-07-14

País: França

Local: Nice (Promenade des Anglais)

Grupo: ISIS

Tipo de ataque: Atropelamento em massa

Alvo: Multidão nas celebrações do Dia da Bastilha

Mortos: 86

Feridos: 458

Observação: Camião lançado contra a multidão.

Data: 1994-07-18

País: Argentina

Local: Buenos Aires (AMIA)

Grupo: Hezbollah

Tipo de ataque: Carro-bomba

Alvo: Centro comunitário judeu (civis)

Mortos: 85

Feridos: ~300

Observação: Ataque mais letal da história argentina.

Data: 2016-03-22

País: Bélgica

Local: Bruxelas (Aeroporto Zaventem e Metro Maelbeek)

Grupo: ISIS

Tipo de ataque: Bombas suicidas coordenadas

Alvo: Transporte público (civis)

Mortos: 32–35

Feridos: 300+

Raptados: 0

Observação: Explosões quase simultâneas em aeroporto e metro.

Data: 1983-10-23

País: Líbano

Local: Beirute

Grupo: Hezbollah / Islamic Jihad Organization

Tipo de ataque: Carro-bomba suicida

Alvo: Quartéis dos EUA e França (militares)

Mortos: 299

Feridos: desconhecido

Observação: Ataque duplo coordenado.

Data: 2014-04-14

País: Nigéria

Local: Chibok (Borno)

Grupo: Boko Haram

Tipo de ataque: Tomada de reféns (rapto em massa)

Alvo: Escola secundária feminina (civis)

Feridos: desconhecido

Raptados: 276

Observação: Centenas de alunas sequestradas; muitas ainda desaparecidas.

Data: 1992-03-17

País: Argentina

Local: Buenos Aires

Grupo: Hezbollah

Tipo de ataque: Carro-bomba

Alvo: Embaixada de Israel (diplomática/ocidentais)

Mortos: 29

Feridos: 242

Observação: Explosão destruiu a embaixada e edifícios vizinhos.

Data: 2014-12-16

País: Paquistão

Local: Peshawar (Army Public School)

Grupo: Talibã (TTP)

Tipo de ataque: Assalto armado

Alvo: Escola (crianças e staff civis)

Mortos: 149 (132 crianças)

Feridos: ~114

Observação: Um dos ataques mais brutais do TTP.

Data: 2008-07-07

País: Afeganistão

Local: Cabul (Embaixada da Índia)

Grupo: Talibã/Haqqani Network

Tipo de ataque: Carro-bomba

Alvo: Instalação diplomática (civis/diplomatas)

Mortos: 58

Feridos: 141

Observação: Explosão na entrada da embaixada.

Data: 2002-03-27

País: Israel

Local: Netanya (Hotel Park)

Grupo: Hamas

Tipo de ataque: Atentado suicida

Alvo: Hotel (civis, jantar de Pessach)

Mortos: 30

Feridos: ~140

Observação: Um dos ataques mais letais da Segunda Intifada.

Data: 2001-08-09

País: Israel

Local: Jerusalém (Pizzaria Sbarro)

Grupo: Hamas

Tipo de ataque: Atentado suicida

Alvo: Restaurante (civis)

Mortos: 16

Feridos: ~130

Observação: Explosão no interior da pizzaria.

Data: 2012-07-18

País: Bulgária

Local: Burgas (autocarro do aeroporto)

Grupo: Hezbollah

Tipo de ataque: Bomba

Alvo: Turistas israelitas (civis/ocidentais)

Mortos: 6

Feridos: 32

Observação: Bomba num autocarro de turistas.

Data: 2011-08-26

País: Nigéria

Local: Abuja (Sede da ONU)

Grupo: Boko Haram

Tipo de ataque: Carro-bomba (VBIED)

Alvo: Edifício da ONU (civis/ocidentais)

Mortos: 23

Feridos: ~80

Raptados: 0

Observação: Ataque suicida contra instalações da ONU.

Data: 2002-06-05

País: Israel

Local: Megiddo (autocarro)

Grupo: Jihad Islâmica Palestiniana

Tipo de ataque: Carro-bomba suicida

Alvo: Autocarro com civis e militares

Mortos: 17

Feridos: ~43

Observação: Detonação junto a autocarro em circulação.

Data: 2000-10-12

País: Iémen

Local: Porto de Aden

Grupo: Al-Qaeda

Tipo de ataque: Barco-bomba suicida

Alvo: USS Cole (navio de guerra dos EUA/ocidentais)

Mortos: 17

Feridos: 39

Observação: Explosivos detonados junto ao casco do destroyer.