Segundo a GTD (Global Terrorism Database) e outras fontes fiáveis, há mais de 40.000 registos de ataques cometidos por grupos islâmicos jihadistas em todo o mundo, entre 1970 e 2025.
Hoje mesmo vivemos (e alguns celebram) o segundo aniversário do bárbaro ataque de 7 de outubro, em que terroristas do Hamas mataram, degolaram, violaram até à morte e queimaram vivas famílias inteiras, incluindo bebés. Esse mesmo Hamas iniciou hoje o dia atacando Israel com foguetes (as TVs só estão a mostrar o contra-ataque de Israel ao local de lançamento, esquecendo, como sempre, este pormenor).
Perante esta data de luto e de horror, milhares de jovens, aparentemente incapazes de se informar e de pensar pela própria cabeça, manipulados por uma fenomenal operação de propaganda — financiada pelo Qatar e não só, e difundida pelo seu órgão de comunicação Al-Jazeera (com a ajuda da comunicação social ocidental, que, com poucas exceções, se mostra neste tema espantosamente acéfala e acrítica, limitando-se a repassar a desinformação que esta cria) — organizam marchas de apoio não aos pobres reféns e às suas famílias, nem sequer à população de Gaza, massacrada pelas bombas israelitas por culpa do Hamas (basta que os terroristas deixem de a usar como escudo humano, entreguem os reféns que nunca deviam ter feito e desistam de atacar Israel, para a guerra terminar), mas sim de apoio ao próprio Hamas, com cânticos repugnantemente antissemitas como: “From the river to the sea”!
Será que estes miúdos, talvez ainda sem discernimento ou bom senso, sabem sequer que isto é o mote para o desaparecimento de todo o Estado de Israel e a morte dos milhões de israelitas?
Será que sabem que o Hamas tem isso como primeiro objetivo, seguido do objetivo de apagar do mapa toda a civilização ocidental? Aquela que permite a estes meninos mimados faltar às aulas para partir montras e queimar carros impunemente, cantando incitamentos à violência de que não conhecem o sentido, com os seus cabelos de arco-íris, minissaias, botas da tropa e punho no ar.
Não tenho a certeza de que algum deles se dê ao trabalho de ler este texto (será talvez demasiado longo?), mas, se algum deles quiser informar-se um pouco mais sobre o tipo de organização que apoia, aqui fica uma lista — infelizmente não exaustiva — do que estes grupos têm espalhado pelo mundo.
Tenho esperança de que os ajude a “despir a camisola” de morte, violência e terror que vestiram tão entusiasticamente, e que optem realmente pela causa da paz e da justiça para o mundo inteiro, que muitos julgam, erradamente, ter abraçado.
Lista não exaustiva de ataques com mais de 10 vítimas, 1970–2025, pelos principais grupos terroristas islâmicos
Principal fonte: GTD (Global Terrorism Database)
Data: 2001-09-11
País: Estados Unidos
Local: Nova Iorque, Washington D.C. e Pensilvânia
Grupo: Al-Qaeda
Tipo de ataque: Sequestro de aviões e atentados suicidas coordenados
Alvo: World Trade Center, Pentágono e voo civil (civis/ocidentais)
Mortos: 2977
Feridos: 6000+
Observação: Ataques mais letais da história contemporânea do terrorismo.
Data: 1998-08-07
País: Quénia e Tanzânia
Local: Nairobi e Dar es Salaam
Grupo: Al-Qaeda
Tipo de ataque: Carros-bomba coordenados
Alvo: Embaixadas dos EUA (civis e diplomatas/ocidentais)
Mortos: 224
Feridos: ~4000
Observação: Explosões quase simultâneas em duas capitais africanas.
Data: 2004-03-11
País: Espanha
Local: Madrid (linhas suburbanas)
Grupo: Al-Qaeda (célula inspirada)
Tipo de ataque: Bombas em comboios
Alvo: Passageiros de transportes públicos (civis)
Mortos: 193
Feridos: ~2000
Observação: Dez explosões em horário de ponta.
Data: 2015-01-03/07
País: Nigéria
Local: Baga (Borno)
Grupo: Boko Haram
Tipo de ataque: Massacre e queimadas
Alvo: População local e base militar
Mortos: até 2000 (máx.)
Feridos: desconhecido
Observação: Uma das ações mais letais do grupo; destruição extensa.
Data: 2014-06-12
País: Iraque
Local: Tikrit (Base Camp Speicher)
Grupo: ISIS
Tipo de ataque: Execução em massa
Alvo: Cadetes militares (prisioneiros)
Mortos: ~1566
Feridos: desconhecido
Observação: Execuções de prisioneiros após captura da base.
Data: 2023-10-07
País: Israel
Local: Sul de Israel (várias localidades)
Grupo: Hamas
Tipo de ataque: Rockets, incursões, tiroteios e raptos
Alvo: Comunidades e eventos civis; alvos militares secundários
Mortos: ~1200
Feridos: desconhecido
Raptados: ~250
Observação: Ataque coordenado em larga escala, com tomada de reféns.
Data: 2017-05-22
País: Reino Unido
Local: Manchester (Manchester Arena)
Grupo: ISIS
Tipo de ataque: Atentado suicida (TATP)
Alvo: Público de concerto (civis)
Mortos: 22
Feridos: 1017
Observação: Explosão ao fim do concerto de Ariana Grande.
Data: 2005-07-07
País: Reino Unido
Local: Londres (metro e autocarro)
Grupo: Al-Qaeda (inspirado)
Tipo de ataque: Bombas suicidas coordenadas
Alvo: Transportes públicos (civis)
Mortos: 52
Feridos: 784
Observação: Quatro explosões quase simultâneas.
Data: 2016-07-03
País: Iraque
Local: Bagdade (Karrada)
Grupo: ISIS
Tipo de ataque: Carro-bomba
Alvo: Zona comercial (civis)
Mortos: ~324
Feridos: ~246
Observação: Uma das explosões mais mortíferas em Bagdade.
Data: 2017-05-31
País: Afeganistão
Local: Cabul (Zanbaq Square, bairro diplomático)
Grupo: Talibã/Haqqani Network
Tipo de ataque: Camião-bomba
Alvo: Bairro diplomático e vias civis (ocidentais e locais)
Mortos: ~150
Feridos: ~400
Observação: Detonação numa hora de muito trânsito.
Data: 2015-11-13
País: França
Local: Paris (Bataclan, esplanadas, Stade de France)
Grupo: ISIS
Tipo de ataque: Tiroteios e explosões coordenadas
Alvo: Civis em locais públicos
Mortos: 130
Feridos: 416
Observação: Série de ataques sincronizados em vários pontos da cidade.
Data: 2016-07-14
País: França
Local: Nice (Promenade des Anglais)
Grupo: ISIS
Tipo de ataque: Atropelamento em massa
Alvo: Multidão nas celebrações do Dia da Bastilha
Mortos: 86
Feridos: 458
Observação: Camião lançado contra a multidão.
Data: 1994-07-18
País: Argentina
Local: Buenos Aires (AMIA)
Grupo: Hezbollah
Tipo de ataque: Carro-bomba
Alvo: Centro comunitário judeu (civis)
Mortos: 85
Feridos: ~300
Observação: Ataque mais letal da história argentina.
Data: 2016-03-22
País: Bélgica
Local: Bruxelas (Aeroporto Zaventem e Metro Maelbeek)
Grupo: ISIS
Tipo de ataque: Bombas suicidas coordenadas
Alvo: Transporte público (civis)
Mortos: 32–35
Feridos: 300+
Raptados: 0
Observação: Explosões quase simultâneas em aeroporto e metro.
Data: 1983-10-23
País: Líbano
Local: Beirute
Grupo: Hezbollah / Islamic Jihad Organization
Tipo de ataque: Carro-bomba suicida
Alvo: Quartéis dos EUA e França (militares)
Mortos: 299
Feridos: desconhecido
Observação: Ataque duplo coordenado.
Data: 2014-04-14
País: Nigéria
Local: Chibok (Borno)
Grupo: Boko Haram
Tipo de ataque: Tomada de reféns (rapto em massa)
Alvo: Escola secundária feminina (civis)
Feridos: desconhecido
Raptados: 276
Observação: Centenas de alunas sequestradas; muitas ainda desaparecidas.
Data: 1992-03-17
País: Argentina
Local: Buenos Aires
Grupo: Hezbollah
Tipo de ataque: Carro-bomba
Alvo: Embaixada de Israel (diplomática/ocidentais)
Mortos: 29
Feridos: 242
Observação: Explosão destruiu a embaixada e edifícios vizinhos.
Data: 2014-12-16
País: Paquistão
Local: Peshawar (Army Public School)
Grupo: Talibã (TTP)
Tipo de ataque: Assalto armado
Alvo: Escola (crianças e staff civis)
Mortos: 149 (132 crianças)
Feridos: ~114
Observação: Um dos ataques mais brutais do TTP.
Data: 2008-07-07
País: Afeganistão
Local: Cabul (Embaixada da Índia)
Grupo: Talibã/Haqqani Network
Tipo de ataque: Carro-bomba
Alvo: Instalação diplomática (civis/diplomatas)
Mortos: 58
Feridos: 141
Observação: Explosão na entrada da embaixada.
Data: 2002-03-27
País: Israel
Local: Netanya (Hotel Park)
Grupo: Hamas
Tipo de ataque: Atentado suicida
Alvo: Hotel (civis, jantar de Pessach)
Mortos: 30
Feridos: ~140
Observação: Um dos ataques mais letais da Segunda Intifada.
Data: 2001-08-09
País: Israel
Local: Jerusalém (Pizzaria Sbarro)
Grupo: Hamas
Tipo de ataque: Atentado suicida
Alvo: Restaurante (civis)
Mortos: 16
Feridos: ~130
Observação: Explosão no interior da pizzaria.
Data: 2012-07-18
País: Bulgária
Local: Burgas (autocarro do aeroporto)
Grupo: Hezbollah
Tipo de ataque: Bomba
Alvo: Turistas israelitas (civis/ocidentais)
Mortos: 6
Feridos: 32
Observação: Bomba num autocarro de turistas.
Data: 2011-08-26
País: Nigéria
Local: Abuja (Sede da ONU)
Grupo: Boko Haram
Tipo de ataque: Carro-bomba (VBIED)
Alvo: Edifício da ONU (civis/ocidentais)
Mortos: 23
Feridos: ~80
Raptados: 0
Observação: Ataque suicida contra instalações da ONU.
Data: 2002-06-05
País: Israel
Local: Megiddo (autocarro)
Grupo: Jihad Islâmica Palestiniana
Tipo de ataque: Carro-bomba suicida
Alvo: Autocarro com civis e militares
Mortos: 17
Feridos: ~43
Observação: Detonação junto a autocarro em circulação.
Data: 2000-10-12
País: Iémen
Local: Porto de Aden
Grupo: Al-Qaeda
Tipo de ataque: Barco-bomba suicida
Alvo: USS Cole (navio de guerra dos EUA/ocidentais)
Mortos: 17
Feridos: 39
Observação: Explosivos detonados junto ao casco do destroyer.