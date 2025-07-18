Hoje, tudo se faz com um dedo. Deslizamos, clicamos, partilhamos. Formamos opiniões em segundos. Mas há coisas que não se fazem num gesto rápido. A paz é uma delas.

A paz aprende-se. Mas não se improvisa. Não nasce de decretos, nem de slogans. Aprende-se no quotidiano, no convívio, na escuta, no confronto saudável com a diferença. E esse percurso começa muito antes da escola: começa em casa.

Na família, onde se aprende a respeitar, a gerir conflitos, a escutar. Mas a família, por si só, não basta. Quando os jovens chegam à escola, trazem consigo, ou não, o que aprenderam em casa. E é na escola que esse caminho se alarga, se desafia e se transforma.

A escola não pode ser apenas um repositório de conteúdos ou uma porta de entrada no mercado de trabalho. Tem de ser um espaço de formação integral, onde se aprende a viver com o outro, a dialogar, a reconhecer o valor da diferença.

E hoje, esse desafio passa também pelo mundo digital. As redes sociais — com o TikTok à cabeça — são territórios onde se constroem relações, se moldam valores e se alimentam, ou se destroem, pontes de diálogo. Em poucos segundos, consomem-se vídeos, formam-se opiniões e, demasiadas vezes, desaprende-se a escutar o outro.

O desafio do digital é apenas um dos sintomas de um mundo fragmentado, como o Papa Francisco tem alertado. Ele lembra: não há paz sem cultura do encontro. Mas o encontro, hoje, acontece também nos ecrãs. Ou educamos para o uso consciente e responsável da tecnologia, ou deixamos que o algoritmo dite os nossos valores.

Não se trata de demonizar o digital, mas de compreender que a tecnologia é uma ferramenta. Pode ser uma ponte ou um muro. Pode aproximar ou dividir. Depende da forma como educamos para o seu uso.

Mas a paz não se esgota na família, na escola ou nos ecrãs. Precisa de um ecossistema educativo mais amplo, onde a escola pública, as universidades, os meios de comunicação e as plataformas digitais assumam uma responsabilidade partilhada na formação para o respeito, o diálogo e o pensamento crítico.

O Papa Francisco tem alertado para os riscos de uma globalização desumanizada, onde o lucro e o algoritmo se sobrepõem à dignidade da pessoa. A educação é, talvez, a nossa melhor arma contra essa deriva. Mas exige compromisso, investimento e coragem.

Educar para a paz é educar em três frentes: na família, na escola e no digital. Não podemos continuar a delegar responsabilidades. A paz não nasce do acaso. Aprende-se. Aprende-se todos os dias: no que dizemos, no que calamos, no que partilhamos.

Agora, a questão é simples, mas exigente: queremos jovens preparados para estender a mão, para construir pontes? Ou apenas especialistas em deslizar o dedo no ecrã, ao ritmo do TikTok?

A escolha não cabe ao algoritmo. Cabe-nos a nós. A mim e a ti.