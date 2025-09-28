Em 2017, o jornal britânico The Guardian revelou um paradoxo inquietante: os engenheiros de Silicon Valley – arquitetos dos algoritmos que hoje nos capturam – proibiam os próprios filhos de usar smartphones. Como alquimistas desconfiados do seu próprio elixir. O que então parecia distópico é, hoje, o pano de fundo da nossa vida quotidiana. A dependência digital deixou de ser uma ameaça futura. É a condição presente.

Mas o fenómeno não é apenas cultural. É neurológico, económico e ontológico. A cada notificação ou a cada deslizar de polegar, o cérebro recebe uma microdose de dopamina – o neurotransmissor do prazer e da antecipação. Como ratos de laboratório a premir uma alavanca, percorremos loops infinitos à procura de uma recompensa que nunca chega, mas cuja promessa nunca desaparece. Este ciclo é cuidadosamente orquestrado. A arquitetura das plataformas digitais é desenhada com precisão científica para manipular os circuitos do cérebro: ícones vibrantes, recompensas sonoras, contadores de visualizações, algoritmos de reforço intermitente. Tudo calibrado para ativar o sistema mesolímbico – o mesmo que responde a drogas como a nicotina ou a cocaína. O objetivo não é servir o utilizador. É mantê-lo online. E, de preferência, viciado.

Não estamos apenas a perder tempo. Estamos a perder o critério sobre o que conta como experiência real. O que está em erosão não é apenas a memória ou a concentração – é a própria consistência do sujeito. As tecnologias digitais não apenas nos distraem; reconfiguram o nosso modo de ser-no-mundo. Substituímos a introspeção pela impulsividade, o silêncio pela notificação, o eu pela métrica.

A economia da atenção, como lhe chamou Herbert Simon, converte o foco humano num recurso escasso – e, portanto, valioso. Mas no século XXI essa conversão tornou-se extração. A atenção é hoje uma matéria-prima a ser minerada, fragmentada e vendida. As plataformas não competem entre si. Competem com o sono, com a leitura, com o convívio. Competem com tudo aquilo que, não gerando lucro, ainda alimenta a vida interior.

O mais alarmante é que não se trata de uma falha do sistema. É o seu funcionamento ideal. O vício não é um erro – é um modelo de negócio. Quando o lucro depende da retenção máxima, o que se maximiza é a compulsão. E a ética transforma-se num incómodo. Por isso, não surpreende que muitos dos criadores destas plataformas se tenham tornado os seus principais críticos. Tristan Harris, ex «design ethicist» da Google, denuncia hoje o que chama «armas de distração massiva». Outros fundaram o Center for Humane Technology, comunidades off-grid ou empresas que tentam redesenhar a tecnologia com valores humanos no centro. Mas mesmo esses esforços são sintomáticos de algo mais profundo: uma tentativa de restaurar a integridade do sujeito num mundo que a dissolveu em fluxos de estímulos.

Vivemos, como escreveu Byung-Chul Han, na «sociedade da exaustão»: hiperconectada, acelerada, permanentemente vigilante. E exausta. Sofremos não apenas com o excesso de informação, mas com a escassez de sentido. A ansiedade, o burnout, a fragmentação não são meras doenças do foro psicológico – são sintomas de uma crise existencial. A atenção tornou-se a principal arena filosófica do nosso tempo. O tédio, tão desprezado, é um estado filosófico essencial. É no tédio – essa suspensão do útil, esse intervalo sem finalidade – que podemos ouvir o que normalmente é abafado: os ritmos da interioridade, os murmúrios da dúvida, a possibilidade de um pensamento que não seja imediatamente convertido em conteúdo. «Todo o mal advém de não sabermos permanecer em silêncio num quarto», escreveu Pascal. Hoje, nem o quarto é silencioso. Carregamos o mundo inteiro no bolso – e, com ele, a impossibilidade do recolhimento. As crianças já quase não sabem entediar-se. Os adultos, menos ainda. Mas sem tédio, não há contemplação. E sem contemplação, não há liberdade. A ilusão contemporânea é que somos sujeitos livres, quando na verdade somos simultaneamente produto e consumidor, criador e mercadoria, performer e público da nossa própria identidade digital. Por isso, nenhuma solução será suficiente se for apenas técnica. Não basta mudar de aplicação ou ajustar as notificações. Precisamos de recuperar uma filosofia da atenção, uma ética da interioridade. Precisamos de repensar o que é estar presente – no tempo, no corpo, no outro.

Há sinais ténues de resistência. Escolas que restringem o uso de telemóveis. Startups que propõem tecnologias minimalistas. Movimentos de pais que defendem uma infância livre de ecrãs. Mas nada disto terá impacto duradouro se não voltarmos a fazer as grandes perguntas: o que é uma vida boa? O que merece a nossa atenção? Que tipo de humanidade queremos cultivar?

A distopia não chegou com censura nem com repressão. Chegou com conveniência. Deu-nos tudo e pediu apenas uma coisa em troca: a nossa atenção. Agora que sabemos o custo, talvez possamos finalmente perguntar com seriedade: estamos dispostos a resgatar a posse de nós próprios?