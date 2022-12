Não há, de facto, nada de novo sob o sol. Vem no Eclesiastes: há para tudo uma altura e um tempo certo – um kairos, diz-nos a versão grega dos setenta, a Septuaginta, aquela que Frederico Lourenço se empenhou em traduzir – para cada coisa. Há um tempo certo para a guerra e há um tempo certo para a paz. E o erro e a tontice manifestam-se a todo o momento. Como, por exemplo, quando se confunde o tempo da guerra com o tempo da paz.

Foi esta confusão que fizeram quatro eurodeputadas do PS (Maria Manuel Leitão Marques, Margarida Marques, Isabel Santos e Isabel Carvalhais) a 23 de Novembro, quando, no Parlamento Europeu, se abstiveram da votação da resolução intitulada ”Reconhecimento da Federação Russa como um estado patrocinador do terrorismo”. Quatro em nove eurodeputados do Partido Socialista. A resolução foi aprovada por 494 votos a favor, 58 contra e 44 abstenções. Entre as abstenções contam-se também as dos dois eurodeputados do Bloco. E entre os votos contra, infalivelmente, os dos dois eurodeputados do PC.

É interessante verificar a continuidade que existe entre certos argumentos das eurodeputadas do PS, os do Bloco e os do PCP. Um deles tocou-me particularmente. Segundo Isabel Santos, que exprime uma posição que suponho partilhada pelas suas três colegas de bancada, “a adopção desta classificação arrisca condicionar negativamente o futuro” e visa “inviabilizar qualquer solução diplomática”. Margarida Marques, de resto, também diz que a adopção da resolução implica iniciativas que “são bloqueadoras da manutenção de canais diplomáticos que serão essenciais para uma futura resolução do conflito”. O Bloco não diria melhor. Para este, com efeito, a resolução é “contraproducente do ponto de vista da luta por uma paz justa”. E o PC declara que ela “visa obstaculizar, ou mesmo impossibilitar, o necessário diálogo com vista à resolução pacífica do conflito”.

