Dos políticos contemporâneos talvez os mais bem sucedidos sejam Marcelo e Guterres. Um fez uma brilhante carreira no jornalismo de politiquices e foi, entre outras coisas, deputado, líder partidário, secretário de Estado e ministro. Isto em paralelo com um percurso ilustre na Academia, estrelado com altas classificações, doutoramentos e distinções. Até chegar à condição de mais alto magistrado da Nação, condição que acumula com a que nunca cessou de ter, de opinião; e o outro, descontada a cátedra, que não se deu ao trabalho de perseguir, e a banca jornalística, para a qual não tinha tanto jeito, seguiu paralelamente até chegar a primeiro-ministro e depois Alto Comissário para os Refugiados e secretário-geral da ONU, o nono na função. Simplifico as duas carreiras e não fui conferir se, na Europa, isto é, nas prateleiras de luxo do funcionalismo supranacional inimputável, algum foi alguma coisa, mas se não foram podiam ter sido, o tempo é que não chega para tudo.

Não têm ainda o nome em avenidas, mas seria talvez oportuno as edilidades das principais cidades irem pensando nisso: Lisboa, onde tudo se decide, o Porto porque gosta de se enfeitar com os ademanes da capital que não é, Braga porque parece que Marcelo torce pelo clube local, e Celorico de Basto porque lá grande não é nem na imaginação dos seus mais ferozes bairristas, mas ilustre por ser berço familiar de uma destas luminárias.

Pode adiar-se para quando (espero que daqui a muito tempo) já cá não estejam, mas talvez não seja prudente: avenidas novas não surgem todos os anos e há o risco palpável de, poucos anos volvidos, já ninguém saber quem foram os preclaros.

Nós Fontes Pereira de Melo sabemos que era o dos comboios; Barjona de Freitas o da abolição da pena de morte; o Duque da Terceira o da guerra civil; e Pombal o da expulsão dos Jesuítas e da execução dos Távoras. Já com Hintze Ribeiro, Ressano Garcia ou o Duque de Ávila temos a burra nas couves mas enfim, sempre vagamente adivinhamos que devem ser personalidades lá da politicalha da monarquia constitucional antes de lhe darem um bote. Em chegando à balbúrdia republicana, então, nomes há tantos que se confundem todos na mesma indiferença e na mesma ignorância.

Nesta II República Mário Soares, talvez Cavaco, Sá Carneiro, não correm o risco de serem rapidamente esquecidos: o primeiro enterrou o PREC político, o segundo o económico e o terceiro domsebastiou.

Gente hipercrítica e verrinosa dirá talvez que Soares começou por levar o PCP ao colo, pelo que fez a figura da rã que transportou o escorpião no dorso; e que, não fosse a localização geográfica do país, ou a esfera de influência a que pertencíamos, outro galo cantaria. Tretas: Soares ganhou. E se não tivesse ganho não era impossível que fôssemos uma Cuba europeia em vez de uma colónia de Bruxelas onde a classe média europeia vem ver o typical.

Cavaco terraplanou o manicómio em autogestão que era a economia que herdou e erigiu o edifício europeísta, social-democrata e estatista que temos. Nas mãos dos socialistas a empresa faliu; e nas dos camaradas de Cavaco não teria falido, bem como, sempre acreditou o próprio e quem o admira, Portugal ter-se-ia colado ao pelotão da frente, para usar o jargão que usava e imaginava inspirado.

Há dois Sá Carneiros: o da retórica socialista que o ar do tempo impunha e o da AD. O segundo comportava uma dinâmica anti-PS que teria evoluído, provavelmente, para governos claramente de direita (democrática), para não falar do perfil do homem, que é pouco provável tivesse cristalizado nas crenças que lhe norteavam as acções de então – morreu cedo. O historiador Pacheco acha que o primeiro é que é o autêntico; e a exegese histórica haverá no futuro, numa manhã de nevoeiro, de dilucidar a questão.

Marcelo deixa para os vindouros o episódio da vichyssoise, que não é uma memória exaltante, e os afectos, que têm o carácter efémero das coisas superficiais – passam.

Já debaixo do nariz de Guterres está a decorrer a maior crise do nosso tempo e, mesmo que uma guerra atómica não pareça para já provável, um tsunami de disrupções de todo o género varre o mundo, que já estava abalado pelo “combate” à Covid e a quebra de cadeias de distribuição. Pois bem: ainda em 4 do mês passado o miraculado estadista condenava os governos que encaminhavam o mundo para a catástrofe. A ucraniana? Que nada, a das alterações climáticas. As mesmas que justificaram no passado que a Europa em geral, e a Alemanha em particular, se tivessem colocado na dependência da Rússia porque a energia atómica não, que horror, o fracking ainda menos, credo, exploração de petróleo nem mo-lo digas, e do que precisamos é de corrupios no alto dos montes, hectares de painéis fotovoltaicos e veículos que nos atropelem porque não os ouvimos.

A Europa financia a Rússia para atacar a Ucrânia, que é financiada pela Europa para se defender. E o absurdo é tão gritante que Guterres, contrariado, lá foi, ao fim de dois meses de guerra, cedendo às injunções de meio mundo. A ONU é uma organização impotente, não pode ser outra coisa, e ninguém esperava do homem que fosse uma pedra importante no desenho de qualquer solução para o conflito. Mas é uma assembleia que preserva institucionalmente a ideia do diálogo sobre o confronto, e o respeito do Direito Internacional sobre a barbárie. Ou o secretário-geral se recusava a visitar o agressor, ponto; ou, a fazê-lo, teria ido ao princípio. Mas não: estava, e está, obcecado com as possíveis inundações no arquipélago da Tonga.

São estes os nossos maiores. Talvez devêssemos eleger, para efeito de distinções toponímicas, políticos estonianos ou lituanos . Que se saiba, não são ilustres – mas não nos envergonhariam.