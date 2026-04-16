Estava em frente da televisão no fim de semana a tentar perceber efectivamente o que se teria passado nas conversações entre os Estados Unidos e o Irão e, em todo o lado, sem que ninguém soubesse com clareza aquilo que se tinha passado, todos tinham uma certeza. O Trump perdeu.

Mas foi ainda pior, aquilo que percebi era que a maioria dos jornalistas e comentadores estava feliz por o Trump ter perdido e quase todos glorificavam as magníficas capacidades, inteligência e destreza do Irão.

E, mais ainda, alguns afirmavam que o Irão sairia mais forte desta guerra.

Eu tenho para mim que este presidente dos Estados Unidos não tem qualidades para o ser. Que não está preparado, que é infantil, que é carente e que é, principalmente ordinário.

Também me parece que é muito errado e perigoso ter esta figura à frente de uma potência mundial.

Contudo, isso nunca me levará a defender um regime como o iraniano que, não tenho uma dúvida, era uma das maiores desgraças que existia no Mundo actual, que matou milhares de iranianos e que cometeu actos de terrorismo por toda a parte.

Como é possível que alguém se rejubile pela pretensa vitória de um tal regime, que nem sequer aconteceu ou esteve perto de acontecer.

É verdade que até agora, os resultados que Trump pretendia não foram atingidos e, se calhar, não o serão até ao final deste conflito, mas o Irão, está hoje muito destruído económica e militarmente e mostrou, através das suas capacidades bélicas, que esta intervenção era mesmo essencial.

Por outro lado, Trump, com todos aqueles defeitos, teve um mérito enorme para a civilização ocidental e especialmente para a Europa.

Em primeiro lugar, acabou com a moda woke que tem como principal objectivo a destruição das bases em que assenta esta nossa sociedade e que estava a chegar a um ponto de absurdo e perigoso exagero.

Em segundo lugar, fez despertar a Europa para que se assuma responsável pelo seu caminho e pelo seu futuro, condição sem a qual não teríamos nem futuro nem caminho.

Em terceiro lugar voltou a dar à Europa um reforço para a sua democracia, ao apoiar movimentos e regimes anti-europeus e de cariz autoritário, como foi o caso da Hungria, criando um efeito contrário e fazendo o povo adormecido voltar a usar o voto como a sua arma.

Por fim, de uma maneira unilateral, questionável na sua forma praticada, enfrentou alguns dos piores males do mundo como foi o caso da Venezuela e do Irão.

Eu não gosto do senhor Trump, nem aceito que os seus métodos possam ser aceites como forma de fazer andar o Mundo, mas também não tenho qualquer dúvida de que o que fizeram a Venezuela ou o Irão foi sempre muito pior.

Eu também não gosto do senhor Trump quando ele nos maltrata e nos menospreza nas usuais alarvidades que profere sobre a Europa, sobre os seus parceiros de coligações, ou sobre quase todos os temas em que decide opinar.

Mas tenho que reconhecer que, visto deste lado, o Trump tem sido até agora o idiota útil para a Europa e para a civilização ocidental.