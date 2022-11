Esta semana a população mundial atingiu 8 mil milhões.

Ao mesmo tempo que batemos este recorde, as Nações Unidas também assinalam que as próximas décadas serão marcadas pelo envelhecimento acelerado da população. De facto, a percentagem da população com mais de 65 anos deverá aumentar de 10% para 16% em 2050, e será sensivelmente equivalente à percentagem da população com menos de 12 anos. Atualmente dois terços da população mundial vive em países onde a taxa de fertilidade (filhos por mulher) é inferior a 2,1. Com a fertilidade em queda, a população deverá estabilizar próximo dos 10 mil milhões em 2080, e o crescimento até 2050 será concentrado sobretudo nos países da África Subsaariana.

O envelhecimento da população tem dois efeitos principais. O primeiro é o aumento significativo da produtividade dos trabalhadores até aos 35-45 anos, à medida que a experiência profissional reforça as competências. O segundo, sobretudo nos países avançados, é a diminuição da taxa de participação no mercado de trabalho das pessoas a partir dos 55 anos.

Assim, o efeito do envelhecimento na população será provavelmente diferenciado conforme o estado de desenvolvimento dos países e a composição etária da sua população.

