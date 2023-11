As eleições europeias em 2024 vão seguramente refletir as preocupações que resultam da inflação, do crescente sentimento de emergência climática (2023 poderá ser o ano mais quente a nível mundial desde que há registo) e da proximidade geográfica e emocional de duas guerras que estão na nossa área de influência geopolítica.

Contudo, existe uma inquietação que se destaca: é crucial alcançar um crescimento mais robusto. A Europa orgulha-se de ser a região menos desigual do Mundo. Segundo o último relatório de 2021 sobre a desigualdade no mundo, a população 10% mais rica na Europa acumulava 36% dos rendimentos europeus, enquanto na região mais desigual, o Médio Oriente e Norte de África, esse rácio atingia 58%.

No entanto, persistem níveis de pobreza, incluindo entre pessoas empregadas, que embora não tenham o mesmo nível de gravidade de outras regiões, não estão inteiramente controlados. Com efeito, na União Europeia a população em risco de pobreza e de exclusão social subiu de 18,8% em 2019 para mais de 21% em 2022, devido à pandemia e à inflação.

