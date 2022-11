António Costa devia andar muito satisfeito consigo próprio. Quando acordava de manhã e se olhava ao espelho enquanto fazia a barba, seguramente que se congratulava por ter descoberto a nova kryptonite política. É uma frase batida, como diria Sérgio Godinho, mas de certeza que o primeiro-ministro a julgava implacavelmente eficaz: “À política o que é da política, à justiça o que é da justiça”. Sempre que algum membro do Governo tinha um problema judicial, António Costa repetia três vezes este bordão e seguia em frente, convicto de que a sua maioria absoluta estava revestida a teflon, aquele material que permite que nada se agarre a uma frigideira.

Com Miguel Alves, repetiu-se o mesmo processo: uma notícia de jornal, a que se segue a informação sobre uma investigação judicial (ou, neste caso, duas), a que se segue a frase solene: “À política o que é da política, à justiça o que é da justiça”.

Há aqui, logo à partida, um lamentável equívoco: ao contrário do que nos tenta convencer António Costa, aquela frase não serve para proteger a política da justiça. É precisamente o contrário: serve para proteger a justiça da política. O grande perigo em Portugal, tendo em conta as nossas tradições e o facto de sermos um país com instituições fracas, não é o de passarmos a um estado de judicialização da política, com magistrados a perseguirem governantes usando a polícia, o Ministério Público e os tribunais — é o de termos responsáveis políticos a tentarem interferir em investigações e em processos. A frase “À política o que é da política, à justiça o que é da justiça” é um alerta e uma prevenção que pretendem proteger a independência do aparelho judicial. E convém que nenhum de nós, a começar pelo primeiro-ministro, este ou outro, se esqueça disso.

