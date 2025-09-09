Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

É mais um episódio da Guerra Traduzida, agora com os destaques da imprensa russa sobre a guerra na Ucrânia. O jornalista Rui Casanova continua conosco em estúdio. Rui, a Rússia diz que uma pessoa morreu nos mais recentes ataques da Ucrânia a território russo.

As Forças Armadas da Rússia afirmam que a Ucrânia atacou várias regiões russas nas últimas 24 horas. A vítima mortal foi registrada em Sochi. De acordo com a agência estatal TASS, destroços de um drone abatido caíram sobre um carro, matando o condutor. Há ainda registro de danos em seis habitações. As Forças Armadas da Rússia afirmam que interceptaram e abateram 31 drones na última noite. São dados das autoridades russas citados aqui pela agência estatal TASS.

Rui, e guerra também a nível tecnológico. Vamos falar sobre isso mesmo agora, à boleia de uma notícia da agência Ria Novosti.

A agência noticia hoje que um grupo de hackers russos acederam a um fundo online que servia para financiar as Forças Armadas da Ucrânia. É o que avança os elementos deste grupo à agência Ria. Os hackers afirmam que os fundos ficaram inoperacionais e que agora já não conseguem financiar o exército ucraniano. Não são aqui fornecidos muitos detalhes. Ao certo que fundo é este, quem o operava e como é que financiava as Forças Armadas da Ucrânia. Certo é que é uma notícia em destaque na agência estatal Ria e, como dizias, é aqui também a guerra ao nível tecnológico.

E como sempre, os avanços das tropas russas nas últimas 24 horas estão no topo da imprensa estatal russa. Quais são os destaques de hoje, Rui?

Vamos à boleia novamente de dados do Ministério da Defesa da Rússia, que destaca que nas últimas 24 horas as tropas de Moscou realizaram vários ataques bem-sucedidos sobre brigadas ucranianas em várias regiões da Ucrânia. Não há hoje informação sobre vítimas ou equipamento militar perdido, ao contrário do que é habitual. Mas como dizíamos no episódio anterior, é muito comum cada lado do conflito divulgar esse tipo de informações. O Ministério da Defesa da Rússia, neste caso, divulga relatórios diários com as perdas do lado da Ucrânia. Nunca são confirmadas do outro lado do conflito, mas certo é que, em particular do lado da Rússia, esse tipo de dados, esse tipo de informações estão sempre em destaque, neste caso, na imprensa estatal russa, e hoje não é exceção.

E já a imprensa livre russa faz manchete com o ataque a uma vila em Donetsk, que fez pelo menos 20 mortos.

Sim, foi a notícia de abertura do episódio anterior de Guerra Traduzida, versão Ucrânia. Não está em destaque na imprensa estatal russa, mas como seria de esperar, está sim em destaque na imprensa livre. É o caso do jornal online independente Meduza, que faz manchete com esta notícia. Como vimos há pouco, Volodymyr Zelensky afirma que a Rússia lançou uma bomba contra a vila de Yarova, uma pequena vila que fica na região de Donetsk. O ataque foi feito numa altura em que muitas pessoas estavam na rua para recolher pensões do Estado, ajudas entregues pelo Estado face ao conflito em curso. Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de puro terrorismo, fala num ataque direto a civis e repete que a comunidade internacional não se pode calar perante esta ofensiva russa. É uma notícia que faz manchete a esta hora no jornal independente online Meduza e, como vimos, não é sequer notícia, não tem espaço na imprensa estatal da Rússia, mas esse tipo de ataques da Rússia à Ucrânia está sempre em destaque na imprensa livre da Rússia e hoje não é exceção. E trazemos também esta notícia aqui na Guerra Traduzida.

E é com esta contradição que fechamos mais uma edição da Guerra Traduzida. Voltamos amanhã com mais destaques da imprensa russa e da imprensa ucraniana sobre este conflito.