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Segunda parte da "Guerra Traduzida", agora com os destaques da imprensa russa, com a jornalista Diana Rosa. Diana, o Kremlin esclarece que a posição de Moscovo sobre a invasão da Gronelândia pelos Estados Unidos.

Depois de ter considerado que a Europa não tinha outra hipótese senão entregar o território, isto foi uma declaração de Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e actual chefe de segurança do país. Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, adianta que a Rússia considera a ilha como um território da Dinamarca. Citado pela agência TASS, acrescenta que a situação em torno da ilha é extraordinária do ponto de vista do direito internacional. Diz que ouvimos declarações tanto da Dinamarca como da própria Gronelândia de que a ilha não vai ser vendida a ninguém, cita esta agência russa. Moscovo afirma que é inaceitável que o Ocidente continue a afirmar que a Rússia e a China ameaçam a Gronelândia.

Viktor Orbán intensifica a posição anti-Ucrânia do país e sugere também a realização de uma petição nacional para rejeitar o apoio financeiro a Kiev.

E claro, isto faz eco na imprensa russa. Diz que apesar de a Hungria fazer parte da União Europeia, dizem os jornais russos, Viktor Orbán é visto como um aliado de Moscovo. Com o país a preparar-se para eleições em abril, o primeiro-ministro húngaro defende que o seu governo é uma salvaguarda contra o conflito e a perda económica. Desde o ano passado, através de cartazes, a campanha de Viktor Orbán tenta fazer uma associação entre o rival Péter Magyar e o apoio a Bruxelas e à Ucrânia. Nesta narrativa, votar no partido de Magyar representaria o apoio à guerra. Na entrevista citada pela imprensa russa, Viktor Orbán não detalhou mais sobre esta suposta petição. Diz que toda a gente vai ter a oportunidade de dizer não e, em conjunto com o governo, dizer que não vão pagar mais esta guerra, referindo-se também ao apoio financeiro à Ucrânia.

E ainda, Diana, a Rússia diz que libertou cinco povoações esta semana na Ucrânia.

Incluindo Zakotnoye e Zovnevoy, em Donetsk, que nas últimas 24 horas, cita a agência TASS. Também é dito que foram feitos avanços em Belogorye e em Novoboykovskoye, na região de Zaporíjia, ao longo da semana, diz a TASS, como resultado de ações coordenadas das subunidades do agrupamento de tropas do Séver, na região de Sumy, a localidade de Komarovka, precisamente nesta área, foi colocada sob controle russo, é o que cita a agência TASS.

É o ponto final na "Guerra Traduzida", está de regresso na próxima semana.