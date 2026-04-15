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Sr.as Deputadas, Srs. Deputados, o que tivemos nos últimos dias foi um exercício lamentável de propaganda por parte do Governo. No momento em que as pessoas mais sofrem para se conseguir manter à superfície, o Sr. Ministro das Finanças, aqui presente, decide brincar com as pessoas sobre se vamos ter um déficit de 0,5, de 0,6, de 0,7, se este ano vai ser mais ou menos, quando as pessoas queriam saber era isto: o que é que vai fazer, já agora, o que é que o seu Ministério das Finanças vai fazer, para poder aliviar aqueles que neste momento não conseguem suportar o seu custo de vida. Porque há uma palavra, Sr. Primeiro-Ministro, que talvez deva caracterizar o seu governo nesta altura: ineficácia absoluta. E a ineficácia que se mostra numa série de outros países que têm tomado medidas, por exemplo, sobre os combustíveis, e que eu lhe gostava de referir para perceber bem a ineficácia que tem tido em Portugal. Na Irlanda, a gasolina está a 1.8 e o gasóleo a 2.099. Em Portugal, a 1.9 e a 2.131. Um diferencial de 0057, 0032. Na Irlanda, tem aqui. Itália: a gasolina está a 1.762, o gasóleo 2.092. Portugal, 1.938, 2.131. Diferencial, 0.776, 0039. E podia seguir por aí com a Polónia, com a Grécia, com Espanha e com outros. Com a Alemanha, mas já nem vou à Alemanha. Para não envergonhar o PSD, já nem vou à Alemanha. Vou deixar nestes países de menos rendimento. Mas eu trouxe-lhe aqui hoje, Sr. Primeiro-Ministro, para não dizer que isto é a propaganda do Chega. Peço que olhe para isto. Isto é Badajoz e Elvas. Espere, não está a ver bem, eu mostro-lhe melhor. Eu hoje trouxe para todos. Badajoz e Elvas. Sr. Primeiro-Ministro, peço que olhe para aqui, por favor, para ver esta diferença, que é o símbolo da ineficácia do que o seu governo tem feito. Porque continuam a dizer assim: "não, Espanha não está nada mais barato", mas está aqui. Gasolina em Elvas, 1.939. Gasolina em Badajoz, 1.489. Gasóleo em Elvas, 2.135. Gasóleo em Badajoz, 1.849. Sr. Primeiro-Ministro, isto é o símbolo da ineficácia das suas medidas e do seu governo. Está aqui. É fácil de ver, é fácil de tirar. É fácil de ver. Mas podíamos até deixar esta matéria, para não nos vir com as lengalengas ambientais habituais, e podíamos ir ao cabaz alimentar, para perceber porque é que atingimos o máximo de 255 euros, para quem nos está a ver sabe o que é que estou a falar, é que a maior parte dos preços em Portugal aumentaram brutalmente face ao salário das pessoas. E vou-lhe dar outro dado, que podia estar num gráfico, mas não vou embaraçar nem a si nem ao PSD sobre isto, que é este: os portugueses, proporcionalmente, são hoje o povo da Europa que mais paga em alimentação e em cabaz alimentar. Portanto, desculpem lá, onde é que está a eficácia de um governo? Se pagamos mais combustíveis, se pagamos mais alimentação e se somos o país da Europa com mais taxas e taxinhas, desculpe lá, é pura ineficácia sua.