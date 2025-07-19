Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Rádio Observador. Começa agora o jornal das 17:00, edição da jornalista Laura Figueiredo. Laura, João Cotrim Figueiredo diz que a Iniciativa Liberal está numa encruzilhada. Um alerta deixado na 10ª convenção do partido, em Alcobaça.

Num discurso no qual o antigo presidente do partido não poupou nos elogios a Rui Rocha. O agora eurodeputado criticou também os nomes que já anunciaram que são candidatos a Belém e João Costa Campos, agora aqui em direto da convenção, respondeu a gritar: "Vai João!".

Sim, neste que foi um dos mais longos discursos do dia, o dia que ainda não terminou, mas foi um dos mais longos discursos, pelo menos até há 10 minutos, até que João Cotrim de Figueiredo acabou por discursar. João Cotrim de Figueiredo lamentou a falta de candidatos à Presidência da República, não pela falta em quantidade, mas em qualidade, é o que diz o eurodeputado. Lamenta que estes deputados signifiquem pouco, especialmente para as gerações mais novas. Diz até que parecem estar todos muito pouco animados com a corrida presidencial. Foi uma crítica deixada aqui por João Cotrim de Figueiredo, que depois ouviu alguns apelos de alguns militantes, alguns membros da Iniciativa Liberal, que gritaram: "Vai João, candidata-te, João." Mas como sabemos, João Cotrim de Figueiredo é eurodeputado e continua em Bruxelas. Mas João Cotrim de Figueiredo abordou outros assuntos. É o caso, por exemplo, do PSD. Deixou algumas críticas ao PSD. Diz que em Portugal o PSD decidiu parecer mais reformista do que realmente é. Diz que o partido já provou que se houver algum problema e se houver necessidade de se agarrar ao poder, o PSD consegue ser tão ou mais despesista como os piores, e aqui nos piores, refere-se ao Partido Socialista. O eurodeputado e antigo presidente da Iniciativa Liberal subiu um pouco de tom na altura em que abordou o tema da TAP. Estava bastante indignado, João Cotrim Figueiredo. Diz que não sabe quanto é que o país vai perder com este negócio da TAP e que não sabe se alguém vai ser realmente responsabilizado na questão da TAP. Para já, a convenção da Iniciativa Liberal está interrompida, devido a uma falha na eletricidade aqui no multiuso de Alcobaça. A agenda já estava atrasada, agora atrasa um pouco mais. Ainda há algumas pessoas a terminar as intervenções, que já foram, entretanto, retomadas nos últimos momentos. Mais logo tem lugar o início da votação para a comissão executiva. Sabemos que há uma lista única de Mariana Leitão, que vai ser hoje eleita presidente da Iniciativa Liberal.

A reportagem em direto do jornalista João Costa Campos, é um dos repórteres da Rádio Observador, que está em Alcobaça a acompanhar a reunião magna dos liberais.

E a deputada da Iniciativa Liberal, Angélique da Teresa, acredita que Carlos Moedas precisa do espírito reformista dos liberais.

A Iniciativa Liberal vai a votos coligada com Carlos Moedas em Lisboa. É uma das dezenas de coligações que os liberais integram com a AD. Em entrevista à Rádio Observador, a deputada Angélique da Teresa diz que é Moedas quem precisa da Iniciativa Liberal e não o contrário.

É um acordo que faz falta a Lisboa para pôr Lisboa a funcionar. Carlos Moedas precisa da Iniciativa Liberal e do espírito reformista da Iniciativa Liberal, mais uma vez. E isto nota-se nas coligações que temos feito ao longo do país, essa necessidade. Aqui a questão não é o estar o CDS à frente ou a Iniciativa Liberal à frente.

Mas para a Iniciativa Liberal é irrelevante estar atrás do CDS?

Volto a reforçar aquilo que disse. A Iniciativa Liberal é o quarto maior partido a nível nacional.

Angélique da Teresa, que assinala que a Iniciativa Liberal é o quarto maior partido português e que tem um peso que o CDS não tem no país. Os dois partidos entram na coligação de Carlos Moedas. Já quanto à candidatura única de Mariana Leitão, à liderança do partido, a deputada diz que é sinal de união em torno da próxima direção.

Faz todo sentido. Aliás, se não fizesse sentido ou se houvesse contestação à candidatura da Mariana Leitão, haveria outras candidaturas, certamente. Não gosto de unanimidade, mas há aqui uma união em torno da próxima líder que hoje vai ser eleita.

A deputada Angélique da Teresa foi entrevistada na Rádio Observador, em Alcobaça, na 10ª convenção da Iniciativa Liberal.

Ainda na política, José Luís Carneiro rejeita que o PS tenha ficado para trás na Assembleia da República e reforça a ideia de uma oposição firme e responsável.

O secretário-geral do Partido Socialista está em Baião para a apresentação da recandidatura de Paulo Pereira às eleições autárquicas. Questionado sobre se acha que o partido ficou de parte por não ter entrado nas contas ao lado do Chega para acordos com o Governo, José Luís Carneiro rejeita ter ficado à margem e garante que o PS vai continuar a ser uma oposição responsável e firme ao executivo de Luís Montenegro.

Nós dissemos ao primeiro-ministro que queríamos ser uma oposição firme, responsável e alternativa. E é isso que nós procuraremos ser. A cada crítica, apresentar soluções alternativas. Apresentei soluções alternativas definindo as áreas de convergência do PS em relação à defesa nacional, ponto um. Ponto dois, apresentei esta semana uma proposta que o primeiro-ministro disse que ia aceitar, que tem a ver com a coordenação das emergências hospitalares

É uma proposta muito bem estudada, com pessoas que têm experiência muito grande na proteção civil, na emergência médica, nas Forças Armadas e, portanto, não pedi qualquer ganho com isso.

Declarações de José Luís Carneiro, que destaca as soluções alternativas apresentadas pelo PS, nomeadamente a proposta para a coordenação de urgências hospitalares.

Luís Marques Mendes considera que a atual legislatura está a começar melhor do que a anterior.

O candidato presidencial sublinha que têm existido pontos de entendimento entre o governo e outras forças partidárias. À margem de um almoço-conferência integrado na primeira edição da Academia Armando Varela, Luís Marques Mendes fala de um começo positivo e com decisões relevantes.

É positivo que neste arranque de legislatura já haja decisões de grande importância, de importância social. O apoio para pensionistas e reformados, que eu espero e desejo que não seja apenas em anos de eleições, seja todos os anos, no futuro. Segundo, a proposta que vai surgir relativamente à baixa do IRC e que já tem a sua aprovação, em princípio, garantida. Isto é positivo.

Em declarações aos jornalistas em Souzel, no distrito de Portalegre, Marques Mendes diz ainda que nesta legislatura há matérias polémicas, sobretudo na imigração, mas reforça que a lei mais importante é a lei da nacionalidade, que precisa de uma maioria qualificada.

António José Seguro diz que não pode faltar dinheiro para a Proteção Civil e bombeiros.

O candidato presidencial sublinha que a vida das pessoas é o bem mais essencial e considera, por isso, que pode faltar dinheiro para muita coisa, mas não para desenvolver as tecnologias usadas pela Proteção Civil e pelos bombeiros.

A vida das pessoas é o bem mais essencial. E no país pode faltar dinheiro para muitas coisas, não deve faltar dinheiro para a Proteção Civil, para o combate aos incêndios, para os nossos bombeiros. Nós não podemos tratar a Proteção Civil e o combate a incêndios com tecnologias de há cinco anos, de há 10 anos ou de há 15 anos. Temos que estar em permanente evolução. E isso não está a acontecer. E, portanto, eu deixo aqui um apelo para que as autoridades e o governo, em particular, olhe para a ação dos bombeiros e da Proteção Civil, e esta ação tem que ser prioritária.

Declarações de António José Seguro no final de uma visita aos bombeiros voluntários de Castelo Branco e ao Comando Sub-regional da Beira Baixa. Questionado sobre as dívidas do Estado aos bombeiros, António José Seguro sublinha que o Estado deve ser uma pessoa de bem e cumprir com a palavra.

A Liga dos Bombeiros Portugueses ameaça suspender durante um dia o uso das ambulâncias do INEM se as dívidas não forem pagas até quarta-feira.

A deliberação foi hoje aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, em protesto contra os atrasos dos pagamentos por parte do Ministério da Saúde. António Nunes, presidente da instituição, diz que houve um acordo entre o Ministério da Saúde e das Finanças para o pagamento do serviço, pagamento que até agora ainda não chegou.

O Ministério da Saúde, em particular o INEM, está com atrasos na liquidação dos serviços efetuados pelos corpos de bombeiros no âmbito da emergência pré-hospitalar. Isso está a criar muitas dificuldades aos bombeiros, às associações humanitárias e, apesar de haver intenções por parte do INEM de fazer esses pagamentos, isso não tem acontecido, o que leva a que o mês de maio não esteja a ser ainda pago.

Sem previsão de pagamento e caso continue tudo na mesma, na próxima sexta-feira, as corporações vão recusar utilizar as ambulâncias do INEM que lhes estão atribuídas com mais custos para o Estado.

E na atualidade internacional, pelo menos 18 pessoas morreram na sequência de um naufrágio no Vietname.

O acidente com o barco turístico, que transportava 53 pessoas, aconteceu perto de uma das maiores grutas da baía de Ha Long, é o que avança a imprensa internacional. Além das 18 vítimas mortais, foram resgatadas outras 12 pessoas. Estão ainda a ser feitos trabalhos de busca e salvamento para os mais de 20 passageiros desaparecidos.

E há pelo menos 30 feridos na sequência de um atropelamento em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O incidente aconteceu por volta das 2h, hora local, 10h em Lisboa. Há sete pessoas em estado crítico, é o que avança a CNN, que revela ainda que seis pessoas estão em estado grave. Os bombeiros de Los Angeles explicam que alguém perdeu a consciência dentro de um veículo. Há, ainda assim, relatos de pelo menos um paciente ter ferimentos de balas e, por isso, há ainda uma grande incerteza sobre as causas do incidente.

E é aqui que fechamos o jornal das 17h, edição da jornalista Laura Figueiredo. Até já, Laura.

Até já.