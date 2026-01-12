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Jornal das cinco na Rádio Observador e começamos com João Cotrim Figueiredo, que vem agora dizer que foi pouco claro, porque esta tarde Cotrim Figueiredo admitiu apoiar um outro candidato na segunda volta e não excluiu André Ventura.

O candidato apoiado pela Iniciativa Liberal teve necessidade de ir às redes sociais na última meia hora para clarificar o que já tinha dito hoje duas vezes e afinal não disse o que queria dizer.

Eu disse que votaria em André Ventura? Não, não disse. Fui pouco claro, assumo que sim. Talvez por querer sempre responder às perguntas todas dos jornalistas. O que eu disse é que não me comprometia com o apoio a nenhum candidato na segunda volta. É óbvio que eu não quero André Ventura como Presidente da República. Acredito que quem vai à segunda volta somos nós.

Um par de horas antes desta declaração, Cotrim tinha repetido em Castelo Branco que não excluía votar em André Ventura na segunda volta, se ele próprio, Cotrim, não passasse.

Não excluo nenhuma hipótese. Qual é a dúvida desta frase? Não excluo nenhuma hipótese. Incluindo André Ventura, incluindo Seguro, incluindo Manuel João Vieira, incluindo não apoiar ninguém. Estou a considerar que as últimas três semanas tiveram dinâmicas de campanha diferentes daquelas que eram perspetivadas. Significa que vou ter que ponderar muito bem qual é a melhor forma de me posicionar para uma segunda volta, onde eu creio que vou estar, portanto, não vou precisar de fazer essa escolha.

Os adversários na corrida ainda não reagiram à correção que foi feita depois por Cotrim Figueiredo e que abriu este jornal das 17 h. Agora diz com todas as letras que não quer André Ventura como presidente da República.

Mas as primeiras duas declarações de Cotrim Figueiredo, em que equacionava todos os cenários, incluindo apoiar André Ventura numa eventual segunda volta, mereceram reação do próprio André Ventura.

Ao mesmo tempo que agradece, também aproveita para deixar alfinetadas a Cotrim Figueiredo.

Vejo a declaração do João Cotrim de Figueiredo com naturalidade. Já disse também que procurarei evitar ao máximo que haja um presidente socialista. Agora, também tenho que dizer isto, porque já o disse, que, na verdade, o João Cotrim Figueiredo não se distingue muito dos outros candidatos em relação ao PS e ao PSD. É uma espécie de Bloco de Esquerda, mas bem vestido.

André Ventura numa visita à adega de Vila Real.

E Henrique Gouveia e Melo, depois de ter feito rafting nas margens no rio Paiva, não se mostra surpreendido com as declarações de Cotrim.

E não é pelo efeito da atividade mais radical que fez hoje, que já nada o surpreende. Ricardo Gouveia e Melo diz que já tirou algumas lições desta campanha.

Já não fico surpreendido com nada. Já vi tanta coisa desde isto. Já vi desde umas eleições que deviam ser presidenciais, transformaram-se numas eleições quase umas segundas legislativas e já vi todo o tipo de táticas e estratégias, portanto, já nada me surpreende.

O almirante diz que nem coloca a hipótese de ter de votar noutro, que não nele próprio, na segunda volta, Henrique Gouveia e Melo.

E Marques Mendes aproveita a deixa deixada hoje por Cotrim Figueiredo sobre a segunda volta para a virar contra o próprio candidato liberal.

Diz que Cotrim está a reconhecer que não vale a pena votar nele para a segunda volta. Foi a Norte, em Paredes, que o candidato apoiado por PSD e CDS foi confrontado com esta declaração que está a marcar o arranque da segunda semana de campanha. Miguel Viterbo Dias.

Eram poucas as pessoas no mercado de Paredes durante a manhã, mas as que chegaram ao pé de Marques Mendes foram com entusiasmo.

Aí de si que não ganhe.

E mesmo quando deixavam alertas, davam uma garantia.

O senhor tem o meu voto.

Mas também ouviu queixas sobre o assunto do momento.

A saúde está a esquecer dos portugueses, que é uma coisa que está a fazer muito mal.

Ainda ontem falei disso.

A saúde vai motivando alertas por parte das pessoas com quem Luís Marques Mendes contacta numa manhã em que, em Castelo Branco, João Cotrim de Figueiredo não excluiu votar em André Ventura numa segunda volta.

O que há de novo no dia de hoje é ser o próprio candidato a reconhecer aquilo que muita gente tem dito. Um voto na candidatura da Iniciativa Liberal é, na prática, um voto inútil, porque ele próprio está a reconhecer que não vai passar à segunda volta. Eu, ao contrário, estive aqui, comecei por vos dizer. Foi das coisas que disse logo de manhã aqui a uma pessoa que me abordou. Houve uma pessoa que me abordou dizendo: "só falta uma semana". Eu disse: "não, faltam quatro semanas".

E a garantia de que está tudo planeado para um mês de campanha.

A minha cabeça está preparada para mais quatro semanas de campanha. E é por isso que até adapto os meus descansos a pensar nisso, porque não faltam cinco dias.

Luís Marques Mendes numa ação em que contou com o secretário-geral do PSD, Hugo Soares, com quem trocou algumas palavras em privado antes de falar aos jornalistas, e em que rejeitou a acusação, também feita pelo candidato apoiado pela IL, que os militantes sociais-democratas estão a ser pressionados.

Nunca tinha ouvido falar disso, nem acho que isso tem nenhuma relevância. O voto das pessoas, militantes ou não militantes dos partidos, é um voto livre.

Luís Marques Mendes numa manhã de campanha em que aproveitou a deixa do adversário liberal.

Reportagem do Miguel Viterbo Dias com a visita de Marques Mendes à Feira de Paredes.

E Catarina Martins condena Cotrim Figueiredo por equacionar uma possibilidade de um voto em André Ventura.

Indecente é o que resume a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda.

A política precisa de decência. Eu votarei sempre contra a indecência e a selvageria. Há quem tenha semeado o ódio, a divisão e os problemas no país. E há quem tenha estado sempre do lado de quem trabalha, de quem constrói Portugal e que não desista de uma economia mais qualificada e de uma democracia mais forte.

Catarina Martins, que foi ainda confrontada com o apoio de Pedro Nuno Santos a António José Seguro, apontando a mira não ao antigo socialista com quem negociou nos tempos da geringonça, mas sim ao candidato a Belém. Diz que Seguro não se compromete com nada.

E precisamente perante esse apoio declarado de Pedro Nuno Santos, que hoje chegou a António José Seguro, o próprio diz-se contente.

Lembra também, ao mesmo tempo, que o apoio do ex-secretário-geral do PS não é o único que recebeu nos últimos dias. Foi no final de uma arruada em Barcelos, João Gama, que António José Seguro reagiu às palavras de Pedro Nuno Santos nas redes sociais.

É um apoio que agradece, mas não em demasia.

Claro que eu fico contente com esse apoio e tem-se somado a vários apoios que têm existido. Cada vez há mais pessoas que se somam a esta candidatura. Uns vêm da esquerda, outros vêm do centro, outros vêm da direita.

O apoio de Pedro Nuno Santos é mais um numa extensa lista de nomes que António José Seguro diz que se juntam à campanha, mas com um aviso.

Eu é que sou o candidato.

Mas conta com ele?

Obrigado.

Mas conta com o seu abraço?

Não, vamos lá ver. Uma coisa são os apoios que chegam. A minha candidatura é a minha candidatura. Eu sou livre, vivo sem amarras, não fiz acordo absolutamente com ninguém e, portanto, é assim que vai continuar até o final e vai ser o meu mandato.

Não responde sobre se espera ver ou não Pedro Nuno Santos na campanha eleitoral. Tudo enquanto ensaia o apelo ao voto moderado, desta vez, num combate a dois com Luís Marques Mendes.

Sim, quer dizer, isso é claro. Mas eu luto pela defesa da democracia e luto contra os extremismos e os radicalismos. E segundo as sondagens, eu sou o candidato da moderação que está em melhores condições de ganhar as eleições.

Antes, mais uma referência a Mário Soares numa manhã fria em Barcelos, com um par de meias na mão.

Em 86, o Mário Soares veio aqui buscar meias.

Foi? Pronto.

Foi sim. Ganhou as eleições.

Pronto.

São meias da sorte.

Pode ser que sejam. São as meias da amizade.

E é o som do galo de Barcelos.

Obrigado.

Com o apoio de Pedro Nuno Santos a marcar o arranque da segunda semana de campanha.

Reportagem do João Gama, António José Seguro, depois de Pedro Nuno Santos ter dito que o candidato apoiado pelo PS tem qualidades que o tornam consensual, acredita mesmo que terá convencido os mais céticos, sobretudo pela forma como avançou, sem esperar pela aprovação de ninguém.

Os problemas no Serviço Nacional de Saúde continuam a marcar a campanha. Hoje o primeiro-ministro disse que as notícias criam uma percepção errada da situação que se vive nas urgências e no INEM. Diz Luís Montenegro que essa percepção não corresponde à realidade.

É uma declaração que leva o candidato a Belém, apoiado pelo PCP, António Filipe, dizer que o que se passa é grave e o primeiro-ministro não pode ignorar.

Eu pergunto se vermos pessoas a morrer por falta de assistência, por atrasos, numa ambulância que não chega, se isto é uma percepção ou se é uma realidade. Essas pessoas terem morrido não é uma percepção. Quando vemos crianças a nascer nas ambulâncias, à procura de uma maternidade que esteja aberta, isso não é uma percepção. Há, de facto, uma situação gravíssima.

António Filipe, depois de um almoço com apoiantes em Campo Maior, agora ao final da tarde, está marcada a primeira arruada da campanha do candidato comunista. Vai ser em Évora.

E há um candidato presidencial que, na segunda-feira, ainda com mais cinco dias úteis, dá por encerrada a campanha eleitoral. Por quê?

Porque o próprio Humberto Correia diz que há uma bandeira em particular que está cumprida.

Pudemos desenvolver aqui o que se chama o turismo verde e faz parte das minhas propostas plantar florestas nativas, criar ecossistema para as futuras gerações. Acho que é muito importante.

Isso é mais no interior do país?

Sim, mais no interior. Eu penso que ajudaria bastante a desenvolver esta região.

Balanço positivo da campanha, o que diz Humberto Correia, um dos 14 candidatos a Belém. Andou durante a campanha sempre vestido de Dom Afonso Henriques.

Humberto Correia dá por encerrada a campanha eleitoral, aqui em declarações à Agência Lusa. E há outras notícias a marcar esta tarde de segunda-feira, 12 de janeiro.

Outra vez adiada a reunião do primeiro-ministro com a CGTP para discutir a lei laboral. Primeiro estava marcada para o dia 7 de janeiro, foi adiada para depois de amanhã, 14, mas agora é remarcada para dia 20 deste mês. Motivos de agenda, é o que diz fonte sindical à Agência Lusa. Volodymyr Zelensky afirma que deu instruções à equipa de negociação para fechar o acordo de garantias de segurança na Ucrânia com os Estados Unidos nas próximas duas semanas. É uma informação avançada pelo presidente ucraniano na rede social X. Zelensky diz que esse calendário para as próximas duas semanas, em termos de reuniões, preparação de documentos e possíveis assinaturas, já foi discutido. Entretanto, a missão de monitorização das Nações Unidas na Ucrânia avança que o ano passado foi o ano mais mortal para civis desde 2022, desde o início da guerra. Ao todo, cerca de 2500 civis morreram, 12 mil ficaram feridos. É uma subida de 34% em 2025 face ao ano anterior. E no Irã, um balanço de vítimas mortais nos protestos que decorrem no país, pelo menos 648 mortos. É o balanço da organização não governamental Iran Human Rights, mas admite até que o número possa ser superior. Entretanto, a Rússia sai em defesa do regime iraniano e denuncia uma tentativa de interferência de forças estrangeiras no Irã. O governo da Venezuela anunciou a libertação de 116 prisioneiros políticos nas últimas horas e que devem incluir as 24 já comunicadas pela ONG Foro Penal. A mesma nota acrescenta que este processo começou ainda sob a liderança do presidente deposto, Nicolás Maduro, prosseguiu depois com a presidente interina, Delcy Rodríguez, que tomou posse na semana passada. Maria Corina Machado espera ter o apoio do Papa Leão XIV durante o período de transição política na Venezuela. A líder da oposição esteve no Vaticano, foi recebida pelo Papa numa audiência privada que não estava inicialmente prevista na lista de compromissos do chefe da Igreja Católica. No final deste encontro, Corina Machado admitiu que pediu diretamente a Leão XIV para interceder pela libertação das centenas de presos políticos detidos na Venezuela. Ricardo Judite, não sei se sabiam que foi criada uma forma de prever o aparecimento da doença de Crohn ainda antes de a pessoa ter sintomas.

Isso é interessante. Como é que isso se faz?

Olha, uma equipa de cientistas desenvolveu um teste sanguíneo que pode prever a doença, portanto, apontar sinais, pelo menos, da doença. Abre caminho também aqui para a prevenção, através de uma potencial vacina.

Como é que funciona o teste?

Permite medir a resposta imunitária de uma pessoa à flagelina, uma proteína presente em bactérias intestinais da família da Lachnospiraceae. É um nome difícil de dizer.

Diz das bactérias.

Sim. De acordo com os cientistas, a presença de anticorpos contra a flagelina, muito antes do aparecimento de quaisquer sintomas, sugere que esta reação imunitária pode contribuir para desencadear o aparecimento da doença, em vez de ser uma consequência da doença.

E como é que chegaram a essa conclusão?

Esta equipa de cientistas acompanhou mais de 300 familiares de primeiro grau de pessoas com a doença de Crohn e desses familiares, cerca de 80 desenvolveram depois a doença. Quase 30 apresentaram respostas elevadas de anticorpos.

E a Vanessa Cruz vai regressar às 17h30 para atualizar as notícias.