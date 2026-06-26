Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Jornal das 9, com Ricardo Lopes. Ricardo, são já 920 as vítimas mortais confirmadas na sequência dos dois sismos na Venezuela. Entre as vítimas há 28 portugueses e lusodescendentes.

Um número atualizado esta tarde pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana. A última atualização, ao início da tarde de hoje, dava conta de 600 vítimas mortais. Foram confirmadas, entretanto, mais de 200. No total, são já 920. Há mais de 3,3 mil feridos. Entre os mortos estão 28 portugueses e lusodescendentes. O novo ponto de situação foi feito há cerca de duas horas pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

Acabamos de receber essa informação dos nossos serviços na Venezuela, de que o número de mortos, de portugueses e lusodescendentes, é de 28 neste momento e 85 que estão incontatáveis, desaparecidos.

Em vários locais da Venezuela?

Com certeza. Há sítios mais críticos, mas são em vários locais onde o sismo foi mais forte.

Emídio Sousa, secretário de Estado, que falava aos jornalistas na Base Aérea de Beja, de onde vão partir dois aviões da Força Aérea Portuguesa, que transportam um total de 64 pessoas. Devem estar a partir a qualquer momento. Atualizaremos também essa informação nos próximos noticiários.

A ajuda enviada pode ainda vir a aumentar. O ministro da Administração Interna coloca a hipótese de Portugal enviar um terceiro avião de busca e salvamento.

Luís Neves admite essa possibilidade, mas diz que primeiro é preciso avaliar como corre a prestação deste primeiro envio de ajuda.

É isso que está a passar. Hoje vão dois aviões, é isso que está programado, da Base Aérea de Beja, com os nossos profissionais, com as nossas capacidades, com os nossos equipamentos, com apoio logístico e naturalmente, quando fizerem a primeira avaliação, estaremos disponíveis para repensar aquilo que tiver que ser repensado e repito, relativamente à questão que colocou, total disponibilidade do Estado português para continuar a ajudar com outros meios, se necessário for.

Declarações de Luís Neves, ministro da Administração Interna, ao final desta tarde. Para já, seguem dois aviões da Força Aérea, que transportam um total de 64 pessoas. Vão partir da Base Aérea de Beja. Seguem ainda a bordo cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas.

E cerca de 100 pessoas manifestaram-se hoje no Porto. Estão contra a transferência da sala de consumo assistido para o bairro do Aleixo.

E, portanto, Filipa, exigem à Câmara Municipal políticas inclusivas e a dispersão desta assistência pela cidade. Miguel Pinheiro Correia.

A sala de consumo assistido funciona desde 2022 no bairro da Pasteleira, mas o atual executivo da Câmara Municipal do Porto quer transferi-la para aumentar a capacidade de resposta. Ora, esta decisão não foi bem recebida pelos moradores da zona do antigo bairro, que criticam a falta de documentos para decidir ou para suportar esta transferência, como dá conta um dos líderes deste movimento.

Estamos a pedir à Câmara: "Então deem-nos a documentação que há, mas que suporte a transferência e que diga objetivamente que o Aleixo é o melhor local." Isso não existe. A Câmara não nos deu. Se não deu, é porque não tem. E foi precisamente isso que nós pedimos ontem aos deputados, que peçam à autarquia os estudos públicos, que tornem públicos, mas os estudos. E até hoje não há.

Alberto Baldac, um dos primeiros a subscrever uma petição contra esta transferência da sala de consumo e que entretanto já reuniu mais de 1600 assinaturas. Um dia depois de Alberto Baldac ter sido recebido pelos deputados na Assembleia da República, o líder do movimento apresentou hoje um documento ao presidente da Junta de Freguesia.

Da parte da Junta de Freguesia, nós vamos continuar a estar atentos ao que se passa. Vamos pedir reforço policial, vamos querer aumento também da videovigilância. Percebemos as preocupações que as pessoas têm. Obviamente que tudo faremos para acionar os meios que são necessários para responder a estes novos desafios.

Pedro Jorge Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro, que deu esta transferência da sala como adquirida, apesar dos apelos em sentido contrário dos moradores da zona do Aleixo.

A minha vida toda, desde que nasci até há seis anos, foi com droga e com este flagelo, com este impacto todo. Não é justo que esta zona outra vez seja massacrada com isso e com mais um centro. É completamente injusto.

Ouvíamos a discussão de um morador com o presidente da Junta de Freguesia, naquele que foi o único momento mais conturbado desta manifestação, que reuniu dezenas de pessoas contra a transferência da sala de consumo assistido para o Aleixo.

Trabalho do jornalista Miguel Pinheiro Correia, que esteve a acompanhar este protesto organizado pelo Movimento Cívico Porto, Cidade Responsável.

Na atualidade internacional, Líbano e Israel assinaram um acordo trilateral com os Estados Unidos. O documento prevê a retirada parcial das Forças de Defesa de Israel do sul do Líbano.

Mark Rubio, secretário de Estado norte-americano, classifica este acordo como o início do início. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos reconhece que, apesar de muito trabalho pela frente, o acordo é o primeiro passo, que é às vezes o mais difícil. De acordo com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, a retirada centra-se apenas em duas áreas, fora da chamada Linha Amarela. No entanto, as IDF, as Forças de Israel, irão continuar a operar nas restantes áreas do sul do Líbano. Benjamin Netanyahu diz que este acordo de entendimento é um golpe para o Irão. Isto porque, segundo o primeiro-ministro israelita, Israel permanece na zona de segurança enquanto o Hezbollah não se desarmar.

Tempo ainda para falarmos da Seleção Nacional. Nani diz que os portugueses estão mal habituados com a qualidade da Seleção Portuguesa e pede aos adeptos para criticarem ainda mais Cristiano Ronaldo.

Declarações do antigo jogador da Seleção em Miami, à entrada para o Portugal Football Summit. Nani foi questionado sobre a equipa portuguesa, diz que a Seleção agora já mostra que está bem e considera que a crítica inicial já é algo que está no ADN dos portugueses.

A nossa Seleção, se olharmos para trás, foi sempre assim, em todas as grandes competições. O nível de exigência dos adeptos e dos portugueses é sempre muito elevado e tem a sua razão, tem o seu porquê, porque nós nos habituamos sempre mal com grandes jogadores, grandes talentos, sempre favoritos em todo o mundo. A expectativa sempre é enorme e sabíamos que os inícios das competições não são sempre do melhor e sabemos que há sempre aquele nervosismo que não ajuda.

Já sobre Cristiano Ronaldo, com quem jogou na seleção e também no Manchester United, Nani diz que o capitão joga sempre bem quando é criticado.

É bom saber que ele não se cala, ele continua a ser quem sempre foi e quando assim é, sabemos que vai haver gols, vai haver bons jogos e a personalidade está lá. Não se deixa intimidar por nenhuma palavras do exterior, porque sabemos que foi muito criticado na primeira semana, o que é normal. Mas como ele sempre nos habituou a dar boas respostas, se não houvesse uma crítica, acredito que ele não fazia os gols. Então eu acho que os portugueses devem continuar a criticá-lo.

Declarações de Nani em Miami, numa conferência organizada pela Federação Portuguesa de Futebol.

Ricardo, ainda no Campeonato do Mundo, estão no intervalo as últimas duas partidas do grupo E.

A França joga com a Noruega, o Senegal defronta o Iraque. A acompanhar estas duas partidas está o jornalista João Lourenço, aqui conosco em estúdio. Olá, João, uma exibição de luxo de Ousmane Dembélé pode carimbar a passagem da França em primeiro lugar do grupo.

É caso mesmo para dizer, Ricardo, um, dois, três, Dembélé sentencia o grupo outra vez. É um grande desempenho por parte do balnador, o avançado do Paris Saint-Germain, que de forma bastante categórica fez esse hat-trick ainda no primeiro tempo e são três gols bastante semelhantes. O avançado do Paris Saint-Germain parte da direita, tenta circular o esférico para dentro e um remate em arco, em jeito junto à malha lateral esquerda, consegue praticamente sentenciar não só a partida, mas também este jogo, que neste momento já está a regressar das cabines com algumas alterações por parte da seleção nórdica. Já do lado da formação comandada por Didier Deschamps, ele que não está no banco da seleção gaulesa porque está de regresso à França, visto que teve o falecimento da mãe, está neste momento o adjunto de Didier Deschamps a comandar a seleção da França. Já quanto à partida entre o Senegal e o Iraque, não há mudanças relativamente à síntese das 20h30, ou seja, sinal mais para a equipe do Senegal, que ainda sonha com esse apuramento por via dos melhores terceiros classificados, dar conta desse jogador que tem estado em destaque, não só na construção de jogo, mas acima de tudo na fase do remate. Estamos a falar de Sadio Mané, antigo avançado do Liverpool, que agora é colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, ele que já fez vários remates à baliza do Iraque, em concreto, um livre que sai bastante colocado ao poste esquerdo, mas o guarda-redes do Iraque, Ahmed Basim, conseguiu deitar a bola para canto, também já em cima do minuto 45, um grande remate de Sadio Mané, mas para fora. Ou seja, neste momento a França, voltando nesses dois jogos que estamos aqui a seguir, a França segue em primeiro com nove pontos, a Noruega com seis e o Senegal com três.

João Lourenço a acompanhar estas duas partidas do grupo E. Estará de regresso aqui também à antena do Observador às 21h30.

Para já, Ricardo, vamos atualizar as notícias de âmbito local.

Vamos sim, senhor. E começamos no Seixal. A Transtejo vai iniciar amanhã uma ligação fluvial entre o Seixal, Barreiro e o Cais do Sodré. Vai ser testado em regime experimental com seis carreiras aos sábados. O objetivo é reforçar a mobilidade intermunicipal na margem sul do Tejo. Para já, mantêm-se válidos os títulos de transporte em vigor. Na Amadora, a administração da Unidade de Saúde Amadora Sintra vai avançar com plano estratégico a 10 anos. O objetivo é melhorar o acesso dos utentes aos cuidados de saúde, reduzir os tempos de espera e também aumentar a capacidade de resposta. São algumas das metas traçadas neste plano de transformação assistencial e estratégico. Em Santarém, a Câmara Municipal abriu hoje dois concursos para recrutar técnicos superiores de arquitetura e engenharia civil. É possível submeter a candidatura para estas vagas até ao dia 9 de julho. As candidaturas devem ser submetidas na plataforma de recrutamento do município de Santarém. Em Ovar, arrancou hoje e dura até amanhã a venda solidária da delegação de Ovar da Cruz Vermelha Portuguesa. Há vários artigos à venda, entre roupas, brinquedos e livros. Todo o valor reverte diretamente para a delegação de Ovar da Cruz Vermelha. A organização explica que é um gesto de solidariedade que ajuda a transformar vidas. Viajamos até Vila do Conde, onde as piscinas interiores do município vão estar temporariamente encerradas ao público. Um anúncio feito hoje pela autarquia, que explica que entre o dia 16 de julho e previsivelmente até ao final de setembro, vão ser realizadas um conjunto de obras de requalificação e modernização das infraestruturas. Vamos terminar em Leiria. Amanhã vai ser prestado um tributo ao maestro Vicente Narciso, maestro que dirigiu alguns dos corais históricos da cidade, como o da Filarmônica dos Posos e também da Sé Catedral. Amanhã, o contributo do maestro Joaquim Vicente Narciso para a atividade artística e cultural na região vai ser reconhecido numa sessão agendada para amanhã, às 18h, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria.

E é assim que fechamos este Jornal das Nove.