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Desta noite vamos às notícias. Jornal das 10 com Ricardo Lopes. Ricardo, são já 920 as vítimas mortais confirmadas na sequência dos dois sismos na Venezuela. Entre as vítimas, há 28 portugueses e lusodescendentes.

Um número atualizado esta tarde pelo presidente da Assembleia Nacional Venezuelana. A última atualização, que tinha sido feita ao início da tarde de hoje, dava conta de 600 vítimas mortais. Foram confirmadas, entretanto, mais de 200. Já são, no total, 920. Há também o levantamento de mais de 3,3 mil feridos. Entre os mortos estão 28 portugueses e lusodescendentes. O novo ponto de situação foi feito há cerca de três horas pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

Acabámos de receber essa informação dos nossos serviços na Venezuela, de que o número de mortos, de portugueses e lusodescendentes, é de 28 neste momento e 85 que estão incontactáveis, desaparecidos.

Em vários locais da Venezuela?

Com certeza. Há sítios mais críticos, mas são em vários locais onde o sismo foi mais forte.

Declarações do secretário de Estado, que falava aos jornalistas na Base Aérea de Beja, de onde vão partir dois aviões da Força Aérea Portuguesa, que transportam total de 64 pessoas que vão para ajuda humanitária e devem partir a qualquer momento. Atualizaremos também essa informação nos próximos noticiários.

E a ajuda enviada pode ainda vir a aumentar. O ministro da Administração Interna coloca a hipótese de Portugal enviar um terceiro avião de busca e salvamento.

Luís Neves admite essa possibilidade, mas diz que primeiro é preciso avaliar como corre a prestação deste primeiro envio de ajuda.

É isto que está a passar. Hoje vão dois aviões, é isto que está programado, da Base Aérea de Beja, com os nossos profissionais, com as nossas capacidades, com os nossos equipamentos, com apoio logístico e naturalmente, quando fizerem a primeira avaliação, estaremos disponíveis para repensar aquilo que tiver que ser repensado e, repito, relativamente à questão que colocou, total disponibilidade do Estado português para continuar a ajudar com outros meios, se necessário for.

Declarações de Luís Neves. Para já, seguem os tais dois aviões da Força Aérea, que transportam um total de 64 pessoas e também cerca de 23 toneladas de ajuda humanitária destinada a apoiar as operações de socorro e assistência às populações afetadas.

Na atualidade internacional, Líbano e Israel assinaram acordo trilateral com os Estados Unidos. O documento prevê a retirada parcial das Forças de Defesa de Israel do Sul do Líbano.

Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, classifica este acordo como o início do início. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos reconhece que, apesar do muito trabalho que há pela frente, o acordo é o primeiro passo, que é às vezes o mais difícil. De acordo com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a retirada centra-se apenas em duas áreas fora da chamada Linha Amarela. No entanto, as IDF, as Forças de Defesa israelitas, vão continuar a operar nas restantes áreas do sul do Líbano. Benjamin Netanyahu diz que este acordo de entendimento é um golpe duro para o Irão. Isto porque, segundo o primeiro-ministro israelita, Israel permanece na zona de segurança, isto enquanto o Hezbollah não se desarmar.

Tempo ainda para falarmos da Seleção Nacional. Nani diz que os portugueses estão mal habituados com a qualidade da seleção portuguesa e pede aos adeptos para criticarem ainda mais Cristiano Ronaldo.

Declarações do antigo jogador da Seleção, feitas em Miami, à entrada para o Portugal Futebol Summit. Nani foi questionado sobre a equipe portuguesa, diz que a Seleção agora já mostra que está bem e considera que a crítica inicial já é algo que está no ADN dos portugueses.

A nossa seleção, se olharmos para trás, foi sempre assim. Em todas as grandes competições, o nível de exigência dos adeptos e dos portugueses é sempre muito elevado e tem a sua razão, o seu porquê, porque nós nos habituamos sempre mal com grandes jogadores, grandes talentos, sempre favoritos em todo o mundo. A expectativa sempre é enorme e sabíamos que os inícios das competições não são sempre do melhor e sabemos que há sempre aquele nervosismo que não ajuda.

Declarações de Nani, que falou também sobre o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, com quem jogou na Seleção e também em Inglaterra, no Manchester United. Nani diz que o capitão joga sempre bem quando é criticado.

A nossa seleção, se olharmos para trás, foi sempre assim. Em todas as grandes competições.

Não era este o som de Nani que queríamos ouvir, era sim este.

É bom saber que ele não se cala, ele continua a ser quem ele sempre foi e quando assim é, sabemos que vai haver gols, vai haver bons jogos e a personalidade está lá. Não se deixa intimidar por nenhumas palavras do exterior, porque sabemos que foi muito criticado na primeira semana, o que é normal. Mas como ele sempre nos habituou a dar boas respostas, se não houvesse uma crítica, acredito que ele não fazia os gols. Então eu acho que os portugueses devem continuar a criticá-lo.

Declarações de Nani, que incentiva os portugueses, de forma irônica, a criticarem o capitão da seleção nacional. Nani esteve em Miami numa conferência organizada pela Federação Portuguesa de Futebol. E continuamos a falar do mundial que se joga nos Estados Unidos, no Canadá e no México. João Lourenço está aqui conosco em estúdio. Esteve agora a acompanhar os últimos dois jogos do grupo E. O Senegal jogou contra o Iraque e a França jogou contra a Noruega. João, que conclusões pode retirar deste grupo? Quem é que terminou em primeiro, quem é que terminou em terceiro?

Sem qualquer tipo de surpresas, a França consegue manter esse primeiro posto deste grupo E com larga vantagem perante a Noruega e o Senegal. A seleção gaulesa que soma assim nove pontos e que vai certamente, ainda não sabe o adversário, mas tem alguma margem. O terceiro do grupo C, o terceiro do grupo D, ainda faltam estas contas que a seleção francesa irá certamente ter de esperar pelo desfecho de outros grupos. Já quanto à Noruega, tem um trajeto um pouco mais definido, isto porque, se não me engano, vai neste caso jogar exatamente com a Costa do Marfim. Será certamente um jogo bastante equilibrado. A Costa do Marfim que tem vários valores individuais, Jean Diomande, o próprio Nicolas Pépé. E a Noruega que, para além do furor que tem causado nas bancadas, certamente traz grandes valores do futebol europeu, Martin Odegaard, o próprio Erling Haaland, que ficou no banco. Ainda dizer isto e até porque nos últimos meses, dias, temos sempre colocado Portugal num patamar quase no Olimpo daquilo que são os favoritos para a conquista do Campeonato do Mundo. E bem, temos que certamente sonhar com essa ambição da equipe das Quinas. Mas eu ao olhar para estas três partidas por parte da França e olhando também em comparação com, por exemplo, uma Alemanha que ainda ontem teve várias falhas frente ao Equador, a própria Argentina que apesar de ter Messi em boa forma, ter outros jogadores como Enzo Fernández, Julián Álvarez, também em bom estado de forma. Eu olho pra seleção francesa e não consigo encontrar falhas. É algo gritante.

É definitivamente a favorita.

Não há mesmo mais ninguém que consiga fazer frente a esta seleção de Didier Deschamps. É porque é uma seleção que, se nos recordarmos bem, pode chegar à terceira final consecutiva de um Campeonato do Mundo e certamente teremos que ir ao manual dos recordes para tentar encontrar algo, ou neste caso, um momento que tenha sido repetido por esta seleção francesa. Tem a experiência de chegar a uma final de Campeonato do Mundo, mas tem jogadores jovens, ou seja, são jogadores que para além dessa experiência, têm esse valor ainda que pode acrescentar nos próximos anos, concretamente este ano, e por isso coloca a França num patamar que eu acho que mais nenhuma seleção tem. Há que aguardar pelos últimos jogos. Sabemos que as eliminatórias não são definidas por um favoritismo, mas acima de tudo a França chega ao mata-mata, utilizando a expressão do Scolari, chega a esta prova como a eterna e única grande favorita para este Campeonato do Mundo.

João Lourenço aqui a analisar este fecho do grupo E com a seleção francesa a terminar em primeiro e também a ser uma das grandes favoritas a ganhar a competição.

Ricardo, esta madrugada a seleção de Cabo Verde procura um apuramento histórico para as dezesseis avas de final do mundial. Vai jogar à 01:00 contra a Arábia Saudita.

Os Tubarões Azuis, como são conhecidos, já escreveram história, Filipa, com esta campanha surpreendente até agora com dois empates frente à Espanha e também à Uruguai. Esta noite, como disseste, vão atrás desse apuramento para a próxima fase. Ainda todos os cenários estão em aberto. Caso Cabo Verde vença o jogo de mais logo, passa automaticamente e quem sabe em primeiro, e se empatar, a seleção africana ficará à espera de saber se é dos melhores terceiros classificados ou não. Para fazer conosco uma breve antevisão a este jogo e também para nos falar da importância da seleção cabo-verdiana para a diáspora, junta-se a nós neste jornal um grande ícone da música de Cabo Verde, a cantora e compositora luso-caboverdiana, Soraia Ramos. Bem-vinda, Soraia.

Olá, muito obrigada. Boa noite.

Olá, muito obrigado por aceitares o nosso convite e por te juntares a nós nestas horas em que imagino que a cabeça já só pense no jogo de mais logo. Como é que está esse nervosismo e onde é que vais ver o jogo?

O coração está à mil. Neste momento estou na televisão a fazer uma entrevista, mas a seguir vou correr pra casa, porque eu não posso perder este jogo por nada.

Soraia?

Está a ouvir?

Sim. Houve aqui um breve corte. Queria recordar também uma história de outubro do ano passado. A notícia da qualificação histórica de Cabo Verde tornou-se viral. Houve grandes festejos em Cabo Verde, aqui em Portugal e até no céu. Festejaste juntamente com a mãe de Vozinha, guarda-redes que é hoje em dia uma superestrela, numa viagem de avião. Cantaste também a música "Nhá Terra", que hoje em dia é quase um hino da seleção de Cabo Verde. Podes nos contar como é que foi esse momento no avião de festejo?

Não, este momento aqui foi o ano passado.

Sim, em outubro, certo.

Em outubro. Foi incrível, porque estávamos a caminho de Cabo Verde e de repente quando o Didier nos disse nos microfones, o Didier sai dali a berrar, eu peguei e dei-lhe o telefone no alto-falante do celular.

Sim, onde comunica o piloto.

E comecei a cantar a música, exatamente. Comecei a cantar a música, os passageiros ficaram todos contentes. Foi uma alegria pra nós todos, sem dúvida.

Vocês descobriram que Cabo Verde se tinha qualificado para o Campeonato do Mundo no céu, dentro do avião, não foi?

Sim, foi.

E nesse dia foi grande festa em Cabo Verde, houve até tolerância de ponto dada pelo governo cabo-verdiano. E Soraia, como é que vês o fato desta tua música, "Nhá Terra", se ter tornado, como disse há pouco, um hino desta campanha histórica de Cabo Verde?

Sem dúvida, fiquei muito feliz e hoje ver que todos os jogadores carregam esta música como se fosse deles, acaba por ser uma música de acompanhe. Fico muito feliz em saber que eles também estão a levarem a minha música com eles para o mundo. E sem dúvida que fiquei muito feliz em saber que estamos todos juntos pela mesma causa e estamos todos felizes pelo mesmo. E saber que hoje Cabo Verde está no Mundial, para nós é uma grande conquista.

Chegaste inclusive a cantar esta música antes do Mundial aos jogadores no balneário, que não sendo um sítio com a melhor acústica, acredito que seja um sítio cheio de emoção.

Foi incrível. Eles estavam a festejar, eu cheguei no meio da festa. Fiquei muito feliz, comecei a gritar, cantámos a música todos juntos, todos metemos a música na coluna e foi uma alegria para nós todos. E sem dúvida, viver isto com eles também, de alguma forma, foi muito incrível.

Era giro existir a possibilidade de ires também cantar aos Estados Unidos. Temos visto grandes festas de caboverdianos na América. Para terminar, Soraia, desafio-te a arriscares um palpite para o jogo de mais logo e até, se quiseres, fazer alguma promessa, caso Cabo Verde consiga este apuramento histórico, se queres prometer algo aos caboverdianos.

Para já, hoje, diria 2x0 para Cabo Verde.

2x0. Sem espinhas.

Esse é o meu sentimento hoje. E se Cabo Verde realmente for selecionado.

Passar.

Eu acredito que vou fazer um EP inteiro em crioulo.

Fica prometido.

Para Cabo Verde.

Fica prometido. Um EP inteiro, na íntegra, em crioulo, caso Cabo Verde passe para os 16 avos. Soraia Ramos, muito obrigado por te teres juntado aqui à nossa emissão.

Obrigada eu. Um beijinho a todos e força Tubarões!

Força Tubarões, muito obrigado, Soraia. Cantora e compositora luso-caboverdiana, autora da música que se tornou praticamente a banda sonora desta campanha da seleção de Cabo Verde. Muito obrigado, Soraia. Deixamos-te então para te focares no pré-jogo. Soraia Ramos, que vai estar também no início deste mês, no dia 5 de julho, no Anfiteatro ao Ar Livre, nos Jardins da Gulbenkian, e esperemos nós com Cabo Verde ainda a jogar o Campeonato do Mundo.