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Suécia. Edição das 10 da noite na Rádio Observador, com a jornalista Laura Figueiredo. E Laura, subiu para 68 o número de portugueses e lusodescendentes mortos nos sismos da Venezuela.

Quanto ao número de desaparecidos, vai já em 74. São dados divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que adianta ainda que dos 68 mortos, 10 são crianças. Já 59 das vítimas mortais tinham também nacionalidade venezuelana. Quanto ao número total de vítimas mortais na Venezuela, subiu para 1943, número divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodriguez. Adianta ainda que os feridos já ultrapassam os 10 mil.

E Laura, com a onda de calor que se aproxima de Portugal, a Ministra da Saúde assegura que todos os hospitais do país ativaram os planos de contingência.

Para já, os planos foram ativados no nível mais baixo. Ana Paula Martins diz que os hospitais estão preparados para enfrentar esta vaga de calor. Ainda assim, admite dificuldades devido à falta de profissionais.

Neste momento, estamos no nível um. Os planos de contingência são aumentados e passam para o nível seguinte, de acordo com uma série de indicadores. Neste momento, estamos em nível um. Nós estamos preparados, ou seja, nós temos os planos todos desenhados, como temos nas ondas de frio também, mas é verdade que temos dificuldades. É verdade, temos dificuldades, porque, como sabem, o período do verão é um período em que nós temos muita falta de recursos humanos devido às merecidas férias dos profissionais.

Declarações da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, à margem da reunião de trabalho da Plataforma Regional da Especialização Inteligente em Ciências da Vida e da Saúde, que decorreu esta tarde na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

E entretanto, Laura, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisa que o tempo quente e seco deve durar uma semana.

Pelo menos uma semana, é o que explica em comunicado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas máximas podem chegar aos 44 graus, já as mínimas devem rondar entre os 24 e os 28 graus. Os distritos de Évora, Beja, Portalegre e Castelo Branco vão estar a partir de amanhã sob aviso laranja devido ao calor.

E com as temperaturas a subir, o governo manifesta confiança no dispositivo de combate a incêndios.

Uma garantia deixada pelo secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, adianta que já a partir de amanhã vai haver um reforço deste dispositivo de combate aos incêndios, devido à onda de calor que se aproxima.

Nós amanhã vamos entrar, como disse, na fase Delta, que é o que tem o dispositivo mais mosquado, e vai coincidir também com uma série de dias com muito calor, com noites tropicais, com umidades também baixas e portanto, são sempre motivos de preocupação e por isso, como disse, fizemos algumas melhorias naquilo que é o dispositivo 2026 comparativamente a 25, e julgamos que vão no sentido de colmatar aqui um conjunto de questões que sinalizamos e o nosso sentimento é de confiança e de estar preparado.

Secretário de Estado da Proteção Civil, que acrescenta ainda que a obrigação do governo é apresentar todos os anos um dispositivo o mais bem preparado possível. Entretanto, continua ativo o incêndio em Murça, no distrito de Vila Real. No terreno estão mais de 200 bombeiros.

E também a marcar a atualidade nacional, as declarações de André Ventura, que considera que o Estado português não deve, Laura, pagar a indenização a José Sócrates.

Em causa a condenação do Estado por violação do segredo de justiça, que vai obrigar o Ministério Público a pagar cerca de €15 mil ao antigo primeiro-ministro. É uma sentença que, entretanto, foi já contestada pelo próprio Ministério Público, que diz que vai recorrer desta decisão. Ora, esta tarde, na sede do partido, André Ventura diz que os contribuintes não devem ser obrigados a pagar esta indenização.

O Estado português não deve pagar esta indenização a José Sócrates. O Estado português e os contribuintes portugueses não querem, não devem e não devem ser obrigados a pagar uma indenização a quem tanto lhes tirou, a quem tanto lhes roubou e depois de tanto gozar conosco e com todos aqueles que em Portugal, no fundo, trabalham para pagar o Estado em que vivemos. Isto é dinheiro dos contribuintes.

André Ventura, líder do Chega, revela ainda que o partido vai criar um pacote anticorrupção como resposta à indenização.

Mudamos de tema nesta edição das 10 da noite para falar de desporto, mais concretamente do mundial. Já começou, Laura, o jogo entre França e Suécia.

Duelo 100% europeu e o vencedor vai encontrar a surpresa Paraguai na próxima fase da competição, a seleção sul-americana, que ontem à noite eliminou a Alemanha. Conosco em estúdio está o Diogo Varela, a acompanhar estes primeiros minutos de jogo. Diogo, boa noite, pelo que te parece até agora, quem é que está em vantagem para já?

Boa noite, Laura. A seleção francesa começou, naturalmente, com mais bola, ainda que a Suécia vai espreitando contra-ataques, sobretudo na figura de Victor Gyökeres, o antigo avançado do Sporting e que até está a fazer faísca com o central William Saliba, de França. São os dois colegas de equipa no Arsenal, foram campeões em Inglaterra. Do lado francês, Didier Deschamps, que está de regresso, ele que falhou o último jogo devido ao funeral da mãe. A mãe de Didier Deschamps morreu. Ainda assim, o selecionador francês já está de volta ao banco de suplentes. Fez quatro alterações relativamente à vitória de França sobre a Noruega. França que venceu esse grupo em que estava inserido. O destaque foi, naturalmente, Ousmane Dembélé. Fez um hat-trick nesse mesmo jogo e o outro destaque é o ponta de lança Kylian Mbappé. Ele que já leva 16 gols no total de Campeonatos do Mundo, continua a tentar perseguir o recordista Lionel Messi, que só nesta edição já leva seis, 19 no total. Do lado sueco, Graham Potter, o selecionador inglês, fez duas mudanças relativamente ao empate da Suécia com o Japão. Do lado sueco, os destaques vão para Gustav Lagerbielke, central do Sporting Clube de Braga, o ex-Benfica Viktor Lindelöf, que é o capitão e também, como já falámos, Victor Gyökeres, o antigo avançado do Sporting. A arbitrar esta partida, Laura, o neerlandês Danny Makkelie, ele que para já com seis minutos e meio tem apitado algumas faltas. Prevê-se um jogo bastante físico.

Postalhas dos primeiros minutos deste jogo entre França e Suécia com o Diogo Varela. Antes, a Noruega venceu a Costa do Marfim por duas bolas a uma, vai assim defrontar o Brasil nos oitavos de final. E ainda esta madrugada, em novo duelo dos 16 avos de final, jogam México e Equador. Apito inicial para as 2h.

Tempo ainda nesta edição das 10, Laura Figueiredo, para atualizar outras notícias que importa destacar a esta hora.

O Ministro da Administração Interna quer mais competências e autonomia para as polícias municipais. Luís Neves defende também uma maior interoperacionalidade com a GNR e a PSP. Diz que importa ponderar se o futuro não passa por discutir o alargamento progressivo de competências, de forma a libertar as duas forças de segurança para missões de soberania. A Rússia ordenou o encerramento de vários postos fronteiriços com a Estónia, Letónia e Finlândia, já a partir de amanhã. Moscovo vai avisar os governos destes três países da decisão, embora não avance com justificações para o encerramento dos vários postos fronteiriços. Circulação de pessoas, veículos, mercadorias e cargas pelas passagens de fronteira vai assim ficar temporariamente suspensa. O Irão deixa um aviso a Donald Trump: Teerão está pronto para a guerra se os Estados Unidos não honrarem os compromissos. Em declarações à televisão iraniana, o presidente do Parlamento lamenta também as violações do acordo de cessar-fogo que têm acontecido.

Laura Figueiredo, de regresso à antena da Rádio Observador com as notícias atualizadas na síntese das 10h30.