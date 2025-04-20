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Três horas. As notícias com João Costa Campos.

Milhares de americanos saíram à rua em protesto contra Donald Trump. Dezenas de milhares de manifestantes marcharam este sábado no centro das principais cidades norte-americanas, mas também à porta da Casa Branca. Entre as razões de descontentamento com a administração Trump estão as medidas de combate à imigração, como as deportações ilegais, já travadas pelo Supremo Tribunal, mas também os despedimentos em massa de funcionários públicos, a repressão das pessoas LGBTI+ e o apoio americano a Israel. É a segunda vez neste mês que saem à rua milhares em protesto contra Donald Trump. Há 15 dias foram registadas mais de mil manifestações em simultâneo nos Estados Unidos contra Donald Trump. Volodymyr Zelensky garante que apesar da trégua anunciada por Putin, os combates continuam em Kursk e Belgorod. Citado pela BBC, o presidente ucraniano diz que as promessas pascais de Putin não se estenderam a estes territórios e garante que a artilharia russa ainda está a ser ouvida nestas regiões. Ainda assim, noutras áreas a situação está mais calma, admite o presidente ucraniano. É uma trégua de Páscoa, que de acordo com o Kremlin, começava este sábado às 16h e seria para vigorar até às 22h deste domingo, hora de Lisboa. Ouvido na Rádio Observador, o major-general João Vieira Borges diz que já duvidava que a trégua fosse mesmo respeitada e considera que Putin anunciou o cessar-fogo sob pressão dos Estados Unidos.

Pode ter a ver com a pressão que fez Marco Rubio e sobretudo Trump, ao dizerem que os Estados Unidos já estavam prontos a abandonar os esforços para alcançar a paz na Ucrânia. Perceberam que havia uma incompatibilidade total, perceberam que havia infração das duas partes relativamente ao cessar-fogo parcial. Julgo que Putin demonstra uma manifestação de boa vontade, mas também é a resposta à pressão de Trump, ou seja, ele tem a noção perfeita de que é uma oportunidade que não pode ser perdida.

Major-general João Vieira Borges, ouvido na Rádio Observador sobre o cessar-fogo na Ucrânia. Espera que a decisão de trégua tenha sido articulada com o mediador, os Estados Unidos, apesar de não haver confirmação sobre esse cenário. Na atualidade nacional, o PS ataca o Ministério Público, diz que é legítimo concluir que interferiu no processo político, acusação de Marcos Perestrelo no programa Facto Político, na Sic Notícias. O porta-voz do PS às eleições legislativas sublinha que é estranho o timing da averiguação preventiva do Ministério Público a Pedro Nuno Santos.

Eu não acredito em coincidências desta natureza. Eu penso que é legítimo olhar para a atuação do Ministério Público em relação a estes dois casos e considerar que houve aqui dois pesos e duas medidas. Isso, do meu ponto de vista, é grave. Eu julgo que é legítimo concluir, em função da atuação do Ministério Público neste caso, que o Ministério Público optou por interferir no processo político.

Marcos Perestrelo, porta-voz do Partido Socialista às eleições legislativas, em declarações à Sic Notícias, acredita que se o Partido Socialista vencer as eleições de 18 de maio, o PSD vai viabilizar um governo socialista. O diretor executivo do SNS diz que há menos problemas nas urgências nesta Páscoa. Uma ideia que é desmentida por Fernando Araújo, que alerta para uma situação grave na saúde. O antigo CEO do SNS diz que só em blocos de parto encerrados, são já o dobro do que na mesma altura do ano passado.

É uma situação de elevado risco, uma situação grave. E por quê? Porque, primeiro, o número de blocos de parto encerrados nesta Páscoa é o dobro do que aconteceu no ano passado. E sublinho, para não haver dúvidas, é o dobro do que aconteceu no ano passado. Estamos a falar de cerca de 25 blocos de parto fechados, a capacidade de assistência instalada, 25% fechados na mesma altura.

Declarações do antigo diretor do SNS à Rádio Observador. Este sábado estiveram encerradas oito urgências hospitalares. Este domingo sobem para 10. Olhamos ainda para o desporto. O Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3x0 e cola-se assim ao Sporting. As Águias abriram o marcador aos 21 minutos com gol de Pavlídis. Na segunda parte, as Águias aumentaram a vantagem com gols de Álvaro Carreras e o bis de Pavlídis. No final da partida, o técnico dos encarnados, Bruno Lage, mostrou-se satisfeito com o resultado e assume que foram os benfiquistas os justos vencedores.

Jogo muito difícil, mas uma importante vitória. Era isso que nós perspetivamos. Oportunidades para ambas as equipas, grandes defesas de ambos os guarda-redes. Foi um jogo muito intenso, com enorme qualidade, num ambiente fantástico e penso que no final fomos os justos vencedores.

Declarações de Bruno Lage, técnico dos benfiquistas. Já o treinador do Vitória de Guimarães admite que o Benfica mereceu mesmo ganhar o jogo. Ainda assim, Luís Freire considera que o resultado não espelhou a exibição da equipa.

Mereceram ganhar porque fizeram os gols e quem faz os gols não há discussão possível. Nós temos que saber é o resultado, para nós é injusto na perspetiva que o que produzimos foi muito mais do que tivemos. Se fizermos isto para o próximo jogo, e por isso é que não perdemos há 10 jogos, porque continuamos a acreditar que o caminho é este. E nós fomos dominadores, não fomos eficazes. O Benfica ganhou, mas nós temos um caminho até ao fim para fazer com esta identidade.

Luís Freire em análise à derrota do Vitória de Guimarães. O Benfica iguala o líder da tabela, o Sporting, com os mesmos 72 pontos. E a fechar, Portugal sagrou-se campeão europeu de hóquei em patins de sub-23 em Barcelona. A seleção portuguesa bateu a campeã em título Espanha no desempate por penáltis 2x1, depois do empate por 4x4 no prolongamento. Os quatro gols de Lucas Honório permitiram que o jogo fosse decidido nas grandes penalidades, com o guarda-redes Gonçalo Bento em especial destaque. Portugal tinha perdido em 2023 a primeira edição do Europeu sub-23 para a Espanha e agora conseguiu a conquista do título. E é o ponto final neste Jornal das Três. A informação está de regresso na síntese das 15h30. Até já.