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As notícias com João Costa Campos.

Boa noite. Começamos pela política nacional. Carlos Moedas e Assunção Cristas vão votar em António José Seguro. Em declarações ao Expresso, o presidente da Câmara de Lisboa reconhece em António José Seguro a capacidade de não dividir o país e vai, por isso, votar no candidato apoiado pelo Partido Socialista. Também ao Expresso, a antiga líder do CDS, Assunção Cristas, revela que vota em António José Seguro. São já vários os nomes à direita que declaram voto em António José Seguro, candidato apoiado pelo Partido Socialista. Esta noite, também a presidente da Iniciativa Liberal revelou que vai no mesmo sentido. Em entrevista à SIC Notícias, Mariana Leitão admitiu que, por exclusão de partes, já tem o voto decidido. Vota em António José Seguro.

Perante esta situação e sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro. Mas é muito diferente aquilo que é o posicionamento de um partido e o voto pessoal das pessoas.

E por que vota em António José Seguro, Mariana Leitão?

Porque eu rejeito liminarmente aquilo que é a forma de fazer política do outro candidato, o populismo, o divisionismo e a política através da mentira. E, portanto, como rejeito, repudio e não me revejo absolutamente nessa forma de fazer política, fiz a minha opção.

Ainda assim, a presidente da Iniciativa Liberal confirma, mais uma vez, que o partido não vai declarar apoio a qualquer um dos candidatos. Antes de Mariana Leitão, foi Luís Marques Mendes quem declarou que vai votar em António José Seguro, também em declarações ao Expresso. Luís Marques Mendes considera que António José Seguro é o único nesta segunda volta a defender os valores essenciais para um chefe de Estado, a democracia, a moderação e a vontade de ser um presidente de todos os portugueses, sem exceção. É o que diz Luís Marques Mendes, que vai votar em António José Seguro. Quem não fica surpreendido com este apoio é André Ventura. Deixa até acusações de incoerência a Luís Marques Mendes por se ter mantido neutro na noite das eleições.

Eu acho que isso não é nenhuma notícia que espante ninguém. A única coisa que é a estranhar aqui é que na noite eleitoral eu ouvi o doutor Marques Mendes, e fui eu que ouvi, acho que o país todo ouviu, dizer assim: "Não endossarei os meus votos a ninguém, não sou dono dos votos das pessoas". Não houve nenhuma mudança de opinião. Isto foi há três dias. Há três dias o doutor Marques Mendes disse assim: "Eu não endossarei os meus votos a ninguém porque quero dar liberdade a quem votou em mim". Agora, como o sistema se está todo a unir e o sistema de interesses está todo à volta da mesma coisa, o doutor Marques Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses.

As acusações não ficam apenas por Marques Mendes. António José Seguro também foi, mais uma vez, alvo das críticas de Ventura. O candidato apoiado pelo Chega acusa agora António José Seguro de ter medo de debater.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. O candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

Declarações de André Ventura na Suíça, onde se reuniu com apoiantes em Zurique. O único frente a frente que está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 20h30. António José Seguro e André Ventura vão debater durante 1h15. O debate vai ser transmitido pela RTP, SIC e TVI. Já Luís Montenegro mantém o silêncio sobre as eleições presidenciais do dia 8 de fevereiro. Continua a rejeitar dar apoio a qualquer candidato, apesar dos vários apoios que têm surgido de vários notáveis da direita a António José Seguro. O primeiro-ministro prefere o silêncio.

Nós temos um presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará.

Não tenho mais nada a acrescentar.

É o que diz Luís Montenegro em declarações aos jornalistas em Bruxelas. O presidente do Conselho Europeu reforça o apoio à Dinamarca e à Gronelândia e elogia o passo atrás por parte dos Estados Unidos na aplicação de novas tarifas à Europa. O Conselho Europeu esteve esta noite reunido de emergência. Em causa está a mais recente tensão entre os Estados Unidos e a Europa por causa das ameaças de Trump à Gronelândia. No fim da reunião, António Costa fez um balanço em que reafirmou, mais uma vez, o apoio da União Europeia à Dinamarca e Gronelândia.

A Europa e os Estados Unidos têm um interesse partilhado na segurança da região do Ártico. O objetivo é trabalhar através da NATO. Lembro que a Dinamarca e a Gronelândia têm o apoio total da União Europeia. Só eles podem decidir sobre os assuntos que lhes dizem respeito.

Only the Kingdom of Denmark and Greenland can decide on matters concerning Denmark and Greenland.

O presidente do Conselho Europeu admitiu ainda ter ficado satisfeito com o passo atrás que Donald Trump deu no que toca a uma nova ofensiva de tarifas contra os países europeus que não apoiem os interesses dos Estados Unidos na Gronelândia.

Yesterday's announcement that there will be no new United States tariffs on Europe is positive. Of additional tariffs would have been incompatible with the trade deal between the opinion and the United States. Our focus must now be on moving forward on the implementation of that deal.

António Costa, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, depois do Conselho Europeu Extraordinário. O presidente do Conselho Europeu adiantou ainda que a próxima reunião entre os chefes de governo e de Estado da União Europeia ficou marcada para dia 12 de fevereiro. O IPMA prevê uma forte descida das temperaturas entre esta sexta-feira e sábado, com períodos de chuva e vento forte, em causa a passagem de um sistema frontal associado à depressão Ingrid, que traz para Portugal uma massa de ar polar. Com a chuva, vem também granizo e trovoada, uma situação que se vai prolongar até sábado. Está ainda prevista a queda de neve nas terras altas. A Proteção Civil registou até às 11 da noite 350 ocorrências relacionadas com o mau tempo. Não há registro de vítimas. A maioria das ocorrências deveu-se à limpeza de vias, queda de árvores e inundações. As autoridades desaconselham deslocações desnecessárias, em especial na zona da orla costeira. Para amanhã, a maior parte dos distritos a norte do país está sob aviso vermelho para a queda de neve, à exceção de Bragança, Évora, Santarém e Portalegre. O resto de Portugal continental vai estar sob aviso laranja de mau tempo. No desporto, o Porto empatou por 1 x 1 na Chéquia contra o Viktoria Plzeň, partida a contar para a Liga Europa. O empate ficou fechado mesmo perto do final da partida. Francesco Farioli, técnico dos azuis e brancos, admite que o resultado ficou aquém do que esperava. Mesmo assim, elogia o desempenho dos jogadores.

Acho que tentamos com muita vontade, tentamos tudo. Terminamos com dois avançados, colocamos o Bednarek na frente. Então sim, no final, a reação, acho eu, foi muito positiva e isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. Estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito.

Declarações de Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, na flash interview da Sport TV. O Futebol Clube do Porto prepara-se agora para jogar com o Gil Vicente, jogo que está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h15, jogo que conta, como é hábito, com a emissão especial de desporto aqui na Rádio Observador. E fica por aqui este Jornal das 3. A informação está de regresso à antena do Observador daqui a pouco, às 15h30.