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Seis horas. As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das Seis na Rádio Observador. O governo quer a colaboração da Iniciativa Liberal para transformar o país. São declarações do ministro dos Assuntos Parlamentares, que esteve presente ontem em Alcobaça, na 10ª convenção do partido. Mariana Leitão foi eleita presidente, é o quinto nome a assumir o cargo e a primeira mulher. Em declarações aos jornalistas, Carlos Abreu Amorim deixou os parabéns à nova líder partidária e estendeu a mão aos liberais.

Espero, face ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. Nós contamos também no governo com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal, para que o discurso, que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, possa ter alguma consequência.

O ministro Carlos Abreu Amorim, ontem, em declarações aos jornalistas em Alcobaça. Foi o tema político do dia de ontem, Mariana Leitão é a nova presidente da Iniciativa Liberal, recolheu 73% dos votos na 10ª convenção nacional do partido. No discurso de encerramento, Mariana Leitão colou AD ao PS, diz que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa. João Gama.

Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marcou o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma, menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que sem resposta, quem cresce são os treinos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão após ser eleita presidente da Iniciativa Liberal, promete agora um partido mais radical e irreverente. Ontem ficou a saber-se também que João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República, um anúncio feito em primeira mão, em entrevista à Rádio Observador. O eurodeputado ouviu gritos de avanço para Belém a partir da plateia e respondeu, João Costa Campos, ao mote lançado pelas centenas de militantes presentes em Alcobaça.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma, João Cotrim Figueiredo está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer. Agora, por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos, os já assumidos e os potenciais, se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com a maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, não esconde interesse em concorrer a Belém.

João Costa Campos, um dos jornalistas que acompanhou ontem esta 10ª convenção da Iniciativa Liberal. Na análise a esta reunião magna dos liberais, o diretor-executivo do Observador, Miguel Pinheiro, defende que Mariana Leitão ignorou o elefante na sala ao não falar da possível candidatura de Cotrim Figueiredo. Miguel Pinheiro não percebe a reticência da líder da Iniciativa Liberal, diz que Mariana Leitão ignorou o óbvio no discurso de encerramento desta convenção.

Do elefante na sala, elefante metafórico, que é João Cotrim Figueiredo e a candidatura de João Cotrim Figueiredo à Presidência da República, porque esta convenção foi muito sobre isso. O discurso de João Cotrim Figueiredo e depois a entrevista que deu aqui à Rádio Observador mudou totalmente o rumo desta convenção e Mariana Leitão não falou disto neste discurso. Sabemos que não queria falar sobre isso. Sabemos que João Cotrim Figueiredo também não queria que ela falasse sobre isso, mas parece que temos aqui uma realidade alternativa. Estão a acontecer coisas nesta convenção e Mariana Leitão age como se nada se estivesse a passar.

Análise do diretor-executivo do Observador, Miguel Pinheiro, no final desta 10ª convenção da Iniciativa Liberal, que terminou com uma nova líder do partido, Mariana Leitão, e com um possível novo candidato à Presidência da República, João Cotrim Figueiredo. O Ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é descabido pensar que Portugal recusou incluir o tema da fome em Gaza numa declaração da CPLP. Paulo Rangel esteve ontem em entrevista na SIC Notícias. O ministro esclareceu que esta não se tratava de uma declaração da CPLP, mas sim de um outro conselho que não se refere aos conflitos na Faixa de Gaza. Por isso, o ministro Paulo Rangel deixa críticas ao trabalho jornalístico que revelou este tema e que acabou em polêmica.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP. Porque, em primeiro lugar, estamos a falar não é da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional que não se refere, nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil, condenava ainda todas as formas de violência que punham em causa o direito humano à alimentação, com referência direta à situação em Gaza, em particular das crianças palestinianas. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram ontem o governo sobre o assunto. Os partidos à esquerda consideram a posição do executivo como injustificável. Na saúde, são sete os serviços de urgência de ginecologia, obstetrícia e de pediatria que vão estar hoje encerrados em Portugal continental. A informação está disponível nas escalas publicadas no portal do Serviço Nacional de Saúde, na internet. No Hospital de Vila Franca de Xira, vão estar encerradas as urgências de pediatria e ginecologia e obstetrícia. No distrito de Setúbal, fica fechado o atendimento no serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia nos hospitais Garcia de Horta e São Bernardo. O mesmo acontece com o Hospital Distrital de Santarém, o Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e o Hospital de Santo André, em Leiria. As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a linha SNS 24. Na atualidade internacional, a Ucrânia propõe uma nova ronda de negociações com a Rússia já para a próxima semana. Na mensagem diária transmitida aos ucranianos, Volodymyr Zelensky diz que a proposta foi feita ao Kremlin pelo secretário do Conselho de Segurança do país. Ainda assim, Zelensky esclarece que quer negociar diretamente com Vladimir Putin. Na mesma nota, o presidente da Ucrânia diz que é necessário uma reunião ao mais alto nível para garantir verdadeiramente a paz. Kiev diz ainda que as negociações estão suspensas há já um mês. Pelo menos 38 pessoas morreram e cinco continuam desaparecidas na sequência do naufrágio de um barco turístico na baía de Ha Long, no norte do Vietname. A informação é de um jornal online vietnamita, cita a Agência Lusa. Um balanço anterior do portal de notícias VN Express dava conta de, pelo menos, 28 mortos e 14 desaparecidos na sequência do naufrágio de ontem à tarde. Os esforços de busca continuam a ser dificultados pelo avanço do tufão Wipa em direção à costa do país asiático. Dar conta ainda de que este tufão aproxima-se a esta hora da costa de Macau, algo que já levou os serviços meteorológicos e geofísicos do país a emitir o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo na escala de alerta. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador já a seguir, com a síntese das 18h30. Até já.