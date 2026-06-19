Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Cidade de Braga. Jornal das 7, com Carla Jorge Carvalho e começamos com uma notícia de última hora. As negociações entre Estados Unidos e Irão, que iam acontecer hoje na Suíça, foram canceladas. O anúncio foi feito pelo ministro suíço dos Negócios Estrangeiros, depois da Casa Branca ter avançado que J.D. Vance, vice-presidente, já não ia viajar para a Suíça para estas conversações com o Irão. Estavam previstas negociações entre responsáveis de Washington e de Teerão, com a mediação de responsáveis do Paquistão e do Qatar, mas este encontro, previsto para hoje, já não vai acontecer. O primeiro-ministro paquistanês também já confirmou esta manhã que não vai viajar para a Suíça. Para já, não há qualquer reação do Irão. É uma notícia que estamos a atualizar. Vamos dar mais detalhes nas próximas horas esta manhã. E é tema em análise hoje no Domínio da Guerra, com o major general Arno Moreira, depois das 9h30. O Ministério Público acusou nove elementos do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano de 29 crimes, incluindo terrorismo e tráfico de armas. De acordo com o despacho de acusação, a organização tinha uma lista de indesejáveis com mais de 120 nomes, incluindo políticos. Como o primeiro-ministro Luís Montenegro ou o ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Eram dois dos alvos do Movimento Armilar Lusitano, que foi desmantelado há um ano numa operação da Judiciária. A acusação do Ministério Público, agora conhecida, dá conta da dimensão do grupo e das intenções. Carlos Pedro.

O Movimento Armilar Lusitano construiu uma base de dados com todas as figuras e organizações que entendia ser os responsáveis pelo declínio da nação. Queria investigá-los, ponderando a criação de tribunais populares para julgar e punir os condenados. O grupo neonazi propõe enfrentar as ameaças contra Portugal e os portugueses e apresentar uma alternativa ao regime instalado, apoiado por uma milícia paramilitar. De acordo com o Ministério Público, as intenções não chegaram a ser executadas por falta de meios humanos e materiais.

Ainda assim, Carlos Pedro, foi ponderado atacar a casa onde vive Luís Montenegro.

É pelo menos o que conclui a acusação. Refere-se que o agente da PSP, Bruno Gonçalves, atualmente em prisão preventiva, terá proposto o disparo de uma granada para o interior da casa do primeiro-ministro. A morada terá sido obtida através do sistema da Polícia Municipal de Lisboa, onde estava colocado Bruno Gonçalves. Além de Luís Montenegro, também foram considerados alvos pessoas como Marcelo Rebelo de Sousa, Marques Mendes, Cavaco Silva ou Carlos Moedas, também as irmãs Mortágua ou Rui Tavares e figuras públicas como Nuno Markl, Ricardo Araújo Pereira, Tânia Graça ou Diogo Faro. Na lista estavam também associações como o Observatório de Violência Obstétrica, a Habita, a Climáximo, a ILGA ou o Movimento Vida Justa.

E quais eram as motivações deste grupo?

Recorremos mais uma vez ao despacho de acusação. O Movimento Armilar Lusitano nasceu a partir de outros movimentos neonazis em setembro de 2019. Trata-se de um grupo de extrema-direita nacionalista, neonazi, fascista, supremacista branco, antissistema. Em junho do ano passado, foi desmantelado pela Unidade Nacional Contra o Terrorismo da Polícia Judiciária.

Carlos Pedro, com o despacho de acusação do Ministério Público a que o Observador teve acesso, quatro dos suspeitos do Movimento Armilar Lusitano, entre eles o líder e o número dois, estão a aguardar julgamento em prisão preventiva. São votadas hoje no Parlamento as alterações propostas pelo governo ao Código do Trabalho. O Chega deve viabilizar a proposta e levar a nova lei laboral à especialidade. Foi isso que deixou nas entrelinhas André Ventura ontem no debate que aconteceu na Assembleia. O presidente do Chega disse que iria acontecer uma grande vitória para os trabalhadores, abrindo assim caminho à viabilização do documento. Também o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, deu como certa a aprovação da reforma laboral na generalidade. O documento terá a provável viabilização de toda a direita, incluindo a Iniciativa Liberal. À esquerda, há uma rejeição total. A proposta do governo vai ter o provável chumbo do PS, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. O projeto de lei da AD é votado hoje na Assembleia da República, numa sessão que começa às 10h da manhã. O debate de ontem foi marcado por um protesto da CGTP nas escadarias do Parlamento. A UGT assistiu nas galerias e Mário Mourão admite voltar à rua em protesto contra o pacote laboral. O secretário-geral da UGT admite mesmo uma nova greve geral se o documento for viabilizado.

Vamos acompanhando e evoluindo, porque aquilo que foi hoje aqui discutido, amanhã, se calhar, podem ter outras opiniões. Alguns partidos fizeram algumas declarações, já nos vêm habituando a isso. Portanto, vamos assistir com toda a serenidade. Dizer o seguinte: a UGT não vai desistir de lutar. A UGT vai continuar a lutar contra este pacote laboral. E não está excluída nenhuma forma de luta, incluindo uma greve geral.

A proposta deu entrada no Parlamento há sensivelmente um mês, dia 18 de maio. São mais de 50 as alterações face ao anteprojeto inicial apresentado pela ministra do Trabalho. O governo mantém traves-mestras em relação ao alargamento dos contratos a prazo, ao regresso do banco de horas individual e também à revogação da norma relativa à proibição de recurso ao outsourcing. O Partido Socialista volta a aparecer no primeiro lugar numa nova sondagem. A AD cai para terceiro lugar atrás do Chega. É o que revela um estudo da Intercampus para o Nau e o Correio da Manhã, com uma amostra de cerca de 600 inquiridos. Os socialistas reúnem 24,3% das intenções de voto. Esta é uma tendência que tem vindo a solidificar-se nos mais recentes estudos de opinião. O Chega aparece com 20,3% e só depois a AD, com 19,5% das intenções de voto. O estudo mostra ainda que nenhum dos líderes partidários consegue uma avaliação positiva por parte dos eleitores, mas José Luís Carneiro é o que consegue a maior simpatia junto dos inquiridos. Quanto aos restantes partidos, a Iniciativa Liberal aparece no quarto lugar, reúne 6,8%, o LIVRE 5,7, CDU, Bloco de Esquerda e PAN não vão além dos 3%. Está instalada a crise na Comissão Nacional de Eleições, o plano de atividades e orçamento para 2027 foi chumbado. Ao que apurou o Observador, o documento foi rejeitado por maioria simples. O Observador conseguiu confirmar que os cinco elementos que contestam o rumo atual da CNE, Teresa Leal Coelho, Rodrigo Roquette, José Tomé Pilão, Mafalda Castro de Sousa e Miguel Ferreira da Silva, votaram contra a proposta apresentada pelo presidente João Carlos Trindade. As razões do chumbo Prendem-se com o volume de despesa previsto para a Comissão Nacional de Eleições, no ano sem atos eleitorais e ainda a política de contratações. Este é mais um episódio da guerra entre as duas fações dentro da CNE. A rutura já se tinha tornado evidente no início de abril, quando o grupo enviou uma queixa ao Conselho Superior da Magistratura contra o presidente João Carlos Trindade, por decisões que consideram atentar contra a legalidade democrática. Esta é uma notícia em destaque no site do Observador. O México é a primeira equipa apurada para os 16 avos de final do Mundial de Futebol. Os mexicanos venceram ontem a Coreia do Sul por 1x0. Um dos anfitriões do Campeonato do Mundo, que lideram o grupo A, têm seis pontos. Beneficiaram ontem do empate a um golo entre a República Checa e a África do Sul. Também de madrugada terminou o Canadá 6, Catar 0. Para hoje estão marcados mais três jogos do grupo B, os duelos entre Escócia e Marrocos e Brasil-Haiti. Ainda o jogo do grupo D, Turquia-Paraguai. Já Portugal começou ontem a preparar o segundo jogo da fase de grupos contra o Uzbequistão. Hoje os comandos do Roberto Martínez voltam a treinar. Os comandados. Os comandados com os comandos de Roberto Martínez. Vai ser às 10h00 em Miami, serão 15h00 em Lisboa. 45 minutos antes, um jogador vai falar aos jornalistas. Destaque ontem também para o regresso aos trabalhos do defesa central Rúben Dias, que falhou a estreia no Mundial. Rúben Dias deve ser, por isso, já opção para o jogo da próxima terça-feira. E não perca já a seguir a este jornal, o Diário do Mundial, com o enviado especial do Observador aos Estados Unidos, o Miguel Cordeiro. 7 e 8, Carla, que outras notícias há a destacar? Os trabalhadores da saúde estão hoje em greve para exigir valorização profissional, melhoria das condições de trabalho. Foi convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. De acordo com a federação, o Ministério da Saúde tem se limitado a reconhecer a existência dos problemas, a anunciar que está previsto começar as negociações, mas sem encontrar soluções. Os líderes da União Europeia aprovaram por unanimidade a renovação das sanções à Rússia pela primeira vez num ano e meio. Da última vez que uma cimeira do Conselho Europeu tinha decidido de forma unânime conclusões sobre a Ucrânia, tinha sido em dezembro de 2024. As sanções são renovadas por mais um ano. O Conselho Europeu reitera a importância de reduzir as receitas energéticas de Moscovo e de restringir ainda mais o sistema bancário russo.