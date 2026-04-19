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Notícias a seguir. Edição das 9. Rui, já vamos às negociações sobre a lei laboral, mas primeiro começamos com uma informação de trânsito. A Marginal está cortada no sentido de Lisboa-Cascais, por causa de um acidente na zona da Cruz Quebrada, que fez, para já, três feridos graves.

Em causa esteve uma colisão entre dois veículos às 6h30 da manhã. Na última hora, o trânsito ainda estava muito condicionado devido ao corte da via. O acidente fez três feridos graves e outra pessoa teve de ser assistida no local. É o que confirma à Rádio Observador fonte oficial da Proteção Civil. Estamos também a tentar contactar a PSP para saber mais informações, mas até agora não foi possível obter uma resposta. O acidente mobilizava, na última hora, mais de 20 operacionais dos bombeiros, PSP e INEM. É uma informação que vamos atualizar nos próximos espaços informativos aqui na Rádio Observador. Para já, fica a nota. A Marginal está cortada no sentido Lisboa-Cascais por causa deste acidente na zona da Cruz Quebrada, três feridos graves e uma pessoa assistida no local é o resultado desta colisão entre duas viaturas.

Agora sim, as negociações sobre a lei laboral. O presidente da República vai receber os parceiros sociais em Belém, na quarta-feira, para promover e pressionar um acordo na legislação laboral.

As audiências acontecem-se na véspera da UGT decidir se aprova ou não o pacote laboral. António José Seguro vai ouvir todos os parceiros sociais no mesmo dia. Começa pela CGTP, termina com a CTP. É o que indica uma nota publicada ontem à noite no site da presidência. O chefe de Estado já avisou que vai ser coerente com tudo o que disse na campanha sobre a legislação laboral. Chegou a afirmar que não promulgaria as alterações sem o acordo, pelo menos da UGT. O foco de António José Seguro neste momento é o de fazer pontes para que haja acordo. Governo e patrões já chegaram a entendimento sobre a mais recente proposta do governo no que toca à reforma laboral. Falta o sim da UGT. A Central Sindical vai reunir na próxima quinta-feira o Secretariado Nacional para decidir o que fazer em relação ao pacote laboral. Estas audiências de António José Seguro foram marcadas para a véspera, no dia de quarta-feira, dia 22 de abril.

E precisamente, Rui, estas audiências vão acontecer depois do presidente da República voltar de Espanha. António José Seguro chega hoje a Madri para a primeira visita oficial ao estrangeiro.

António José Seguro escolheu Espanha para assinalar e reforçar os laços entre Lisboa e Madri. E na agenda do presidente da República estão várias iniciativas e encontros. Miguel Pina Andrade, vamos ao programa do chefe de Estado.

António José Seguro vai encontrar-se esta tarde com jovens portugueses que trabalham ou estudam em Espanha, na residência do embaixador de Portugal em Madri. O encontro está marcado para 17h30, hora local. Amanhã, o presidente da República é recebido no Palácio Real pelos reis Felipe VI e Letizia. Vai estar acompanhado da mulher Margarida Maldonado Freitas. O encontro dos chefes de Estado está marcado para 13h e é seguido de um almoço oferecido pelos reis de Espanha no Palácio da Zarzuela. De acordo com a agenda, António José Seguro segue depois para um encontro com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. Vai ser no Palácio da Moncloa. A reunião está prevista para 16h30. É o que indica o programa da primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro como presidente da República. António José Seguro explica que escolheu Espanha para assinalar os laços de profunda amizade, proximidade e cooperação que unem Lisboa e Madri.

Miguel Pina Andrade, com a agenda do presidente da República para hoje e amanhã, durante a visita oficial a Madri, a primeira deslocação de António José Seguro ao estrangeiro como chefe de Estado.

O governo promete encontrar nos próximos dias uma solução para as dívidas do INEM aos bombeiros e garante que o socorro à população não está em causa.

A Liga dos Bombeiros Portugueses anunciou ontem a rescisão do acordo de cooperação que tem com o INEM. A Liga fala em atrasos de pagamentos no valor a rondar os 20 milhões de euros. O ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeita uma rutura entre as duas entidades, garante que está a mediar a situação e garante que até ficar resolvida, o socorro dos portugueses não está em causa.

Não há rutura. Eu estive a falar com a minha colega da Ação Cooperativa da Saúde, dizer que os bombeiros são absolutamente insubstituíveis. Quer dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses que não vai deixar de haver socorro, e nós, o governo, nos próximos dias resolverá, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses.

Garantia e promessa do ministro da Administração Interna, declarações de Luís Neves ontem à tarde aos jornalistas em Ponte de Sor, distrito de Portalegre. Ora, em comunicado, o INEM justifica os atrasos nos pagamentos aos bombeiros com a falta de orçamento. Afirma também que os pagamentos estão fechados até, pelo menos, janeiro deste ano e garante que a Liga dos Bombeiros tem sido informada destas dificuldades e dos prazos de pagamento previstos.

No Médio Oriente, o Irão avisa que um acordo final de paz com os Estados Unidos ainda está longe. Isto depois de Teerão voltar a fechar o estreito de Ormuz.

Este aviso surge pelo principal negociador do Irão, numa entrevista à televisão estatal do país. Explica que em alguns pontosIrão e Estados Unidos até já chegaram a algumas conclusões, mas há outros em que ainda estão longe de um acordo final. Isto depois de o Irão ter anunciado ontem o novo fecho do estreito de Ormuz. Teerão invoca repetidas quebras de confiança, já que os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. O Irão já tinha afirmado que se isso acontecesse, se esse bloqueio continuasse, ia voltar a fechar o estreito de Ormuz. Foi o que aconteceu. Do lado dos Estados Unidos, Donald Trump fala nas últimas horas em boas conversas com o Irão, mas alerta que não vai aceitar qualquer tipo de chantagem quanto ao estreito de Ormuz. Declarações do presidente norte-americano nas últimas horas, que surgem também na sequência deste aviso do Irão.

Temas para analisar no Gabinete de Guerra desta manhã, com a análise do coronel José do Carmo, é logo depois do Jornal das 10. Ainda na atualidade internacional, destaque também para a Bulgária. Vai hoje a votos para eleger o Parlamento pela oitava vez em cinco anos. E Rui, estas eleições acontecem numa altura de profunda crise política e também social.

Sim, e o ex-presidente nacionalista pró-russo Rumen Radev é o favorito. As sondagens apontam para uma vitória por larga margem. Mesmo assim, não há garantias de que consiga superar o prolongado impasse político. A Bulgária, como dizíamos, está mergulhada numa profunda crise política desde 2021, com sucessivos executivos instáveis e maiorias parlamentares muito frágeis. O governo pró-europeu demitiu-se no final do ano passado, depois de uma vaga de manifestações antigoverno, contra a corrupção e o aumento dos preços no país. Ora, nas eleições de hoje, e de acordo com as sondagens, Rumen Radev terá até um terço das intenções de voto. Os analistas afirmam que o ex-presidente nacionalista pró-Rússia está a motivar muitos eleitores a ir votar este domingo na Bulgária.

E hoje, dia 19 de abril, é dia de derby em Alvalade, entre Sporting e Benfica. O encontro pode ser decisivo para as contas do campeonato e os dois técnicos preveem um jogo muito difícil.

Derby a contar para a 30ª jornada da Liga. Vamos às contas: o Sporting é segundo classificado, está a cinco pontos do líder Futebol Clube do Porto, mas tem menos um jogo. Já o Benfica está em terceiro, a sete pontos da liderança, mas ainda luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões. A partida está marcada para mais logo, às 18h, no Estádio de Alvalade, na antevisão. Rui Borges deixou muitos elogios ao rival.

É uma equipa muito dinâmica em zona de corredores, muito intensa, muito competitiva, muitos cruzamentos. Em termos defensivos, também temos que ter a mesma vontade, a mesma intensidade para defender a nossa baliza, para continuarmos a ser também das melhores defesas. E é isso que nós queremos também.

Rui Borges, técnico do Sporting, a lançar esta partida, derby frente ao Benfica. Do outro lado, o técnico encarnado, José Mourinho, admite que se perder hoje em Alvalade, o segundo lugar fica muito difícil de alcançar. Pelo meio, José Mourinho também deixou muitos elogios à campanha do Sporting.

O Sporting está muito bem, está a jogar muito bem e fez recentemente dois jogos muito bons na Champions. Nós obviamente temos que ser pragmáticos, coerentes e até humildes no sentido de reconhecer que vamos ter um jogo muito difícil num derby. Eu não sou propriamente um top em estatísticas, mas parece-me que o Benfica há muito tempo que não ganha o derby de Alvalade. Mas vamos lá para ganhar.

A última vitória do Benfica em Alvalade foi na temporada 2021-2022. José Mourinho quer ganhar, como ouvimos aqui na antevisão à partida. Sporting e Benfica que arranca mais logo, às 18h.

E a emissão especial aqui na Rádio Observador começa às 16h30. Depois, claro, o relato deste Sporting-Benfica, decisivo para as contas do campeonato. Se bem que logo depois deste derby há também jogo no Dragão, entre Futebol Clube do Porto e Tondela, e Rui, Francesco Farioli quer a equipa focada no duelo e não no derby.

Sim, o técnico italiano do Futebol Clube do Porto avisa que de nada serve pensar no Sporting-Benfica se os Dragões não vencerem o Tondela. Por isso, Farioli pede foco total na receção à equipa beirã.

Não nos podemos deixar distrair, não podemos criar expectativas, porque, na realidade, ambas as equipas são candidatas ao título. Por isso, sejam quais forem os resultados, vamos aceitá-los naturalmente. Mas o mais importante é o que vamos fazer e como vamos abordar o jogo de amanhã.

Francesco Farioli, técnico do Futebol Clube do Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro deste domingo frente ao Tondela, a contar também para a jornada 30 do campeonato, jornada de emoções fortes.

Vai ser uma tarde-noite com muito futebol aqui na Rádio Observador. Este Porto-Tondela arranca às 20h30, também com relato aqui em direto na Rádio Observador. Fica por aqui a edição das 09h com Rui Casanova.