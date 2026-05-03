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Nove horas. Jornal das Nove com o João Gama. O Futebol Clube do Porto destronou o Sporting e é agora o novo campeão nacional. A festa azul e branca durou até de madrugada.

Bastou o gol de Ján Bednárek para selar a vitória dos Dragões e fechar as contas do título. O Porto venceu o Alverca por 1 x 0, ficou no primeiro lugar do campeonato, enquanto ainda faltam duas jornadas para terminar a primeira liga de futebol e o momento do Porto campeão foi este.

Passe de bola, bola picada, é pra entrada grande de área corta, Bednárek, liberta pra direita pra Sáinz, atrás para Roberto, este acaba na frente e depois o jogo acaba! Acabou! O Porto é campeão nacional 2025/2026. Quatro anos depois, 1449 dias desde o último título, o Porto volta a subir às nuvens com vista para as estrelas. 32 jogos dos 36 chegaram para selar o título.

Fogo de artifício, o relato do Ricardo Loureiro, do Porto campeão.

A festa azul e branca começou no Estádio do Dragão, contou com uma homenagem a Jorge Costa, antigo diretor-geral do clube, que morreu em agosto do ano passado.

Foi também lembrado pelo treinador Francesco Farioli no final do encontro, onde não conseguiu esconder a emoção.

Muitas emoções. Acho que ainda temos que perceber o que está a acontecer. Focamo-nos no jogo até o último minuto e foi como o jogo foi. Acho que o Jorge nos ajudou com algumas defesas. Estou muito feliz por toda a gente. Disse muitas vezes, por este grupo, por estas pessoas que trabalham neste clube, pelo presidente, pelo Jorge, eles merecem, depois de alguns anos, ter o título. Vamos ter tempo para deixar correr estas emoções. As coisas não podiam ter corrido melhor.

A festa do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas juntou-se à festa no balneário, não falou aos jornalistas, mas numa mensagem por escrito dedicou este título ao antigo presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Já fora do Estádio do Dragão, a festa do título durou até de madrugada e contou com uma declaração de Farioli em português e com promessas de mais títulos.

Promessas feitas por Diogo Costa, capitão dos Dragões, que vestiu uma camisola com o nome de Diogo J, que morreu no verão passado, garantiu que para o ano os Dragões voltam a fazer a festa.

Queria deixar um muito obrigado a todos os nossos adeptos. Vocês foram muito importantes para nós, mais do que vocês pensam. E muito obrigado, acima de tudo, por acreditarem nos nossos jogadores, na nossa equipa. Obrigado por tudo. E para o ano, há mais.

Promessa de Diogo Costa, vários jogadores do Futebol Clube do Porto deixaram críticas ao Sporting durante estas celebrações, o até agora campeão nacional. Francesco Farioli mudou de tema e arriscou falar na língua de Camões.

Boa noite, família portista. Como disse Jorge Costa, voltamos a ser uma equipa, uma grande equipa! Conseguimos juntos! Este título é nosso! Viva o Futebol Clube do Porto. Boa noite.

Desejo de Farioli, milhares de pessoas festejaram no Invicta, algumas centenas em Lisboa, junto ao Marquês de Pombal. Foi lá onde durante esta noite o repórter Diogo Varela encontrou uma celebração diferente, adeptos do Porto que compraram um melão que tinha uma fotografia do presidente do Sporting, Frederico Varandas.

E eu tenho aqui comigo o responsável por esse melão, que tem a imagem de Frederico Varandas. Ora conte-me tudo, a história do melão, como é que começou, onde é que o comprou.

O melão não há muito a contar, é um melão normal. Compramos no Continente, gastámos € 10 no melão, porque tinha que ter três quilos em relação ao tricampeonato, não há muito a dizer. E tinha que ter a cara do Varandas este ano, não há hipótese. O gajo fala demais, não sabe estar calado e nós provámos que somos os melhores.

Sendo que o presidente do Sporting também contribuiu pra esta conquista do Futebol Clube do Porto.

Não, quem contribuiu para a conquista do Futebol Clube do Porto são os adeptos, são as casas do Futebol Clube do Porto que fazem muito e a minha malta não vê, são os jogadores, é a equipa técnica, o Farioli, o Villas-Boas, que este ano fez um trabalho excepcional. O Varandas pode falar o que quiser, nós somos melhor que eles este ano.

Falou-me aqui de um melão de três quilos, o que é que agora vai acontecer ao melão?

À partida iremos abrir a parte de cima do melão e vamos comer, porque temos que comer a cabeça do Varandas, portanto.

Celebração diferente. A pensar no Sporting, a reportagem é de ontem, do Diogo Varela.

A Rádio Observador ouviu também algumas figuras emblemáticas do Futebol Clube do Porto e do Porto, precisamente. O cardeal Dom América Aguiar lembra, por exemplo, Jorge Nuno Pinto da Costa. Teceram elogios também nesta emissão especial da Rádio Observador, não só André Villas-Boas, mas também a Francesco Farioli, mas agora o destaque vai para o cardeal Dom América Aguiar e para as suas declarações, João.

Ele lembrou Jorge Nuno Pinto da Costa, que morreu em fevereiro de 2024, também foi lembrado nestas celebrações por André Villas-Boas. Já aqui demos conta disso. O bispo de Setúbal, adepto do Futebol Clube do Porto, disse que agora é a vez dos azuis e brancos fazerem a festa enquanto podem.

Dentro de poucos dias ou semanas começa o novo campeonato e é como voltar à casa da partida no jogo do monopólio. Por isso, com todo o respeito, parabenizar o Futebol Clube do Porto. É uma família alargadíssima que vai para além da cidade, vai para além do país e com fair play, agradecer a todos os outros, parabenizar todos os outros clubes, mas este ano é a nossa vez, somos campeões.

Algumas das declarações das figuras emblemáticas do Porto sobre a conquista do campeonato número 31.

E durante os festejos, ontem à noite, uma viatura ligeira despistou-se em São João da Madeira, acabou por colher um grupo de pessoas.

Sete ficaram feridas. É o que adianta o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto à Rádio Observador. A mesma fonte não detalhou, ainda assim, a gravidade dos ferimentos. O JN escreveu que este grupo de pessoas participava nos festejos do Campeonato do Porto. É isso que podemos ver em vários vídeos que estão a circular nas redes sociais e nas televisões. O mesmo jornal avança que entre os feridos contam-se duas crianças.

O Benfica também jogou ontem e facilitou as contas aos Dragões, escorregou e empatou a dois gols em Vila Nova de Famalicão.

Apesar de terem estado a vencer por 2 x 0. Depois, a expulsão do capitão Otamendi atrapalhou a formação encarnada. O Famalicão marcou dois gols no segundo tempo. No final da partida, José Mourinho já dava os parabéns ao Futebol Clube do Porto e admitia que o objetivo dos encarnados é agora segurar o segundo lugar da tabela.

Eu quero dar os parabéns ao Porto por ser um justo campeão. Quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hoje, em especial hoje. E vamos, com tudo aquilo que temos, fazer o milagre de ficar em segundo lugar à frente do Sporting. Vamos tentar esse milagre e acho que vamos conseguir.

Declarações de José Mourinho. Com o título fechado, resta conhecer o despacho da corrida pelo segundo lugar. O Benfica só depende de si, recebe em casa o Sporting de Braga, visita o Estoril. O Sporting precisa de um novo deslize encarnado e de vencer frente à vitória de Guimarães. Já esta segunda-feira, o Rio Ave e também o Gil Vicente.

Mudamos agora de tema. Portugal mantém suspenso o acolhimento de novos refugiados até que o litígio com a União Europeia esteja resolvido.

Falamos de uma decisão que já custou mais de oito milhões de euros aos cofres do Estado. Em causa está a ausência de contabilização do número de imigrantes em Portugal pelas autoridades europeias, aquando da distribuição de refugiados. O processo está hoje em apreciação em Bruxelas. O secretário de Estado adjunto da Presidência e Imigração, Rui Armindo Freitas, sublinha que até a situação estar resolvida, não está prevista a chegada de mais refugiados ao nosso país.

Portugal, enquanto não tiver devidamente respondido os compromissos que foram assumidos por governos anteriores e que foram deixados por cumprir, primeiro resolverá aquilo que o Estado português se comprometeu cumprir e só depois é que olhará a novas realidades no caso de refugiados. Não está programado, ao dia de hoje, novos programas de reinstalação.

Rui Armindo Freitas, em entrevista à Agência Lusa, promete que vai ser dada prioridade aos investidores e aos imigrantes qualificados. A portaria regulamentar deve ser publicada em breve.

E, João, o governo vai ter, até o verão, 300 vagas para atenção de imigrantes com construções temporárias.

O secretário de Estado responsável pela imigração garante que o governo está a esforçar-se para cumprir com os compromissos do Pacto Europeu de Migração e Asilo. Rui Armindo Freitas diz que o Executivo não vai esperar por soluções de construção a longo prazo e, por isso, recorre a uma medida transitória.

O secretário da Administração Interna está a trabalhar com muita rapidez para, nos próximos meses, termos as vagas de que necessitamos. Isso já disse muitas vezes. Nós precisamos de cerca de 600 vagas, entre 300 a 600 vagas. Foram-nos deixadas 80 vagas pelo governo anterior. Criar centros de instalação temporária não se faz de um dia para o outro. O Ministério da Administração Interna está a trabalhar com muita rapidez para ultrapassar essa debilidade do sistema de imigração em Portugal e é verdade que são fundamentais os centros de instalação temporária para casar com esta lógica de retorno.

Depois da Lei de Estrangeiros e da Nacionalidade, a nova Lei do Retorno é o documento que falta ser discutido na Assembleia da República. Rui Armindo Freitas aponta essa mesma lei como a etapa por concluir da reforma do sistema migratório em Portugal.

É assim que fechamos o Jornal das Nove, edição do João Gama.