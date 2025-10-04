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A futura presidente da Câmara de Lisboa.

Bom dia, como estão os senhores?

Aqui durante a pandemia foi um dos bairros mais

A introdução é feita por Ricardo Marques, presidente da Junta de Freguesia de Benfica, que guia quase pela mão Alexandra Leitão por este coração de um bastião socialista, mas o tema voltou a ser outro: o Elevador da Glória. A RTP conta que as famílias das vítimas do desastre ainda estão à espera que o telefone toque com o telefonema de Carlos Moedas. Alexandra Leitão pede que a avaliação do autarca seja feita nas urnas.

De que não cumpriu aquilo que disse que estava a fazer. A falta de empatia, a falta de cuidado é devido apoio àquelas vítimas. Devo dizer que é algo que me parece que põe em causa, de certa forma, a postura, o nível que é preciso ter para o cargo de presidente da Câmara de Lisboa.

Mas avisa não é um pedido de demissão. Ainda assim, compromete-se a fazer diferente e, sendo eleita, assegura que vai criar o fundo de apoio às vítimas do desastre da Glória. Marisa Matias juntou-se pela primeira vez à campanha da coligação Viver Lisboa e o alvo é mais conhecido.

Está vários problemas em relação aos quais Carlos Moedas não teve uma intervenção sequer mínima ou competente. Sua preocupação foi sistematicamente, como disse, a sua imagem.

E enquanto Carlos Moedas tem colado Alexandra Leitão ao Bloco de Esquerda, a socialista responde assim.

Essas obsessões, essas coisas repetidas muitas vezes, que claramente algum marketeer lhe disse para repetir, podem ser repetidas muitas vezes, mas não são verdade.

Numa longa arruada, Alexandra Leitão parou numa banca que já vende castanhas, mas para ouvir palavras de apoio.

Só caminhando é que a gente tem a vitória. Por isso a vitória já está ganha.

E poucos metros depois, no mercado de Benfica, a candidata não fez compras, mas procurou ganhar votos em bancadas onde se vendia de tudo, da fruta ao peixe, mas não só.

Eu estava aqui a dizer que tenho a tua imagem no frigorífico.

Por acaso é verdade.