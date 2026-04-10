Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

O senhor está aqui vivo.

Está, graças a Deus.

Não é? E com voz.

Emocionado com os testemunhos de quem sobreviveu, o Presidente da República visitou o Memorial das Vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Sai com uma certeza:

Nós temos que tirar daqui a melhor lição, já que não podemos dar vida a quem a perdeu.

A lição passa por não repetir os erros do passado e, por isso, Seguro deixa uma série de desejos urgentes.

Todo o material combustível que está nas nossas florestas, os caminhos florestais que estão impedidos, os aceiros que continuam também impedidos, possam rapidamente ser limpos.

E fica a promessa de guardar na memória os testemunhos que vai recolhendo.

Eu posso-me ir embora amanhã para Lisboa, para a vida normal como Presidente da República, mas levo este território comigo.

Nove anos depois, a tragédia continua a assombrar a região, como evidencia Dina Duarte, presidente da Associação de Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande.

Aquilo que eu lhe peço é, dentro do seu grande magistério de influência, que faça com que não haja outros 2017.

António José Seguro lembra que não é ele quem toma as decisões.

Eu não detenho o poder executivo, mas tenho voz e tenho convicções.

E, por isso, passa a bola ao Ministro da Administração Interna, que também acompanhou a visita. Luís Neves deixou o apelo à ajuda de toda a população para um ano mais difícil do que o habitual.

A minha obrigação, obrigação do governo, é alertar porque, de facto, este ano temos fatores de risco acrescidos e todos são necessários. E por isso, estamos a fazer o nosso trabalho no sentido de minorar a época que aí vem, que será seguramente muito difícil.

No bolso, o Presidente da República leva um convite que vai ser ponderado para realizar as cerimônias do 10 de junho na região de Leiria, mas o principal desejo é que os próximos tempos tragam uma bem-vinda monotonia.

Que os seus mandatos venham a ser calmos. É o que eu lhe desejo do fundo do coração.

É uma coisa que eu não posso prometer, é que seja calmo.