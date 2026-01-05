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Vamos à Bola, o jornal de desporto da Rádio Observador. Hoje a edição é do jornalista João Lourenço. Bom dia, João.

Bom dia, Miguel.

Começamos com o Futebol Clube do Porto. Os Dragões são campeões da primeira volta e têm liderança isolada da Liga Portuguesa.

Triunfo com a margem mínima na visita à Ilha de São Miguel, nos Açores. Gol de Samu já no segundo tempo, ao minuto 50, depois de um erro gravíssimo do guarda-redes do Santa Clara, Gabriel Batista. Francesco Farioli, técnico dos azuis e brancos, admite que a equipa teve mais oportunidades e conseguiu vencer um Santa Clara muito forte defensivamente.

"Acho que tiramos o melhor proveito de uma equipa muito difícil. É claro que a jogada do gol aconteceu devido a um infortúnio do guarda-redes deles, mas no final, acho que no geral, merecemos a vitória. Criámos boas oportunidades, atacámos bem, atacámos com estrutura num campo que, como todos sabemos, é realmente complicado, contra uma equipa que está muito bem organizada, com jogadores muito rápidos e muito fortes em momentos de transição."

Já do lado açoriano, o técnico Vasco Matos diz que a equipa das Ilhas de Bruma não ficou satisfeita com o resultado.

Obviamente saímos tristes, porque fizemos um grande jogo contra uma excelente equipa. Equipa muito competitiva, segura no jogo, sempre muito ligada ao jogo, muito competitivos, muito intensos. Sabíamos que íamos defrontar um adversário também muito forte, qualidade individual, organização. Também uma equipa muito física, que nos ia causar grandes problemas e a equipa deu uma grande resposta dentro daquilo que nós temos vindo a falar, no crescimento da equipa, no foco.

Treinador do Santa Clara, Vasco Matos, a fazer o rescaldo do encontro com o Futebol Clube do Porto, à Sport TV. A equipa dos Açores segue na 13ª posição com os mesmos pontos que o Nacional da Madeira. Ainda no Futebol Clube do Porto, as notícias boas não vêm apenas do jogo nos Açores. Ontem à noite, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, aterrou este senhor.

Olá, portistas. Estou aqui no Porto após quase 22 anos. Estou muito feliz. Espero ver vocês logo. Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau.

Aqui pudemos ouvir Thiago Silva, o novo reforço para o eixo defensivo dos azuis e brancos. Pode já jogar frente ao Benfica, nos quartos-final da Taça de Portugal, daqui a 10 dias. O central internacional brasileiro de 41 anos assinou um contrato válido até ao final da temporada e tem mais uma de opção.

Vamos ainda, João, a outros resultados deste domingo de muito futebol na Primeira Liga.

E começamos em Vila do Conde. O Rio Ave venceu o Casa Pia. Destaque natural para o extremo brasileiro André Luís, marcou dois gols e pode ter feito aqui o último jogo pelo emblema vilacondense. No Ribatejo, o Alverca recebeu e venceu o Famalicão por uma bola a zero. O gol apenas surgiu já nos últimos minutos, através de um pontapé de penalty cobrado por Chiquinho.

E no final desta 17ª jornada, vamos a contas desta primeira volta do campeonato.

O Futebol Clube do Porto é líder super isolado. Em toda a primeira volta, os Dragões apenas perderam pontos frente ao Benfica, com o empate em casa, 36 gols marcados e apenas quatro sofridos. Estes dados dão 49 pontos no total. Em segundo lugar, aparece o Sporting, que empatou nesta jornada em Barcelos frente ao Gil Vicente. Os leões de Rui Borges têm 42 pontos, ou seja, menos sete que a equipa da cidade invicta. Terceiro lugar, o Benfica com 39 pontos, menos 10 que o primeiro classificado. À semelhança do Futebol Clube do Porto, os encarnados ainda não perderam neste campeonato, mas registam seis empates, quatro deles no Estádio de Alvalade.

E na parte de baixo da tabela, João?

No último posto está o AVS, apenas com quatro pontos. A formação da Vila das Aves ainda não somou qualquer vitória. Mais acima aparece o Tondela. O campeão da Segunda Liga da época passada tem 12 pontos, mais dois tem o Arouca. A equipa da Serra da Freita está em igualdade pontual com a equipa imediatamente acima da linha d'água, o Casa Pia.

Viramos agora atenções para o Sporting. Luís Guilherme é reforço para a frente de ataque.

É a primeira contratação do mercado de inverno para os leões, num negócio avaliado em 17 milhões de euros. O jogador de apenas 19 anos é proveniente do West Ham, de Inglaterra. Na chegada a Lisboa, Luís Guilherme mostra-se feliz com este passo na carreira.

Muito feliz de estar chegando nesse clube gigantesco, que é o Sporting. Desde a primeira conversa que eu tive com o diretor, ele falou muito bem do clube, que é um clube muito família. Os jogadores também acolhem muito bem pessoas que estão chegando recente. Então estou muito feliz, muito realizado e espero poder ajudar o máximo a nossa equipe. É um clube muito famoso, não só aqui em Portugal, mas no mundo afora. Todo mundo conhece o Sporting, então sabe da grandeza que é o clube. Mais uma vez, estou muito feliz de estar representando essa camisola muito gigantesca.

O internacional brasileiro pelas seleções foi lançado no futebol sênior por Abel Ferreira e era companheiro de equipa do ex-leão Matheus Fernandes. Descreve-se como um jogador rápido e bastante associativo.

Sou jogador rápido. Gosto também de fazer jogadas rápidas, como um, dois, fazer jogadas bem trabalhadas e ter uma boa finalização também.

Luís Guilherme, aqui em declarações à Sporting TV, assina um contrato até 2030 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Luís Guilherme pode já ser opção para o jogo de amanhã na meia-final da Taça da Liga, frente ao Vitória Esporte Clube, em Leiria. Quem também pode regressar aos relvados nesta partida é o central belga Zeno Debast. Também de regresso aos relvados, depois de uma longa paragem, está Daniel Bragança. O médio de 26 anos já não jogava desde 15 de fevereiro de 2025 e entrou este domingo em campo ao serviço do Sporting B.

Viajamos, João, agora até Inglaterra.

Rúben Amorim volta a marcar passo na Premier League e a relação com a cúpula do Manchester United está um pouco quente. Os Red Devils viajaram até Elland Road para empatar a um gol frente ao Leeds United. A equipa da casa marcou primeiro, por intermédio de Brendan Aaronson. Três minutos depois, o extremo brasileiro Matheus Cunha restabeleceu a igualdade. No rescaldo da partida, Rúben Amorim diz que a equipa já esteve melhor e podia ter vencido o jogo.

Acho que jogámos bem. Melhorámos muitas coisas em relação ao último jogo. Controlámos muito bem a agressividade do ataque do Leeds. Controlámos bem o um contra um. Foi ambiente muito bom, muito divertido e eles jogaram bem. Controlámos melhor a posse de bola, a ligação e a posição dos jogadores. Acho que eles estavam em melhores posições para jogar e isso refletiu-se na forma como jogámos. Tivemos mais oportunidades de marcar do que o adversário.

Rúben Amorim aproveitou ainda para dar um aviso ao núcleo duro do futebol dos Red Devils. O treinador luso é taxativo: enquanto estiver cá, quem manda aqui é ele.

Eu vim para cá para ser o gestor do Manchester United, não para ser o treinador do clube. E isso está claro. Eu sei que o meu nome não é Tuchel, não é Conte, não é Mourinho, mas sou o gestor do Manchester United e vai ser assim nos próximos 18 meses ou até que a direção decidir mudar. Esse era o meu ponto. Quero terminar com isso. Não vou desistir. Vou fazer o meu trabalho até que venha outra pessoa para me substituir.

Está instalada a polémica em Manchester. Rúben Amorim quer reforços. A administração do clube torce o nariz, mas ainda há mais. Segundo o jornalista Ben Jacobs, da Give Me Sports, de Inglaterra, o futuro de Amorim em Manchester está mesmo em dúvida. Com este resultado, a turma de Manchester desce para o sexto posto da classificação com 31 pontos. Em outros resultados da Premier League, vamos até Londres. O Fulham empatou a dois contra o Liverpool. A equipa de Marco Silva conseguiu esse ponto já nos últimos minutos. Também neste domingo houve um Everton 2, Brentford 4, Newcastle 2, Crystal Palace 0, Tottenham 1, Sunderland 1 e, por fim, um clássico do futebol inglês, Manchester City e Chelsea, que terminou empatado a um, com um gol do ex-Benfica, Enzo Fernandes, já nos últimos minutos.

Vamos à bola com o João Lourenço.