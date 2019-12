Entre 2006 e 2018, foram legalmente criadas 860 novas igrejas em Portugal, segundo números do Ministério da Justiça e da Comissão da Liberdade Religiosa (CLR), citados pelo Jornal de Notícias na edição deste domingo.

O aumento deve-se à vinda de imigrantes do Brasil, países africanos e do leste europeu para Portugal, que professam outras religiões, mas também aos benefícios fiscais em vigor. Entre estes contam-se a isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) e do imposto sucessório sobre doações.

A maioria das igrejas registadas são evangélicas (85%), mas o número de ortodoxos e protestantes tem vindo a aumentar em Portugal, disse ao Jornal de Notícias o vice-presidente da CLR, Fernando Soares Loja. Segundo o responsável, os islâmicos, hindus e budistas também tem vindo a crescer, ainda que em menor escala. Não existem dados concretos quanto ao número de crentes que frequentam as novas comunidades religiosas.

Apesar do aumento substancial de registo de Pessoas Coletivas Religiosas, “todas as semanas, chegam à comissão novos processos”, afirmou Fernando Soares Loja, acrescentando que há ainda muitas comunidades por registar.