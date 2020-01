Uma enfermeira ficou ferida depois de ter sido agredida esta madrugada enquanto estava a trabalhar no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

Segundo um comunicado da Ordem dos Enfermeiros, quando começaram as agressões o segurança de serviço naquela zona estaria fora do posto enquanto lidava com uma outra ocorrência. Teve de ser um outro segurança, que acompanhava um doente mental, a intervir. A profissional de saúde terá mesmo ficado impedida de continuar a trabalhar face aos ferimentos.

No seguimento dos incidentes, a Ordem dos Enfermeiros veio pedir “medidas concretas” e, em desacordo com as recentes medidas anunciadas pelos ministros da Administração Interna e Saúde, refere que “esta é mais uma situação que demonstra a necessidade de medidas concretas, que vão muito além da criação de um gabinete de segurança, designadamente ao nível da prevenção”.

“É criado um gabinete de segurança, esquecendo-se que já antes fora criado, pela Direção-Geral de Saúde, um Observatório Nacional da Violência Contra os Profissionais de Saúde no Local de Trabalho. E o que mudou? Nada. A situação só piorou, como demonstram as estatísticas mais recentes”, acrescenta o comunicado.

“Esta situação remete-nos para uma necessidade imperativa do reforço de segurança nos estabelecimentos de saúde, em particular nas Urgências, onde ocorrem a maioria dos episódios”, escreve a Ordem referindo que “nada aconteceu aos agressores” que continuaram no espaço e puderam ser assistidos, enquanto “a vítima foi impedida de prosseguir o seu trabalho devido às lesões sofridas, que são visíveis”.

A Ordem dos Enfermeiros pede alterações penais e compara mesmo este tipo de situações ao “fenómeno da violência doméstica” pedindo que sejam aplicadas “medidas imediatas e visíveis” neste caso em concreto.