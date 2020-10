O processo contra o Podemos foi aberto devido à existência de provas de financiamento irregular, crime eleitoral e falsificação de documentos comerciais, respondeu o juiz de instrução, Juan José Escalonilla, ao partido espanhol, num despacho de 10 setembro a que o jornal ABC teve acesso.

Depois de saber que o ex-advogado do partido, José Manuel Calvente, tinha feito uma denúncia e que esta tinha originado a abertura de um processo, o Podemos solicitou informações sobre o mesmo. Primeiro, só lhes foi dito que tratava de peculato e apropriação indevida. Mas esclarecimentos adicionais acrescentaram que havia “indícios de suposto desvio de recursos da conta eleitoral para fins diversos dos previstos na Lei Orgânica do Regime Geral Eleitoral”.

O Ministério Público não está totalmente de acordo com as justificações apresentadas pelo juiz, mas solicitou ao Tribunal de Instrução que rejeitasse o recurso do Podemos contra a decisão de Juan José Escalonilla, noticia o jornal El Español. O Ministério Público justifica que, enquanto arguido, Pablo Iglesias garante o direito a defender-se.