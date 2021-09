A Comissão Europeia deu luz verde ao plano italiano de lançar uma nova companhia área com dinheiro público que irá substituir a Alitalia. Em comunicado, os serviços da concorrência europeus anunciam esta sexta-feira que consideraram que a ITA (nova empresa) não é “economicamente dependente da Alitalia”. Logo, “não terá de reembolsar a ajuda ilegal” recebida pela histórica empresa italiana. Também esta sexta-feira, Bruxelas ordenou a Itália a recuperar 900 milhões de euros de ajuda dada em 2017 à Alitalia e que foi considerada ilegal.

Bruxelas concluiu ainda que a injeção de 1.35 mil milhões de euros feita pelo Estado italiano para criar a Itália Transporto Aereo (ITA) está em linha com as condições de mercado e, como tal, não constitui uma ajuda de Estado, o que teria outras implicações.

A vice-presidente da Comissão Margrethe Vestager, afirmou que a Itália demonstrou que existe um corte claro entre a Alitalia e a nova empresa ITA e que este investimento na ITA está alinhado com as condições que um investidor privado aceitaria. Uma vez a que a ITA inicie as operações, cabe à Itália e à gestão da empresa tirar partido desta oportunidade de uma vez por todas. E vamos continuar a fazer a nossa parte para assegurar uma concorrência justa no setor europeu da aviação”, avisou ainda a responsável pela política de concorrência.

O processo adotado por Itália para regatar o seu setor da aviação comercial foi diferente da regra aplicada pela generalidade dos países europeus que, tal como Portugal, optaram por financiar as transportadoras já existentes para as ajudar a sobreviver à crise do coronavírus.

Uma das razões que explicam esta diferença, como o Observador explicou neste especial, foi a situação financeira histórica da Alitalia que estava já sob a proteção judicial num processo de insolvência quando a pandemia chegou. E tinha recebido no passado avultadas ajudas públicas que estavam já a ser investigadas pela Comissão Europeia e que esta sexta-feira vieram a ser (pelo menos parcialmente) consideradas ilegais.

Em 2020, a Itália lançou o projeto de uma nova empresa, a ITA, que irá assumir uma parte dos ativos da Alitalia, bem como direitos associados. As regras europeias de ajuda de Estado permitem que uma nova empresa adquira os direitos de outra se existir uma descontinuidade económica entre as duas. Este critério é avaliado por vários parâmetros como a dimensão dos ativos transferidos e a lógica económica da transação.

Analisando o plano apresentado por Itália para a nova empresa, a Comissão concluiu que essa descontinuidade está assegurada, libertando a ITA dos encargos com a devolução da ajuda de 900 milhões de euros considerada também hoje ilegal.

Segundo Bruxelas, a ITA terá uma redução significativa do perímetro de atividades e vai operar menos de metade da frota da Alitaia. A sua operação vai focar-se em rotas lucrativas, deixando cair os destinos deficitários. A Itália também se comprometeu a usar uma parte dos slots originalmente detidos pela Alitalia nos aeroportos italianos que seja compatível com a sua capacidade de voo.

O plano prevê igualmente a abertura a outros investidores de operações da Alitalia, como o handling e a manutenção. A marca Alitalia será vendida num concurso público “transparente” a quem apresentar a melhor oferta, ainda que a ITA possa concorrer com outros candidatos. Já o programa de fidelização MilleMiglia será vendido num processo aberto no qual a nova empresa não poderá participar, de forma a impedir a transferência direta dos clientes da Alitalia para a nova empresa.