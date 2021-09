O cabeça de lista do Chega à Câmara de Leiria, Luís Paulo Fernandes, considerou esta quarta-feira “um perigo para a saúde pública dos agentes” e da população o facto de a GNR no concelho estar sob “mais de 10 mil metros quadrados de amianto”.

“Temos o destacamento de intervenção da GNR numa vergonha. É um perigo para a saúde pública dos agentes e para as pessoas que moram na freguesia dos Marrazes e em todo o concelho de Leiria. São mais de 10 mil metros quadrados de teto de amianto. E ninguém se lembra disto”, disse esta quarta-feira à agência Lusa o candidato.

Instalados num espaço que serviu a extinta Junta Autónoma de Estradas (JAE), na freguesia de Marrazes, os militares da GNR estão em risco, disse Luís Paulo Fernandes.

“É uma área muito grande de armazéns, todos em amianto. Eu alertei e surpreendi o comando da GNR, mas não têm outras instalações: foram-lhes cedidas aquelas instalações, porque senão ainda estavam mais uns em cima dos outros no centro da cidade”.

Para o candidato do Chega, “há problemas tanto no comando da GNR como no da PSP”, sendo “incompreensível como uma capital de distrito ainda tem esta situação assim”.

“Temos um quartel da GNR no centro da cidade, onde se forem fechadas duas ruas já não sai nem entra o auxílio. E depois foi criada esta solução nas antigas instalações da JAE, mas não se preocuparam com o amianto que existe”, lamenta.

O candidato vê “o resto do país preocupado com uma escola, um centro de saúde, um edifício público e até mesmo edifícios privados”, mas não percebe como não há “ninguém a falar nisto em Leiria”. E apontou o dedo ao secretário de Estado da Saúde, António Sales, que está nas listas do PS para Leiria.

“Temos um candidato à Assembleia Municipal de Leiria que é secretário de Estado da Saúde, mas ninguém fala neste perigo para a saúde pública que está à entrada de Leiria e onde está fixado o destacamento de intervenção dos homens da GNR”, cerca de uma centena de militares, sublinhou.

Luís Paulo Fernandes considerou o problema “demasiado grave”, até para “todas as vivendas ali à volta e todos as pessoas do centro da cidade, que estão muito, muito perto”:

“Não aceitamos que isto esteja a acontecer. (…) É um perigo de saúde pública. Este edifício tem de ser demolido imediatamente e removido todo o amianto”, defendeu, propondo a construção de um quartel no mesmo espaço, “em vez de [ali] surgirem grandes áreas comerciais, como já se está a fazer ouvir”.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2017, o PS manteve a liderança da Câmara de Leiria, conquistando oito mandatos, enquanto o PSD obteve três.

São candidatos à Câmara de Leiria nas eleições autárquicas marcadas para dia 26 o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes (PS), Álvaro Madureira (PSD), Fábio Joaquim Seguro (CDS-PP), Filipe Honório (Livre), Luís Miguel Silva (BE), Luís Paulo Fernandes (Chega), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Pedro Machado (PAN) e Sérgio Silva (CDU).