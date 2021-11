Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Yacine Mihoub, de 32 anos, foi considerado culpado do assassinato da judia Mireille Knoll que tinha 85 anos quando, em Março de 2018, foi violentamente esfaqueada até à morte e queimada no seu apartamento em Paris, e condenado a prisão perpétua. O outro arguido e cúmplice foi condenado a 15 anos de prisão.

Foi apenas esta quarta-feira à noite que o tribunal determinou a pena para os dois arguidos no caso do assassinato de Mireille Knoll, que sofria de Parkinson, tendo o procurador de justiça Jean-Christophe Muller apontado Yacine Mihoub como “único perpetrador” do assassinato “particularmente selvagem” da octogenária. Mihoub foi assim considerado culpado com “as circunstâncias agravantes de que sabia que a vítima era vulnerável e devido à sua pertença à religião judaica”, cita o Le Monde.

Alex Carrimbacus, o outro arguido no caso, acabou a ser absolvido do homicídio, mas foi considerado culpado por “roubo agravado” e condenado a 15 anos de prisão — menos três do que aqueles que tinham sido pedidos inicialmente pelo procurador. Também a mãe de Mihoub, Zoulikha Khellaf acabou por ser considerada culpada de “destruição de provas” e condenada a três anos de prisão, dois dos quais suspensos.

Segundo o jornal francês, ao longo de duas semanas e meia de julgamento, não surgiram provas tangíveis, materiais ou confissões orais capazes de provar completamente o autor das 11 facadas dadas a Knoll, tendo ambos os arguidos se acusado um ao outro.

Mihoub, que era filho de um dos vizinhos de Mireille Knoll, negou qualquer mão na sua morte, culpando o outro arguido, Alex Carrimbacus em vez disso. “Não temos provas. Penso que não foi Mihoub quem matou, mas o seu co-réu Carrimbacus”, disse o advogado do acusado citado pelo Le Monde. A defesa referiu ainda que Carrimbacus estava mentalmente fragilizado e que já tinha estado 25 vezes internado num hospital psiquiátrico e que já tinha sido implicado outras tantas em casos de violência.

Na declaração final ao tribunal na quarta-feira, Alex Carrimbacus disse à família de Knoll que lamentava não ter impedido o ataque, afirmando que Mihoub terá gritado “Allahu Akbar” enquanto a esfaqueava. Os procuradores referiram também que encontraram mensagens na cela de Mihoub que glorificavam os ataques jihadistas, que serviu de prova do seu alegado antisemitismo.

A família de Knoll disse que o veredito do tribunal foi “justo”. Na altura, o filho de Mireille Knoll, disse ao tribunal que quando a sua mãe deixou Mihoub entrar em sua casa “ela nunca esperou que a pessoa que tinha protegido durante anos se tornasse o seu carrasco”, cita o Guardian.

Mireille Knoll conseguiu escapar à rusga de Vel d’Hiv, a maior detenção em massa de judeus durante a ocupação nazi de Paris, em julho de 1942. Graças ao passaporte brasileiro da mãe, as duas conseguiram fugir e evitar a ida para um campo de concentração. Foi refugiada em Portugal e regressou a França depois do fim da Segunda Guerra Mundial, tendo acabado por casar com um sobrevivente de Auschwitz, que viria a morrer no ano 2000.