Em Berlim, na Alemanha, o número de restrições impostas a quem decidiu não se vacinar contra a Covid-19 aumentou, noticia o jornal britânico The Guardian.

As novas regras entraram em vigor esta semana — esta segunda-feira, dia 15 — e proíbem todos os que não estão vacinados ou não recuperaram da infeção nos últimos seis meses de, por exemplo, comer no interior de restaurantes e de entrar em bares e discotecas. As exceções abrangem apenas crianças e aqueles que não estão vacinados por motivos clínicos.

Todos os adultos que decidiram não se vacinar também não poderão entrar em salas de cinema, teatros, museus, galerias artísticas, salas de espectáculo, ginásios, piscinas, cabeleireiros, salões de beleza, salas de jogos, jardins zoológicos, jardins botânicos e parques de diversões.

Depois de Berlim, também as regiões da Bavária, de Bradenburg e de Baden-Württemberg poderão adotar estas novas restrições. Estas regras já se encontravam em vigor em regiões em que o número de internamentos por Covid-19 é mais elevado.

Na Alemanha debate-se neste momento a hipótese do Governo entender algumas restrições aplicadas localmente a todo o país, podendo fazê-lo até ao final do mês. Este é um dos países em que o número de infeções pelo novo coronavírus mais está a aumentar na Europa, a par da Áustria, por exemplo.

Esta segunda-feira, foram reportados no país mais quase 35 mil casos (34.958) detetados em apenas 24 horas, um valor muito superior ao que se registava, por exemplo, nas primeiras duas semanas do mês passado, altura em que eram reportados na generalidade dos dias menos de 15 mil novos casos de infeção diários.

Na Alemanha apenas 67% da população está totalmente vacinada contra a Covic-19 — uma percentagem semelhante à que se verifica na Áustria (perto de 65% da população vacinada) e significativamente inferior à portuguesa. Em Portugal, 87,65% das pessoas estão vacinadas contra a Covid-19.