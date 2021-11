Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Perante o aumento do número de infeções e óbitos, a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, apela a que ninguém vá trabalhar com sintomas, que podem ser confundidos com uma constipação ou uma gripe.

“Ninguém deve ir trabalhar com sintomas, porque o que poderia parecer noutro tempo uma constipação ou uma gripe agora pode não ser e é preciso esse cuidado”, disse em entrevista à RTP, esta quarta-feira.

Questionada sobre quais os limites que podem levar ao regresso do estado de emergência e de novas restrições, a ministra remeteu para os peritos, que serão ouvidos na sexta-feira.

“Há números definidos que são aqueles números das Linhas Vermelhas”, observa a ministra, acrescentando que é agora “preciso perceber se esses números ainda estão atuais”, o que será feito com os peritos.

À margem do 1.º Fórum Portugal Contra a Violência, realizado na reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a ministra não considerou necessárias medidas com o mesmo grau de restrição adotado anteriormente.

“Não prevemos medidas com um nível e com a gravidade que já foram tomadas no passado, porque a população está mais protegida, mas não deixaremos de tomar as medidas necessárias”, informou Mariana Vieira da Silva.

Vieira da Silva pede que os portugueses tomem as “medidas necessárias” à contenção, através da utilização da máscara, o distanciamento, os testes e auto testes, e tenham um “cuidado especial em eventos com mais gente“.

Mariana Vieira da Silva recusou comprometer-se com novas medidas. “Esse é o trabalho que agora teremos de fazer. Não podemos começar a tomar decisões antes de ouvir os especialistas”.

Está prevista esta quinta-feira uma reunião no Infarmed, pedida por António Costa, para discutir a evolução da pandemia em Portugal e a aplicação de eventuais novas medidas de mitigação da Covid-19.

A última reunião tinha sido realizada a 16 de setembro, numa altura em que Portugal regista um avanço positivo na taxa de vacinação e uma descida do número de casos diários do coronavírus.