Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Audiência Nacional, tribunal especial espanhol, ordenou à polícia espanhola que investigasse os alegados pagamentos — na ordem dos 12 mil euros — da Venezuela aos fundadores do Unidas Podemos, noticia esta quarta-feira o El Mundo.

Carolina Bescansa, Jorge Lagos e Ariel Jerez, fundadores do Unidas Podemos, são suspeitos de terem recebido fundos através das empresas Viu Comunicaciones e Viu Europa, que tinham como objetivo ajudar o partido a crescer. A decisão surge após um interrogatório a um ex-chefe de inteligência venezuelana, Hugo Carvajal, que fazia parte do núcleo duro de Hugo Chávez.

A polícia está agora encarregue de investigar os movimentos bancários dos fundadores do partido, bem como as contas da Viu Comunicaciones e Viu Europa — duas sociedades que também já estiveram envolvidas em alegados esquemas com o Unidas Podemos.

Há anos, outro dos fundadores do partido, Juan Carlos Monedero, terá recebido das duas empresas um montante de 69 mil euros por um serviço fictício de consultoria, que teria como finalidade a criação de uma moeda única para vários países da América Latina.

A justiça espanhola acredita que o governo de Nicolás Maduro também financiou o partido, além de que coloca a hipótese de que parte do dinheiro que recebeu da Venezuela tenha sido proveniente da embaixada de Cuba.