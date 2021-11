Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A especialista em saúde pública Raquel Duarte aconselhou a aceleração do reforço massivo da vacinação, um maior controlo das fronteiras, o regresso do teletrabalho (e do desfasamento de horários) e a utilização obrigatória de máscara em ambientes fechados e eventos públicos para controlar a subida de casos registada em Portugal nas últimas semanas, e que pode vir a condicionar o Natal.

Na intervenção que protagonizou na reunião no Infarmed, entre especialistas e decisores políticos, a médica e investigadora propôs um pacote de recomendações gerais e sugeriu um plano com novas medidas, igual ao que já se sugerira em setembro no caso da pandemia se agravar, como está a acontecer. Recordando que “a pandemia não acabou”, Raquel Duarte ressalvou que “as consequências da transmissão na comunidade são diferentes do que aconteceu no passado”, mas que “o tempo de agir é agora”.

Recomendações gerais

Vacinação

Acelerar o processo de reforço massivo da vacinação.

Manter as estratégias que se mostraram eficazes, como o fácil acesso, o envio de SMS, as equipas de proximidade e o contacto telefónico personalizado com as pessoas que faltam à administração agendada.

Testagem

Desmistificar o processo de testagem, promovendo: A vantagem da testagem – reduzir fenómenos de transmissão. A testagem voluntária, gratuita, em locais validados, incluindo populações vacinadas (os vacinados também adoecem e transmitem a doença). A testagem em grupos mais vulneráveis ou grupos que têm contactos com estas populações. A testagem em pessoas que contactam regularmente com não vacinados. A testagem em situações de maior concentração de pessoas ou em situações de maior risco. A cultura de recurso ao autoteste em situações de perceção individual de risco.

Ajustar as estruturas de testagem.

Promover acesso fácil, universal e gratuito a testes.

Identificar as populações de maior risco onde deve incidir o rastreio.

Resposta perante casos positivos

Garantir que os inquéritos epidemiológicos são efetuados sem atraso.

Assegurar que as medidas de saúde pública necessárias são efetivamente implementadas.

Certificado digital

Incluir/adicionar ao certificado o resultado do teste das últimas 48h , nos contextos em que tal seja adequado e justificável (aglomeração em contexto de interior e sem máscara).

, nos contextos em que tal seja adequado e justificável (aglomeração em contexto de interior e sem máscara). Garantir que o acesso ao certificado é fácil, universal e gratuito (mesmo para quem não tenha acesso a meios digitais).

Variantes em circulação

Monitorização das variantes em circulação.

Caracterização da sua transmissão no território com identificação das populações ou comportamentos de maior risco.

Implementação rápida e exaustiva das medidas de saúde pública no sentido de cortar a cadeia de transmissão.

Controlo de fronteiras

Os serviços de saúde pública devem estar capacitados para apoiar as iniciativas de rastreio aos viajantes e populações móveis sazonais nas fronteiras (aéreas, marítimas e terrestres).

O ceritifcado digital Covid-19 deve ser utilizado como garantia adicional de segurança.

A testagem deve ser feita à entrada ou até 48h de permanência no país .

. Os migrantes de longa duração que se encontrem em território nacional devem ter acesso à vacinação.

Os utentes que circulam em veículos com múltiplos passageiros devem utilizar a máscara durante a viagem.

Qualidade do ar inteiror

Garantir a monitorização do CO2 e a boa ventilação e climatização adequadas nos locais interiores.

Mesmo sem mecanismos de ventilação adequados e eficazes, aplicar soluções alternativas, por exemplo a abertura de portas e janelas ou, no limite, a interrupção transitória da atividade humana no local.

Garantir que os espaços interiores são seguros.

Atuação com as populações mais vulneráveis

Os idosos são já um grupo prioritário para a terceira dose de vacina.

Nas unidades residenciais para idosos, garantir a segurança relativamente a quem chega do exterior: certificado digital combinado com a ausência de queixas/sintomas e testagem.

Devem ainda estar instituídas medidas de controlo de infeção como prática de rotina assim como as auditorias correspondentes.

Promover a testagem em contexto de exposição a populações mais vulneráveis.

Propostas de novas medidas perante um agravamento dos indicadores

Medidas gerais

Estas medidas devem cumprir-se na generalidade das situações, mas devem ser as únicas em vigor no setor escolar, comércio e retalho, restauração e similares, alojamento e hotelaria, atividades desportivas, centros comerciais e celebrações.

Monitorização do CO2, ventilação e climatização adequadas dos espaços fechados devidamente fiscalizadas.

Utilização do certificado digital com teste recente nos espaços públicos , quando apropriado e de acordo com os critérios definidos pela Direção-Geral da Saúde.

, quando apropriado e de acordo com os critérios definidos pela Direção-Geral da Saúde. Autoavaliação de risco individual e organizacional, com respetiva adoção das medidas de proteção.

Promoção de atividades em exterior ou por via remota, sempre que possível.

Cumprimento do distanciamento físico, com definição do número máximo de pessoas por metro quadrado .

. Utilização obrigatória de máscara em ambientes fechados e em eventos públicos .

. Evicção de todas as situações não controladas de aglomeração populacional.

Atividade laboral

Cumprimento das medidas gerais.

Sempre que possível, manter o desfasamento de horários e o teletrabalho.

Eventos de grande dimensão em exterior, com espaço delimitado

Cumprimento das medidas gerais.

Circuitos bem definidos de circulação.

Eventos controlados com identificação de locais onde as pessoas possam permanecer, respeitando o distanciamento.

Eventos de grande dimensão em exterior, sem espaço delimitado

Só eventos passíveis de serem controlados com identificação de locais onde as pessoas possam permanecer, respeitando o distanciamento.

Cumprimentos das medidas gerais.

Circuitos bem definidos de circulação.

Circulação em espaços públicos

Cumprimentos das medidas gerais.

Circulação com manutenção da distância.

Autoavaliação de risco e utilização de máscara perante perceção de risco.

Convívio familiar alargado

Cumprimentos das medidas gerais.

Autoavaliação de risco.