Um homem de 53 anos foi esta segunda-feira encontrado morto num edifício no centro histórico de Guimarães onde de madrugada deflagrou um incêndio, confirmaram fonte dos bombeiros e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

Elementos da corporação dos Bombeiros Voluntários de Guimarães encontraram a vítima já carbonizada na sequência de um alerta, às 01h49, para um incêndio urbano na rua das Trinas.

Após declararem extinto o incêndio, às 05h48, os bombeiros transportaram o corpo para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, junto ao Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, distrito de Braga, às 06h15.

Segundo fonte do CDOS, as chamas só afetaram uma das divisões do edifício.

A PSP de Guimarães e a Polícia Judiciária também marcaram presença no local.

No local estiveram dois veículos e seis operacionais daquela corporação de bombeiros.