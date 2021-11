Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em mais um excerto da entrevista a João Rendeiro à CNN Portugal divulgado esta terça-feira, o ex-banqueiro indicou não estar na Costa Rica e diz já ter falado português no local onde se encontra. Não nega que tenha dupla nacionalidade e afirma que foi o advogado Carlos do Paulo a sugerir o plano de fuga.

“A minha mulher não sabia que eu não ia regressar a Portugal”, começa por dizer João Rendeiro, acrescentando o plano de sair definitivamente do país partiu do advogado, Carlos do Paulo (que já não defende o ex-banqueiro): “Ele voluntariou-se a apresentar uma solução”. Além disso, indicou que foi o mesmo advogado que o convenceu “a mudar de rumo” quando chegou a Londres, em setembro.

João Rendeiro divulga ainda que, no local onde está, consegue viver com “três” a “cinco” mil euros por mês e que não tem nenhuma restrição. “Tenho uma vida normal, não conseguia não estar preso fora do meu país”, salienta. “Durmo bem, o tema da Maria [a mulher] é que me preocupa profundamente.”

Questionado sobre se tem dupla nacionalidade, João Rendeiro não nega, dizendo apenas que “é uma pergunta bem informada” à qual não vai responder.

Em entrevista à TVI no dia 29 de setembro, Carlos do Paulo indicou que não sabia onde estava João Rendeiro, assegurando também que “a função do advogado é esclarecer o cliente dentro da lei”.

Atualmente, quem representa João Rendeiro e a mulher são os advogados Abel Marques, secretário-geral da ANTRAL, e Joana Fonseca.

O ex-banqueiro voltou a falar por videochamada com tecnologias escolhidas pelo próprio e encriptadas que, informa a estação, impedissem o seu rastreio. Ao longo da entrevista, não revela o seu paradeiro, no entanto, sabe-se que não é o Belize, nem a Costa Rica, mas num local onde se fala português e perto do mar.

“Faço uma vida perfeitamente normal, como em Lisboa ou em Cascais. Saio à rua, vou à praia, ao ginásio, não uso peruca, nem nunca andei de rabo de cavalo”, referiu na entrevista desta segunda-feira, referindo que “vive do seu trabalho”, trabalhando para empresas internacionais: “Ainda há pouco tempo num contrato de 500 milhões de dólares [cerca de 445 milhões de euros]”.

No momento em que fugiu para Londres, o ex-líder do BPP que, no momento de embarque, “estava uma procuradora do DCIAP” que o viu “perfeitamente” a “tomar um voo para Londres”. Mas não diz qual ou se tinha alguma ligação ao seu processo ou conhecimento dele.