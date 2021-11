Quase 4.000 novos casos, pior dia desde julho, no dia em que Portugal entra no quadrante extremo da matriz

As regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo são as únicas com um número de novos casos nos quatro dígitos — a primeira com 1.090, a segunda com 1.126. O Centro, no entanto, está à beira dos 1.000 casos diários, com 912 novos infetados. Todas as outras regiões do país estão claramente abaixo destas três. Registaram-se mais 284 casos no Algarve, mais 186 no Alentejo, outros 105 nos Açores e 70 na Madeira.

Sete das pessoas que morreram por Covid-19 nas últimas 24 horas estavam registadas na região Centro, aquela que está a sofrer a maior pressão hospitalar. Houve mais seis vítimas mortais em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e outras duas na Madeira.