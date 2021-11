Diogo Jota passou a manhã a jogar PlayStation, deixou o comando para ir jogar na vida real e acabou a bisar à tarde

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na quarta-feira, o Liverpool recebeu o FC Porto em Anfield. Já qualificados para os oitavos de final da Liga dos Campeões, os ingleses fizeram várias poupanças mas voltaram a vencer os portugueses com alguma naturalidade. Um dos que ficaram no banco a assistir à partida foi Diogo Jota, que viu Minamino ser o eleito para completar o trio ofensivo com Salah e Mané. Ainda assim, no mesmo dia e algumas horas antes do apito inicial, o avançado português foi um dos jogadores mais elogiados por Jurgen Klopp.

“Já gostava do Diogo bem antes de o contratarmos, desde a primeira vez que o vi jogar pelo Wolverhampton. É exatamente o tipo de jogador de que gosto mesmo, porque ele combina tantas coisas, tantas qualidades fantásticas. Acima de tudo, o que é importante, porque há por aí muitos bons jogadores quando jogamos a este nível, é que podemos ver na maneira como joga a sua mentalidade e o seu caráter, a sua educação”, explicou o alemão em entrevista à Eleven Sports, lembrando depois que Jota é “ambidestro” e tornou-se “um monstro no jogo aéreo”.

“É muito bom finalizador. Sei que nem sempre foi o caso na sua carreira mas ele ainda é novo, nos 20 e poucos anos a maioria dos avançados de classe mundial não eram máquinas de marcar golos. Mas ele é versátil e é útil para nós porque pode jogar nas duas alas e também no centro. É um excelente jogador para nós e estamos muito feliz por o termos contratado”, acrescentou Klopp, que este sábado colocava o avançado português no onze inicial contra o Southampton.

A jogar novamente em casa, o Liverpool entrava em campo antes dos principais rivais e podia colocar-se provisoriamente a um ponto da liderança do Chelsea. Depois das poupanças contra o FC Porto, Alexander-Arnold, Robertson, Van Dijk, Fabinho e Henderson voltavam todos à titularidade, com Jota a ser então o eleito para completar o trio ofensivo com Salah e Mané durante a lesão de Roberto Firmino. O avançado português teve um impacto praticamente imediato: logo ao segundo minuto, Mané desequilibrou na esquerda, combinou com Robertson e o lateral, já na grande área, ofereceu o golo a Jota (2′). O jogador celebrou como se estivesse a jogar PlayStation, um dos seus hobbies, já que teve de abandonar um torneio online em que participou durante a manhã para estar presente na partida da Premier League.