A circulação ferroviária na Linha do Minho, em Viana do Castelo, foi restabelecida cerca de uma hora e meia depois de ter sido interrompida na sequência do atropelamento de um homem que sofreu ferimentos graves, disse esta terça-feira a PSP.

De acordo com o segundo-comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, “o homem de 56 anos foi colhido pelo comboio numa zona sem passagem de nível”.

O responsável adiantou serem ainda desconhecidas as causas do acidente que a PSP está a investigar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo referiu que o homem foi transportado ao hospital de Braga.

O atropelamento ferroviário aconteceu às 12h42, na saída da ponte Eiffel sobre o rio Lima, em Darque, no sentido norte/sul. A circulação ferroviária foi retomada às 14h30.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários, da Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia e a PSP.