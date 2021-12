Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de esta manhã ter ter dito que é preciso apurar “atravessamento de via não sinalizada” e que era “apenas um passageiro” no carro que matou um trabalhador na A6, Eduardo Cabrita convocou uma conferência de imprensa para fazer um balanço do mandato e anunciar a demissão.

Diz Eduardo Cabrita que se manteve no cargo nos últimos meses por respeito a António Costa, mas que a partir de hoje não pode permitir que o “aproveitamento político” seja utilizado para “condicionar a atuação do Governo”.

“No dia 18 de junho a viatura que me transportava foi vítima de um acidente que tragicamente determinou a perda de uma vida. Mais do que ninguém lamento essa trágica perda irreparável. A única situação verdadeiramente irreparável. A minha solidariedade para com a família da vítima”, disse.

“Desde então foi com grande sacrifício pessoal que verifiquei com estupefação o aproveitamento político de uma tragédia pessoal”, afirmou acrescentando que não seria “legítimo fazer qualquer comentário”.

“Queria aqui dizer que tal só reforça a minha confiança no estado de Direito, no funcionamento das instituições. é nesse quadro que os factos devem ser esclarecidos”. “Só a lealdade, tempo e circunstâncias que enfrentávamos e solidariedade do primeiro-ministro me determinaram a prosseguir estas funções”, disse acrescentando que “a partir de hoje” não pode permitir que o “aproveitamento político” seja utilizado para “condicionar a atuação do Governo”, António Costa “ou mesmo o Partido Socialista”.

“Entendi solicitar hoje a exoneração das minhas funções de ministro da Administração Interna ao senhor primeiro-ministro”, afirmou.

“Agradeço profundamente ao primeiro-ministro António Costa a oportunidade de partilhar estes seis anos de dedicação intensa à causa pública e sobretudo estes quatro anos que me tornaram desde há alguns dias o ministro da Administração Interna com o mais longo mandato em democracia”, afirmou o ministro lembrando um “ministério particularmente difícil, exigente e sujeito diariamente à incerteza e imprevisto”.

Antes, Eduardo Cabrita passou em revista o mandato na pasta que tutelou nos útlimos anos. “Sou ministro da Administração desde outubro de 2017, assumi estas funções num contexto particularmente difícil para o país em verdadeira situação de trauma nacional na sequência dos incêndios que provocaram a morte a mais de uma centena de PTS. Desde então tenho trabalhado intensamente para assegurar que Portugal é um país seguro nas suas várias dimensões”, começou por dizer o ministro.

Falou da reorganização do sistema de Proteção Civil e que “nenhum civil perdeu a vida” nos quatro anos. “Esta sequência de quatro anos positivos concluiu-se este ano com uma área ardida de 78% inferior ao da Europa”, afirmou o ministro acrescentando detalhes sobre as várias áreas que tutelou nos últimos anos.

“Na resposta à pandemia que mudou as nossas vidas desde março de 2020 o ministro da Administração Interna assumiu a responsabilidade das medidas exigidas em Estado de Emergência”, lembrou o ministro acrescentando que as forças de segurança foram “essenciais para assegurar a paz pública nos dois anos tão difíceis”.

O motorista que conduzia o carro onde seguia o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e que atropelou mortalmente um trabalhador na A6, foi acusado de homicídio por negligência e de duas contra-ordenações. Segundo o despacho de acusação a que o Observador teve acesso, o condutor seguia na via da esquerda a uma velocidade de 163 km/hora.

No processo que correu no Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, e que já não está em segredo de justiça, a procuradora do Ministério Público diz que o motorista Marco Pontes não teve uma “condução segura”, conduzindo sempre pela via da esquerda e não prevendo como possibilidade o “embate da viatura”. O que veio a acontecer ao quilómetro 77,6 da autoestrada, no sentido Marateca. No carro estava o ministro, três outros ocupantes e o motorista. Vinham todos da Escola da GNR de Portalegre.