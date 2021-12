Portugal regista o pior dia em casos desde fevereiro e iguala as mortes de março

Os internamentos gerais por Covid-19 decresceram nas últimas 24 horas: o novo balanço das autoridades de saúde aponta para 879 pessoas hospitalizadas por complicações associadas à infeção pelo coronavírus, menos 23 do que tinha sido contabilizado na sexta-feira.

Este é o segundo dia consecutivo de decréscimo nos internamentos por Covid-19, depois de uma subida diária desde 7 de novembro. Portugal volta agora a estar abaixo dos 900 casos internados nos hospitais — um marco que tinha sido ultrapassado no primeiro dia de dezembro. Mas o número de internados nos cuidados intensivos aumentou para 130, mais um que na sexta-feira, uma tendência que se regista desde 27 de novembro.

A vítima mortal mais jovem da Covid-19 registada nas últimas 24 horas é uma mulher entre os 50 e os 59 anos. A maioria dos óbitos, no entanto, aconteceu entre os indivíduos a partir dos 70 anos — oito entre os 70 e os 79 anos (três homens e cinco mulheres); e nove com 80 anos ou mais (seis homens e três mulheres).

Houve duas regiões nacionais sem registo de óbitos por Covid-19: Alentejo e Açores. Sete das mortes ocorreram no Norte, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro e outras tantas no Algarve. Na Madeira houve dois óbitos.