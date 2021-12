A incidência acumulada a sete dias caiu ligeiramente este domingo na Alemanha, embora os especialistas alertem que a queda pode ser devido ao efeito do fim de semana. É também por isso que, mesmo assim, o Governo aconselha que se evitem viagens no Natal.

Nas últimas 24h, foram registadas 42.055 novas infeções, 2.346 a menos que no domingo anterior, situando-se em 439,2 novas infeções por 100 mil habitantes, segundo o Instituto Robert Koch de Virologia (RKI). No sábado, o número era de 442,7 e há exatamente uma semana 446,7 novas infeções por 100 mil habitantes.

Novo ministro dos Transportes desaconselha viagens

De acordo com o RKI, que atualizou os dados no início da manhã, algumas regiões podem não estar a fornecer dados em tempo real, devido a atrasos face ao elevado número de testes positivos. O ministro dos Transportes designado, Volker Wissing, que deve assumir o cargo na próxima semana, aconselhou os alemães a ficarem em casa no Natal e evitarem viagens.

“O inverno de 2021 será mais dramático do que o inverno de 2020. Não podemos tomar o coronavírus levianamente”, disse o liberal ao jornal Bild neste domingo. “Na situação atual, faz mais sentido passar o Natal em casa com poucos parentes e não planear viagens pelo país”, acrescentou.

A estabilização da incidência pode ser “um primeiro indício de um ligeiro enfraquecimento da dinâmica das transmissões devido às medidas reforçadas de redução dos contactos”, indicou o RKI no seu relatório semanal quinta-feira passada. No entanto, “também pode ser devido às capacidades cada vez mais saturadas dos serviços e laboratórios de saúde pública a nível regional”.

Nas últimas 24 horas, foram registadas 94 mortes, elevando o número total de mortos desde o início da pandemia na Alemanha para 103.040.