O ator e cantor Will Smith é um explorador improvável das profundezas da Terra, na nova série “Welcome to Earth”, do National Geographic, mostrando como alguém que nunca tinha sequer acampado se aventura em missões de exploração.

Quando eu era criança, a minha avó costumava dizer que as melhores coisas da vida vivem do outro lado do medo”, diz Will Smith, na abertura do primeiro episódio. “Espero mesmo que a Gigi tivesse razão”.

Com uma postura entre o entusiasmo e o medo, salpicando as conversas com piadas aqui e ali, Will Smith leva a audiência consigo para locais remotos, mostrando facetas pouco conhecidas do mundo natural, com a ajuda de exploradores profissionais.

Um deles é Erik Weihenmayer, o primeiro alpinista cego a chegar ao topo do Monte Evereste, que no segundo episódio viaja com o ator até à ilha de Tanna, no Pacífico, para explorar o vulcão Monte Yasur.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Nada é tão fixe como receber um telefonema do Will Smith”, disse à Lusa o explorador, à margem de um evento em Los Angeles. “Ligou e perguntou se eu queria embarcar numa aventura. Eu disse que sim, parece-me bem”, gracejou.

Weihenmayer, que ficou totalmente cego aos 14 anos devido a uma doença degenerativa, disse que sempre quis ter uma vida aventureira e logrou o feito de escalar as sete montanhas mais altas do mundo, os Sete Cumes.

As gravações para o episódio, intitulado “The Silent Roar” (“O Rugido Silencioso”) duraram cerca de duas semanas, contou o explorador. Na viagem de carro até ao vulcão, que está ativo, Will Smith age nervosamente e Weihenmayer diz-lhe, em tom de brincadeira: “Quase posso garantir que vais sobreviver”.

À Lusa, Weihenmayer explicou que tudo é feito com a segurança em foco. “Não estamos a tentar desafiar a morte, estamos a tentar minimizar o risco”, afirmou. “Chamo-lhe ‘eliminar o joker'”, descreveu, no sentido de retirar o máximo de variáveis e surpresas à missão.

Porque já estamos na borda, não queremos mais incerteza e desafio. Temos de ser muito inteligentes quando fazemos estas coisas”, reiterou.

“Welcome to Earth” foi criada por Will Smith e pelo realizador Darren Aronofsky (de “O Cisne Negro”, “Noé”, “A Vida não é um Sonho”) e tem a cinematografia típica da National Geographic, com cenários naturais impressionantes e perspetivas aéreas de regiões quase intocadas.

A minissérie de seis episódios tem estreia marcada para quarta-feira na plataforma Disney+.