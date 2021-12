Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cenário dos possíveis adversários do Sporting e, a partir desta quarta-feira, do Benfica no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões não era propriamente famoso no final da noite de terça-feira, com Manchester City, Liverpool, Manchester United, Real Madrid e Bayern a surgirem como cinco dos sete possíveis adversários dos leões e os primeiros quatro mais o Ajax como hipóteses para as águias.

Esta quarta-feira, dia da última ronda da fase de grupos, seriam conhecidos os restantes dois, sendo que um deles iria sempre sair entre Chelsea e Juventus. No entanto, era no grupo G que se centravam todas as atenções, com Lille, Salzburgo, Sevilha e Wolfsburgo a terem possibilidades de passagem. No final, o tropeção do campeão europeu colocou os bianconeri no caminho das duas equipas nacionais, além do Lille, que após um triunfo inequívoco por 3-0 frente ao Wolfsburgo se tornou o “melhor” adversário.

As contas finais dos grupos da Liga do Campeões em 2021/22 foram as seguintes:

Grupo A: Manchester City (12) e PSG (11) apurados para os oitavos de final da Champions; RB Leipzig (7) no playoff da Liga Europa; Club Brugge (4) eliminado das provas europeias

Manchester City (12) e PSG (11) apurados para os oitavos de final da Champions; RB Leipzig (7) no playoff da Liga Europa; Club Brugge (4) eliminado das provas europeias Grupo B: Liverpool (18) e Atl. Madrid (7) apurados para os oitavos de final da Champions; FC Porto (5) no playoff da Liga Europa; AC Milan (4) eliminado das provas europeias

Liverpool (18) e Atl. Madrid (7) apurados para os oitavos de final da Champions; FC Porto (5) no playoff da Liga Europa; AC Milan (4) eliminado das provas europeias Grupo C: Ajax (18) e Sporting (9) apurados para os oitavos de final da Champions; B. Dortmund (9) no playoff da Liga Europa; Besiktas (0) eliminado das provas europeias

Ajax (18) e Sporting (9) apurados para os oitavos de final da Champions; B. Dortmund (9) no playoff da Liga Europa; Besiktas (0) eliminado das provas europeias Grupo D: Real Madrid (15) e Inter (10) apurados para os oitavos de final da Champions; Sheriff (7) no playoff da Liga Europa; Shakhtar Donetsk (2) eliminado das provas europeias

Real Madrid (15) e Inter (10) apurados para os oitavos de final da Champions; Sheriff (7) no playoff da Liga Europa; Shakhtar Donetsk (2) eliminado das provas europeias Grupo E: Bayern (15) e Benfica (8) apurados para os oitavos de final da Champions; Barcelona (7) no playoff da Liga Europa; Dínamo Kiev (1) eliminado das provas europeias

Bayern (15) e Benfica (8) apurados para os oitavos de final da Champions; Barcelona (7) no playoff da Liga Europa; Dínamo Kiev (1) eliminado das provas europeias Grupo F: Manchester United (13) apurado para os oitavos de final da Champions; Villarreal (7) e Atalanta (6) discutem oitavos de final da Champions ou playoff da Liga Europa (o jogo foi adiado devido à neve em Bérgamo); Young Boys (4) eliminado das provas europeias

Manchester United (13) apurado para os oitavos de final da Champions; Villarreal (7) e Atalanta (6) discutem oitavos de final da Champions ou playoff da Liga Europa (o jogo foi adiado devido à neve em Bérgamo); Young Boys (4) eliminado das provas europeias Grupo G: Lille (11) e Salzburgo (10) apurados para os oitavos de final da Champions; Sevilha (6) no playoff da Liga Europa; Wolfsburgo (5) eliminado das provas europeias

Lille (11) e Salzburgo (10) apurados para os oitavos de final da Champions; Sevilha (6) no playoff da Liga Europa; Wolfsburgo (5) eliminado das provas europeias Grupo H: Juventus (15) e Chelsea (13) apurados para os oitavos de final da Champions; Zenit (5) no playoff da Liga Europa; Malmö (1) eliminado das provas europeias

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já em relação ao FC Porto, a derrota frente ao Atl. Madrid desta terça-feira conciliada com o desaire do AC Milan em casa com o Liverpool remeteu a equipa para o playoff da Liga Europa, onde poderá encontrar um dos oito segundos classificados da fase de grupos da segunda competição europeia. E, com uma jornada ainda por disputar, não existem muitas certezas sobre possíveis adversários para os dragões nesta fase. Ou seja, e antes da última ronda, os azuis e brancos só sabem que Rangers e Betis são hipóteses no sorteio.