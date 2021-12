Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Se for contra o Bayern, é rezar e trabalhar muito…”. Rúben Amorim tinha acabado de conseguir apenas a segunda qualificação de sempre do Sporting para os oitavos da Liga dos Campeões, após derrotar em casa o B. Dortmund, e já falava na conferência de imprensa de um dos possíveis adversários na próxima fase da competição, por sinal o mesmo que a equipa de Paulo Bento de 2008/09 defrontou no outro apuramento com duas goleadas à mistura (5-0 em Alvalade, 7-1 em Munique). No entanto, e mesmo não havendo margem de escolha, existem janelas de oportunidade para o conjunto leonino. Neste caso, uma.

“É uma diferença muito grande e estas são as 16 melhores equipas da Europa e há que encarar isso. Venha o diabo e escolha mas há equipas que eu não gostava de encontrar. Obviamente que há equipas contra as quais eu sei que a minha equipa vai sofrer muito e não gosto que os meus jogadores sofram. Vamos ver se temos alguma sorte no sorteio. E quando digo sorte, são equipas que encaixam melhor no nosso sistema. Todos os treinadores entendem isso: não vou dizer aqui quais são mas há equipa que eu gostava de apanhar”, salientou Rúben Amorim, num leque que esta terça-feira se tornou mais definido.

Para já, são cinco as equipas que podem tocar em sorte: Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern e Manchester United. A essas vão ainda juntar-se Chelsea ou Juventus (nesta altura os ingleses têm avanço no confronto direto) e o vencedor do grupo G, naquela que parece ser a melhor solução para qualquer das equipas que terminou os grupos em segundo, entre Lille, Salzburgo, Sevilha e Wolfsburgo.

As classificações finais ou à condição dos oito grupos são as seguintes:

Grupo A: Manchester City (12) e PSG (11) apurados; RB Leipzig na Liga Europa (7); Club Brugge eliminado (4)

Manchester City (12) e PSG (11) apurados; RB Leipzig na Liga Europa (7); Club Brugge eliminado (4) Grupo B: Liverpool (18) e Atl. Madrid (7) apurados; FC Porto na Liga Europa (4); AC Milan eliminado (4)

Liverpool (18) e Atl. Madrid (7) apurados; FC Porto na Liga Europa (4); AC Milan eliminado (4) Grupo C: Ajax (18) e Sporting (9) apurados; B. Dortmund (9) na Liga Europa; Besiktas (0) eliminado

Ajax (18) e Sporting (9) apurados; B. Dortmund (9) na Liga Europa; Besiktas (0) eliminado Grupo D: Real Madrid (15) e Inter (10) apurados; Sheriff (7) na Liga Europa; Shakhtar Donetsk (2) eliminado

Real Madrid (15) e Inter (10) apurados; Sheriff (7) na Liga Europa; Shakhtar Donetsk (2) eliminado Grupo E: Bayern (15), Barcelona (7), Benfica (5) e Dínamo Kiev (1)

Bayern (15), Barcelona (7), Benfica (5) e Dínamo Kiev (1) Grupo F: Manchester United (10), Villarreal (7), Atalanta (6) e Young Boys (4)

Manchester United (10), Villarreal (7), Atalanta (6) e Young Boys (4) Grupo G: Lille (8), Salzburgo (7), Sevilha (6) e Wolfsburgo (5)

Lille (8), Salzburgo (7), Sevilha (6) e Wolfsburgo (5) Grupo H: Chelsea (12), Juventus (12), Zenit (4) e Malmö (1)

Já em relação ao FC Porto, a derrota frente ao Atl. Madrid conciliada com o desaire do AC Milan em casa com o Liverpool remeteu a equipa para o playoff da Liga Europa, onde poderá encontrar um dos oito segundos classificados da fase de grupos da segunda competição europeia. E, com uma jornada ainda por disputar, não existem muitas certezas sobre possíveis adversários para os dragões nesta fase.

Grupo A: Lyon já garantiu o primeiro lugar, Rangers vai ficar em segundo

Lyon já garantiu o primeiro lugar, Rangers vai ficar em segundo Grupo B: Mónaco já garantiu o primeiro lugar, PSV e Real Sociedad lutam pelo segundo

Mónaco já garantiu o primeiro lugar, PSV e Real Sociedad lutam pelo segundo Grupo C: Leicester, Spartak Moscovo, Nápoles e Legia ainda estão na luta

Leicester, Spartak Moscovo, Nápoles e Legia ainda estão na luta Grupo D: Eintracht Frankfurt e Olympiacos estão apurados e vão discutir primeiro lugar

Eintracht Frankfurt e Olympiacos estão apurados e vão discutir primeiro lugar Grupo E: Galatasaray e Lazio estão apurados e vão discutir primeiro lugar

Galatasaray e Lazio estão apurados e vão discutir primeiro lugar Grupo F: Estrela Vermelha, Sp. Braga e Midtjylland ainda estão na luta

Estrela Vermelha, Sp. Braga e Midtjylland ainda estão na luta Grupo G: Bayer Leverkusen já garantiu o primeiro lugar, Betis vai ficar em segundo

Bayer Leverkusen já garantiu o primeiro lugar, Betis vai ficar em segundo Grupo H: West Ham já garantiu o primeiro lugar, Dínamo Zagreb e Genk lutam pelo segundo