Os espanhóis da publicação KM77 submetem com regularidade os modelos mais recentes do mercado ao teste do alce, na versão normalizada e a única que permite comparar de forma fidedigna os valores alcançados. Desta vez, foram dois dos mais recentes crossovers do mercado a chamar a nossa atenção, uma espécie de SUV mais baixos para não comprometer a eficácia do comportamento, mas ligeiramente mais altos e volumosos do que uma berlina tradicional, para lhes conferir um estilo e sensações ao volante que parecem merecer a preferência de uma importante parte dos clientes.

Um dos modelos mais recentes colocados à prova é o Kia EV6 GT-Line, com apenas tracção traseira e um só motor, que em Portugal é proposto por cerca de 57 mil euros. Este EV6 executou o teste do alce com sucesso a 78 km/h, sem derrubar cones e garantindo sempre que o condutor tem o veículo sob controlo.

Esta prova visa avaliar a eficácia de um veículo perante um tipo de manobra que muitos condutores se vêem obrigados a realizar para salvar a vida e, na maioria das vezes, o veículo. O objectivo é simular um duplo “S”, em que o condutor evita um obstáculo que lhe surge à frente, seja ele uma criança ou um outro veículo. Após evitar o embate, mudando de faixa, o condutor tem de regressar à faixa original para não provocar acidentes com os outros veículos que circulam em sentido contrário. A capacidade de realizar a manobra a uma velocidade superior significa que estamos perante um veículo mais estável e eficaz, ao ser menos sensível a mudanças de apoio súbitas e a deslocações de massas, longitudinais ou laterais, mais violentas.

Os 78 km/h atingidos pelo Kia EV6 no teste do alce são um bom valor, sobretudo quando comparado com rivais como o Volkswagen ID.4, que se ficou pelos 73 km/h. Mesmo o Porsche Taycan Cross Turismo Turbo S, a versão mais potente do crossover alemão, com suspensão pneumática e no modo de condução desportivo (para limitar transferências de massas), nunca conseguir realizar a manobra a mais de 74 km/h, apesar dos alegados pergaminhos e do preço, sendo proposto entre nós por 193 mil euros.